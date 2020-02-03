DHA YURT BÜLTENİ-14

03.02.2020 02:33 | Son Güncelleme: 03.02.2020 02:33

Kalorifer kazanı patladı, alevlerden aracını kurtarmak isteyen kadın yaralandı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, kalorifer kazanının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevler arasında garajdan kurtarmak istediği otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada kaza yapan Hatice Polat (55), yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ciritdüzü köyünde meydana geldi. Avni Polat'a ait 2 katlı evin alt katındaki kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. Alevlerin hızla yayılması üzerine korku ve panik yaşayan ev sakinleri, kendilerini dışarı atıp, itfaiyeden yardım istedi. Alevler arasında evin altındaki garajdan kurtarmak istediği otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada kaza yapan Hatice Polat (55), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Hatice Polat, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve emekli hemşire olduğu öğrenilen Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Evde hasara neden olan yangınla ilgili, inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yangından görüntüler

Haber: Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), ==============================

5 araç birbirine girdi, TEM ulaşıma kapandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda 5 otomobil birbirine girdi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı.

Kaza gece saatlerinde Körfez TEM Otoyolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafiğin yavaşlaması sonucu yolun sol şeridinde 5 otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.

Polis ekipleri kazaya karışan araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesi için İstanbul yönünü trafiğe kapattı. Bu sırada kaza sırasında otomobillerin içerisinde olan çok sayıda vatandaş yolun emniyet şeridinde bekleyerek ekiplerin çalışmalarını izledi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri TEM Otoyolu'ndan gelen araçları Körfez gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Yaklaşık 1 saat süren araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesi çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntülerEkiplerin çalışmalarıYol kenarında ekipleri izleyen kazazedelerAraçların çekilmesiDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan===================================

Evinin önünde ölü bulundu DÜZCE'de, hurdacılık yapan Mehmet Karahanlı (56) evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu.

Olay saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1930 Sokak üzerinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Karahanlı'nın evinin önünde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Karahanlı'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede Karahanlı'nın evinin önünde makinede odun kestiği tespit edilirken, nasıl öldüğünün belirlenmesi amacıyla cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, =====================================

Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu KAYSERİ'de, kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin TL'yi alıp, kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeri-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

Kaynak: DHA