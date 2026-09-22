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Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

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Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

LİSE ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla etrafa rastgele ateş açtı.

YARALI ÖĞRENCİLER OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Silahlı saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bölgeye ulaşan ekipler olay yerinde çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda, sağlık ekiplerinin de müdahalesi sürüyor.

Olayın nedeni, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Yahu ne oluyor bu ülkeye böyle? Birileri karıştırmaya mı çalışıyor; ilim yuvasından, gencecik çocuklardan ne istiyorsunuz? Kolay mı getiriyor anası babası o yaşa; gözünden sakınıyor... Ayrıca bu nasıl haber? Güldür Güldür Show'daki "Şevket Abi ile günaydın" programı gibi; "Manisa'da okula silahlı saldırı, ayrıntılar geliyor". Ne bir görüntü, ne bir video, ne detay... Ne zaman olmuş, nasıl olmuş, kim yapmış?

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ayrıntı gelmeden haber yapmanız ne kadar doğru haserciler

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