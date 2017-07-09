Dha Yurt Bülteni-14
SURUÇ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)1)CENAZESİ ŞANLIURFA'DABitlis'in Hizan İlçesi'nde şehit olan iki askerden Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
SURUÇ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)
1)CENAZESİ ŞANLIURFA'DA
Bitlis'in Hizan İlçesi'nde şehit olan iki askerden Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şehidin cenazesini havaalanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Abdullah Erin, milletvekilleri, şehidin babası Celal, kardeşleri ve yakınları tarafından karşılandı. Askeri uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Yakınlarının gözyaşı döktüğü şehit Ateş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Suruç İlçesi'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Şehidin cenazesinin getirilmesinden görüntü
ŞANLIURFA/DHA
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2)SÜT TANKERİ İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, süt tankeri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü 35 yaşındaki Mesut Oğuz, yaralandı.Kaza bugün Sarayköy ilçesinin kırsal Sığma Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Oğuz yönetimindeki 09 RZ 889 plakalı hafif ticari araç, Mesut Eşer yönetimindeki 20 SU 752 plakalı süt toplama tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ön tarafı büyük oranda zarar gören hafif ticari araçta sıkışan sürücü Mesut Oğuz, yaralandı. Tanker şoförü Eşer ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 11 Aci Servis ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarılan Oğuz, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oğuz'un durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bilirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Kurtarma çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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3) ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Alanya'nın kırsal kesiminde bulunan Tepe Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. 2 arazöz ve 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangına havadan da helikopter destek verdi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Görüntü Dökümü
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Yangından ve söndürme çalışmalarından görüntü
Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA,
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4)AVCILARIN VURDUĞU YARALI YABAN DOMUZU, TARLADA ZİHİNSEL ELGELLİ GENCE SALDIRDI
İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, avcılar tarafından vurulan yaralı domuz, mısır tarlasında zihinsel engelli 27 yaşındaki Cemal Karaca'ya saldırarak yaraladı.
Bergama'nın kırsal Yukarıada Mahallesi'nde Şifaye Karaca ve Mustafa Karaca çifti dün saat 13.00 sıralarında, zihinsel engelli oğulları Cemal Karaca'yı da yanlarına alarak mısır tarlasına gitti.. Anne ve babası tarlada çalışırken kenarda bekleyen Cemal Karaca'ya avcılar tarafından vurulduğu sanılan yaralı bir yaban domuzu saldırdı. Engelli gencin çığlıkları üzerine domuzu fark eden tarlada çalışanlar yardıma koştu. Zihinsel engelli Cemal Karaca'yı sol bacağından yaralayan yaban domuzu, tarladakilerin müdahalesiyle kaçtı.
Cemal Karaca, hemen bir araçla Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), -
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5)HDP'Lİ ESKİ PARTİ MECLİSİ ÜYESİNE BODRUM' DA GÖZALTI
HDP eski Parti Meclisi üyesi 55 yaşındaki Şehbal Ş., Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen talimat üzenrine, yaşadığı Bodrum'da gözaltına alındı. Şehbal Ş.'nin Mersin'e gönderileceği bildirildi.HDP'de aktif üyeliği devam eden, eski Parti Meclisi üyesi Şehbal Ş., gözaltına alınmasının ardından Yalıkavak Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezine gelerek bilgi alan Şehbal Ş.'nin avukatı Ergin Cinmen açılışta yapığı açıklamada, "Şehbal Ş.'ye gözaltı kararı Mersin'den geldi. Ancak dosyada gizlilik kararı olduğu için nedenini ve dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Mersin'den gelecek bir polis ekibi tarafından bugün veya yarın sabah kendisi teslim alınacak. Ardından Mersin'e götürülüp, adliyeye sevk edilecek. Oradaki avukat arkadaşlar durumu takip ediyor. Şimdilik bildiklerimiz bunlar" dedi. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu olan ve 1986-1987 yılları arasında Londra'da dil eğitimi alan Şehbal Ş., 12 Haziran 2011'deki genel seçimlerde Muğla'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Şehbal Ş., yerel ve ulusal gazeteler ile sanat dergilerinde çalışıp, İsviçre Televizyonu'nun Türkiye haber çekimleri koordinatörü olarak da görev yapmıştı.
Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), -