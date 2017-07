Dha Yurt Bülteni-15

1)ADIYAMAN ŞEHİDİ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin cenazesi, Adıyaman Havaalanı'ndan kortej eşliğinde Besni İlçesi'ne bağlı Köseceli Beldesi'ndeki baba evine son kez götürülüp helallik alındı. Ardından şehit İnce için belde meydanında bulunan Köseceli Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehidin babası Osman İnce, annesi Cemile İnce, eşi Esra İnce, çocukları 5 yaşındaki Elif Zümre ile 2 yaşındaki Yusuf Kerem, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin güçlükle ayakta duran babası Osman İnce'nin koluna Vali Abdullah Erin ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın girdi. Şehidin annesi Cemile, eşi Esra ve kardeşleri ise tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin eşi Esra İnci, fenalık geçirince kadın askerler tarafından verilen sandalyeye oturup kucağındaki çocuklarına sarılarak ağıt yaktı. İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit İnce'nin cenazesi, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi. Törene katılan kalabalık sık sık sloganlarla tepki gösterdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Köseceli Beldesi



Cenazenin alana getirilmesi



Törene katılar



Tabuta sarılıp ağlayan ailesi



Şehin eşi ve çocuklar



Cenaze namazının kılınması



Tabutun götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



(Haber: Mahir ALAN-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB



====================================================



2)ŞANLIURFA ŞEHİDİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Bitlis'in Hizan İlçesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Halil Ateş'in cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan kortej eşliğinde Suruç İlçesi'ne getirildi.



Şehit Halil Ateş'in cenazesi, baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'ne götürüldü. Şehit için burada cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi, çevresinde çok sayıda zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alınan caminin girişine de x-ray cihazı konuldu. Bomba eğitimli köpekle arama yapılan camiye gelenler x-ray cihazı ve üst aramasından geçirildikten sonra içeriye alındı. Cenaze törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Abdullah Erin, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, şehidin babası Celal Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı. Törende şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan babası Celal Ateş, kardeşleri ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Asiya Ateş'in 10 yıl önce vefat etitği belirtildi.



BAKAN ÇELİK'TEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI



Burada konuşan Bakan Faruk Çelik, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, şöyle dedi:



"Bugün Suruç'a, Şanlıurfamıza ateş düştü. Şehidimiz için bir araya geldik. Bu coğrafyada birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi çok görenler, bizi bu acılarla baş başa bıraktılar. Bu aziz vatanın bütün sınırları şehit kanlarıyla çizilmiştir. Şehitler vasıtasıyla vatanımız vatandır. Siz var olun şehitlerimiz, Allah sizden razı olsun aziz kardeşlerim. Sizler olmasaydınız biz vatansız ne yapardık? Bir an için bu anlamlı şehit merasimine katılan kardeşlerimizin düşünmesini istiyorum. Vatansız olsak, bayraksız olsak, bir an için Suriye gibi olsak, gidecek neremiz var? Kim bize sahip çıkacak, kim elimizden tutar? Bizi böyle çaresiz bırakmak için uzunca yıllardır uğraşıyorlar, mücadele ediyorlar. Ama bu milletin birlik aşkını, beraberlik şevkini kıramadılar, ama kıramayacaklar da Allah'ın izniyle. Aziz kardeşim, sen bu vatan için, bu ay-yıldızlı bayrak için canını feda ettin. Allah senden razı olsun. Bizim sende hakkımız yok, senin bizde hakkın var. Bizim hakkımız helal. Sen bize hakkını helal et."



Vali Abdullah Erin ise, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade ederek, "Şehidimizin karnı yerde kalmadı. Herkes hakkını helal etsin. Onun kardeşleri bizim kardeşimiz, babası bizim de babamızdır. İçteki ve dıştaki şer odaklarına prim vermemeliyiz. Terör ve işbirlikçilerine geçit vermemeliyiz" diye konuştu.



Konuşmalardan sonra İl Müftüsü İhsan Açık tarafından cenaze namazı kıldırılan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in bayrağa sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak kalabalığın tekbirler ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla Şıh Nasır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bekar olan şehit uzman onbaşı Halil Ateş, 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli yapıyordu.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



Süleymaniye Camisi



Güvenlik önlemleri



Köpekle arama yapılması



X-ray cihazından geçerler ve üst araması



Cenaze aracının gelmesi



- Tabutun taşınması



Konuşmalar



Tabuta sarılanlar



Cenaze namazının kılınması



Cenazenin götürülmesi



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK- Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 450 MB



==========================================================



GEMLİK' TE SAHİLE SUNTA VURDU (EK)



3)SUNTA BASAN SAHİLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİYOR



Bursa'nın Gemlik ilçesinde Rodaport limanından dün öğlen saatlerinde sunta yükleyen MSS Pelet isimli Moldova bayraklı gemiden dökülen suntalar Gemsaz sahiline vurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, belediyenin sorumluluk alanı olmamasına rağmen Gemsaz sahilinde temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gemlik Gemsaz sahilinde kıyıya vuran suntaları, belediyenin sorumluluk alanı olmamasına rağmen temizlemeye başladıklarını söyledi. Altepe yaptığı açıklamada, "13 kişilik ekip ile sabaha kadar çalışıp 2 kilometrelik sahili temizleyeceğiz" dedi.



Liman Başkanlığı yetkilileri, sigorta şirketi yüzünden sahilden karaya çıkartılan malzemelerin taşınmasında sıkıntılar yaşadıklarını belirtirken, denize suntaların dökülmesine sebep olan gemi kaptanının ifadesinin alındığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-İş makinelerinin suntaları temizlemesi



-Sahilde çalışma yapan traktör



-Suntaları temizleyen işçiler



BOYUT: 55 mb



SÜRE: 1,44



BURSA/DHA



==========================================================



4)BOLU'DA ORMAN YANGINI



BOLU'da orman işçilerinin kesim yaptığı ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınında, ilk belirlemelere göre 15 dönümlük alan kül oldu.



Yangın, saat 16.15 sıralarında Kuzörendağlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Orman işçilerinin kesim yaptığı alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasının ardından başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden orman işçileri ve köylüler yangını söndürmek için seferber oldu. İşçiler alevlerin ormanın sık olduğu bölgeye sıçramaması için kesim motorlarıyla ağaçları kestiler. Bölgenin dik ve sarp olması arazözlerin de bölgeye ulaşmasını engelledi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangının olduğu tepelik bölgeye ulaşmak isteyen ekipler zor anlar yaşadı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 dönümlük alan kül oldu. Ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Alevlerden görüntü



-Yanan alanlardan görüntü



-Orman işçilerinin çalışması



-Yangın söndürme ekiplerinden görüntü



Dosya adı: blormanyangını



SÜRE : (01.51 DK) BOYUT: (207 MB)



HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU



==========================================================



GAZİANTEP'TE EVİN DUVARININ YIKILMA ANLARI KAMERADA (2)



5)TEHLİKE ARZ EDEN EV YIKILDI



Gaziantep'te oturma odasında göçük meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı briketten ev, Şahinbey Belediyesi'ne bağlık ekipler tarafından içerisinde Suriyelilere ait eşyalar tahliye edildikten sonra mühürlendi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından elektrik akımı kesilen ev, çevre güvenliği alındıktan sonra iş makineleriyle yıkıldı. Suriyeli ailenin ise tedavilerinin ardından başka bir yere yerleştirileceği belirtildi.







GAZİANTEP/DHA



=====================================================



6)'MEZARLIK' FİLMİNİN TANITIMI YAPILDI



SAMSUN'da çekimleri devam eden ve 3 Kasım 2017'de vizyona girecek olan 'Mezarlık' adlı sinema filminin tanıtım kokteyli yapıldı.



Yönetmenliğini Fuat Yılmaz'ın yaptığı ve Samsun'da çekimleri devam eden 'Mezarlık' adlı sinema filminin tanıtım kokteyli merkez İlkadım İlçesi'nde bulunan bir alışveriş ve yaşam merkezi'nde yapıldı. Tanıtım kokteyline filmin yönetmeni, oyuncuları ve çok sayıda sinemasever katıldı. 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek olan sinema filmiyle ilgili bilgi veren yönetmen Fuat Yılmaz, "Proje olarak baktığımızda filmimiz 'Mezarlık' filmi. Korku filmi değil, bir gerilim ve dram filmidir. Engelli bir mezarcının hayat hikayesini anlatan bir filmdir. Filmimiz dram kategorisinde bütün festivallere katılacaktır. İnşallah ödülle döneriz" dedi.



'İçerde' dizisinde canlandırdığı 'minik' karakteriyle gönüllerde yer edinen ve 'Mezarlık' filminin oyuncularından Seyithan Özdemir ise "Filmde Azap karakterini canlandırıyorum. Gerçekten film bi yana Samsun halkı bi yana. Öyle bir sevgi ve hürmet gördüm ki kendi memleketimde bile bu duyguyu yaşamadım" diye konuştu.



NİHAN CANDAN: İLK DENEYİMİM



Filmin oyuncularından Nihal Candan da "Bu benim ilk oyunculuk deneyimim. Bu projenin doğru bir deneyim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Görüntü dökümü



--------------------



-Detaylar



-Açıklamalar



(Süre: 02.59) - (Boyut: 95.35 MB)



Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,