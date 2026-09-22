Haberler

Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler Haber Videosunu İzle
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor-Beşiktaş maçı öncesinde stadyum girişinde yaşanan olayların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bazı taraftarların polis memurlarına tükürdüğü ve su şişesi fırlattığı görülürken, kapıları tekmeleyerek stadyuma girmeye çalıştıkları anlar da kameralara yansıdı.

Amedspor- Beşiktaş maçı öncesinde stadyum girişinde yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bazı taraftarların polis memurlarına tükürdüğü, su şişesi fırlattığı ve kapıları tekmeleyerek stadyuma girmeye çalıştığı görüldü.

POLİSLERE TÜKÜRDÜLER

Diyarbakır Stadyumu'ndaki giriş noktasında yaşanan gerginlik sırasında bazı taraftarların polis memurlarına yönelik hareketleri kameralara yansıdı. Görüntülerde taraftarların polislerin üzerine tükürdüğü ve su şişesi fırlattığı görüldü.

KAPILARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Gerginliğin devamında bazı taraftarların stadyum girişindeki kapıları tekmelediği ve içeriye zorla girmeye çalıştığı anlar da görüntülendi. Güvenlik güçlerinin stadyum girişinde yaşanan olaylara müdahale ettiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınmıştı: Ünlü oyuncu hakkında yeni karar

ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak

"Türkiye çok önemli ortak" dedi, S-400'de topu oraya attı
Haberler.com
2000

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıA U:

Katranı kaynatsan olur mu şeker ....

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Duru:

Bu saatten sonra kaynatırsan olacağı zifttir

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıGÖKMEN AKARER:

BU HABERCİLİKMİ ŞİMDİ. 2 TANE ADAMI GÖSTERİP NERDEYSE TÜM STADLARDA BENZER ŞEYLERİN YAŞANDIĞI TÜRKİYEDE DİYARBAKIRA HAS BİR ŞEYMİŞ GİBİ GÖSTERMEH AHLAKSIZLIKTIR.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

diğerleri çok mu farklı sence

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıFeza Can:

He he çok iyisiniz biletsiz girmeyi fatura ödemenden elektrik kullanmak hak değildir

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıAlperen Kaya:

niye utandınmı gördüklerinden de savunmaya geçiyorsun

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıGÖKMEN AKARER:

AÇIKÇA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM BU HABERİ BURAYA KOYANLA İLGİLİ. HALKI AÇIKÇA TAHRİK KİN VE NEFRETE YÖNELTİYOR.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bunlar çözüm sürecinin meyveleridir yapanı götür merkeze gerisi sizememurlara kalmış

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı

G.Saray'da bir sakatlık daha! Milli takım kadrosundan apar topar çıktı
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz

Ülkesine gelmek isteyen göçmenleri açık açık tehdit etti: Gelmeyin...
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi

Amedspor farkını yine ortaya koydu
Tottenham, Icardi için kararını verdi

Tottenham, Icardi için kararını verdi
İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

İşte Necip Uysal'ın yeni mesleği
FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
Evin görünmez yükü araştırmayla ölçüldü! Zihinsel ev işlerinin yüzde 71'ini anneler üstleniyor

Annelerin zihni neden hiç kapanmıyor? Araştırma yüzde 71 dedi