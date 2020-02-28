DHA YURT BÜLTENİ - 16

28.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:34

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) acı haberi, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesine ulaştı.

İslahiye'nin Boğaziçi Mahallesi'nde oturan Genco ve Ayfer Günay çiftine, acı haberi, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106'ıncı Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi. Çocuklarının şehadet haberini alan Günay çifti, gözyaşlarına boğuldu. Veysel Günay'ın şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberle sinir krizi geçirip, fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.

İdlib'te rejimin hava saldırısında şehit olan Veysel Günay'ın, 5 aylık önce evlendiği ve 2 yıl önce TSK'da göreve başladığı öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İslahiye Boğaziçi Mahallesi-Şehidin evinin sokağı-Şehidin evine Türkbayrağı asılması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)==============================

Batman'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİDİ 5 BİN KİŞİ UĞURLARDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur (22), memleketi Batman'ın Sason ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla teröre lanet okunarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur için ilk tören Hatay'da yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Rahmi Doğan ve silah arkadaşının katılımıyla yapılan törenin ardından Bağatur'un naaşı memleketi Batman'a gönderildi.

Batman Havalimanı'ndan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Sason ilçesine getirilerek son kez baba evinine götürüldü. Buradan helallik alınmasının ardından şehit Bağatur için cenaze namazı kılındı. Büyük Camisi'nde kılınan namaza Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehidin babası Mehmet Bağatur, askeri erkan ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından İl Müftüsü Turgut Erhan'ın okuduğu duanın ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak, Kürtçe ağıtlar yakılıp, teröre lanet sloganları eşliğinde ilçe merkezindeki mezarlığa götürülerek, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Cenazenin tören alanına getirilmesiCenaze törenine katılanlarVali Şahin'in şehidin babası Mehmet Bağatur'u teselli etmesiCenaze namazıTabutun omuzlara alınmasıKürtçe ağıtlar yakılmasıTeröre lanet sloganlarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ-Sayım ÖZMEN/SASON(Batman),=================================

Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİT CENAZESİ GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, Adıyaman'a getirildi. Askeri uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum amirleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Adıyaman HavalimanıŞehidin yakınları ve protokolUçağın inişiTören mangasının şehidin naşını almasıŞehidin naşının omuzlara alınmasıŞehidin naşının cenaze aracına konulmasıAdıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiCenaze aracının gelişiŞehidin naşını tören mangasının indirmesiŞehidin naşının morga götürülmesiGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN ==================================

Şehit Ahmet Saygılı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Hatay'dan askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Ahmet Saygılı'yı baba Hüseyin Saygılı, anne Ayşe Saygılı ile kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

Şehidin naaşı askeri uçaktan askerlerin omzunda indirilerek cenaze aracına taşındı. Naaşın araca konulmasının ardından baba Hüseyin Saygılı, oğullarıyla birlikte sarılıp gözyaşı döktü. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na götürülen şehit Ahmet Saygılı'nın yarın Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şehidin yakınları ve protokol-Şehidin babası ve kardeşleri-Uçağın gelişi-Arka kapısının açılması-Askerlerin uçağa gitmesi-Cenazenin uçaktan çıkarılması-Askerlerin cenazeyi taşıması-Kardeşlerin cenazeye omuz vermeleri-Tabutun cenaze aracına konulması-Şehit babasının çocuklarıyla sarılıp ağlaması-Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-Kadir GÜNEŞ-KAHRAMANMARAŞ- ===============================

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)ŞEHİDİN CEZANESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi. Şehidin naaşı havalimanında ailesi, askeri ve sivil erkan tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınıp, araca taşınan şehit Olgun'un cenazesi morga kaldırıldı. Şehit Olgun'un cenazesi yarın öğle namazının ardından Tepekent Mahallesi Karşıyaka camiinde düzenlenecek askeri ve dini törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenazenin askeri uçakla getirilişi-Cenazenin taşınması-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA =====================================

Meriç'ten botlarla Yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi

EDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.

İstanbul'daki birçok ilçesinde yaşayan farklı ülke vatandaşı göçmenler, Edirne'ye ulaştı. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine otobüs, minibüs ve taksilerle Edirne'ye akın eden göçmenlerden bir bölümü botlarla Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a geçti. Göçmenlerin botlarla Yunanistan'a geçişi havadan da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------HAVADAN-Göçmenlerin botlarla geçişi-Botları taşıyanlar-Alandan detaylar

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Semih ÇALIŞKAN - İdris TİFTİKCİ- İstanbul/ ==================================

Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2)AİLELER DE BOTLA GEÇMEYE BAŞLADI

Edirne'nin Doyran köyünden düzensiz göçmenlerin lastik botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçak olarak geçişleri sürüyor. Havanın kararmasına rağmen nehir kıyısına gelen ve beraberlerinde 2 çocuk bulunan 4 kişilik aile, yanlarındaki eşyaları lastik bota koydu. Daha sonra kadınlardan biri kucağındaki çocuğuyla gözyaşı döktü. Satın aldıkları bota binen aile nehir üzerinden Yunan tarafına geçerek, gecenin karanlığında gözden kayboldu.

Meriç Nehri kıyısından lastik botla birlikte mültecilerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Ailenin nehir kıyısına gelmesi-Mültecilerin bota binişi-Botun nehre taşınması-Ağlayan bebekten detay görüntüler-Botun nehirde ilerlemesi-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)-Mülteci ile röportaj-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-İdris TİFTİKCİ-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,-==================================

Konya'da Saadet Partisi ilçe teşkilatının bulunduğu binada yangın KONYA'da, beyaz eşya dükkanının üst katında klimanın patlaması sonucu çıkan yangın, aynı binadaki Saadet Partisi Karatay İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu daireye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde çıktı. Bir beyaz eşya dükkanının üst katında, klimanın patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede aynı binadaki Saadet Partisi Karatay İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu daireye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Binada çıkan yangından detaylar-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

Kaynak: DHA