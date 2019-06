DHA YURT BÜLTENİ - 14

Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEPKİ GÖSTEREN KALABALIĞI KAYMAKAM SAKİNLEŞTİRDİ

Çanakkalei'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz'ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından emniyet müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, olaya tepki gösterdi. Kaymakam İbrahim Gültekin, emniyetin önüne gelerek, kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Kaymakam Gültekin, "Biz bu işin takipçisiyiz. Ama bu şekilde burada dikilerek veya kavga yaparak bu iş çözülmez. Şimdi hepiniz lütfen burayı boşaltalım. Siz acınızı yaşayın ama arkadaşlar da işini yapsın" dedi. Kaymakam Gültekin'in konuşması sonrası kalabalık dağıldı. Bu arada olayın meydana geldiği eğlence merkezinin soruşturma tamamlanıncaya kadar kapalı olacağı belirtilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Polisin olayla ilgili olarak işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), -

'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı

Muş'ta, doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip Bager Çalışcı'nın (7), besteci ve piyanist Fazıl Say ile tanışma hayali gerçek oldu. Fazıl Say, 30 Haziran'da, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konser için davet ettiği Bager ile bir araya geldi. Fazıl Say, Bager ile piyano çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaygın beldesindeki Kardeşler İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi olan görme engelli Bager Çalışcı'yı, müziğe ilgisini fark eden babası Mehmet Çalışcı, müzik kursuna başlattı. Bager Çalışcı, burada kendisi gibi görme engelli Yarpuzlu Köyü İlkokulu'nda müzik öğretmeni olan Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager'in absolut (kusursuz) kulağa sahip olduğunu fark etti. Bager Çalışcı, Caner Keser'in de yardımıyla piyano çalmayı öğrendi. Bager Çalışcı'nın köy okulunda konser verme hayali, 18 gün önce gerçekleşti. Kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Ağartı Köyü İlkokulu'ndaki öğretmenler, Bager Çalışcı'nın ailesiyle birlikte köydeki öğrencilere piyano konseri vermesi için ortam hazırladı. Köy okulunda okuyan ve hayatında daha önce piyano görmemiş öğrenciler ile köy meydanında bir araya gelen Bager, Beethoven'ın 'Yalnızlık Senfonisi' ile 'Ay Işığı Sonatı'nı, Yann Tiersen'nin eserini ve güncel şarkıları çaldı. Bager Çalışcı, diğer hayalinin de Fazıl Say ile tanışmak ve birlikte konser vermek olduğunu söyledi.

Bager'in hikayesinin basında haber olarak yer almasının ardından dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, aileye ulaştı ve 30 Haziran'da, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konserine, Bager ve babası Mehmet Çalışcı ile müzik öğretmeni Caner Keser'i davet etti.

Bager Çalışçı, babası Mehmet Çalışcı ve öğretmeni Caner Keser, konser için bugün 08.50 uçağıyla İstanbul'a gitti. Fazıl Say, evinde ağırladığı Bager, babası ve öğretmeni ile yakında ilgilendi. Bager ile sohbet eden Say, daha sonra birlikte piyano başına geçti. Konser provasını bırakıp Bager ile piyano çalan Say, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü piyanist Say, "Bager 7 yaşında, hatırlarsanız ilk konserini geçen ay Muş'un bir dağ köyünde çocuklara vermişti. Görme engelli bir güzel yetenek Bager. Bugün öğlen yaşadığı Muş'tan bizi ziyarete geldiler. Babası sevgili Mehmet bey, piyano hocası sevgili Caner bey, Bager'e eğitiminde ileride destek olacak olan Çev Sanat. Dostlar; piyano eğitimi uzun bir yoldur. 10-15 yıl, merdivenlerden çıka çıka... Bager bu yolu katedecektir, yeteneğine inancımız sonsuz, çok emek ve çok çalışma ile. En iyi hocalar ile ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım. Video'da katibim çalıyoruz ama Bager 'biraz ellerimiz birbirine karıştı' dedi. Fotoğraflarda günün anısı" diye yazdı.

Bager'in çok heyecanlandığını söyleyen baba Mehmet Çalışcı ise "Bager'in gayet doğal ama heyecanlı ve meraklı bir durumu, sormak istediği çok soru vardı. Piyanosunu merak etti. Piyanosuyla çaldı. 'Başka piyanistlerin eserlerini çalışmak istemiyorum, saygısızlık olur, Faz'ıl Say'ın eserini çalacağım' dedi. Çok iyi ve harika insanlar. Bager'i çok iyi ağırladılar. Çok ilgilendiler" dedi.

Teşhirdeki bisikleti çalıp kaçarken yakalandı

Antalya'da bir AVM'nin zincir şubesinden bir hafta ara ile iki kez kaşar peyniri hırsızlığına karışan N.T, kendisini takibe alan polis tarafından teşhirdeki bisikleti çalıp kaçarken suçüstü yakalandı. Hırsızlık zanlısı N.T'nin polise yakalanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulanan bir AVM'nin zincir şubesinde meydana geldi. Bir hafta önce müşteri gibi girdiği marketten 23 paket kaşar peyniri çalan N.T, kayıplara karıştı. Peynirlerin çalındığını fark eden görevliler, kameralarından hırsızlık şüphelisini tespit etti. Aynı kişi bugün sabah saatlerinde yeniden geldi. Reyondan yine 13 paket kaşar peyniri çaldıktan sonra ayrıldı. Hırsızlık şüphelisi N.T, bir kaç saat sonra aynı markete yeniden geldi. N.T'nin market içinde olduğunu fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. İşyeri içinde bir süre dolaşan N.T, satılmak üzere standa bırakılan bisikletle kaçarken polis tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin yakalanma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olaylarından kaydının bulunduğu belirtilen N.T, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sivrihisar'da Nasreddin Hoca Festivali'ne renkli açılış

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde başladı.

Sivrihisar Belediyesi'nce organize edilen festivalin açılışına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Sivrihisar Kaymakam Vekili İsmail Soykan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve vatandaşlar katıldı. Nasreddin Hoca'nın mezarını ziyaret eden Vali Çakacak ve beraberindekiler ardından açık hava heykel müzesi yanındaki alanda bulunan fotoğraf ve resim sergisini gezdi. Nasreddin Hoca'nın insanları güldürürken düşündüren bir mizaca sahip olduğunu belirten Vali Çakacak, "Nasreddin Hoca'nın adını ne zaman duysak, hayalimizde kocaman kavuğu, uzun, beyaz sakalları ile güler yüzlü, tatlı bir insan canlanır. Hemen tebessüm ederiz. O, Türk İslam uygarlığı içerisinde eşsiz yeri olan büyük bir bilgedir. O, sıradan bir bilge veya hukukçu değildir. Hoca, aynı zamanda büyük bir eğitimcidir, nüktedandır. Onun her durumda söyleyecek bir sözü mutlaka vardır. Nasreddin Hoca, bizleri güldürürken düşündürür. Fıkralarında toplumun eksik ve aksak yönlerini gösterir. İnsanları kalplerini kırmadan eleştirir. Şaşırtırken, eleştirirken hep aydınlatır. Hiçbir zaman kimseyle alay etmez, kimseyi küçümsemez. Hoca, bu özellikleriyle çevresinde herkesin sevdiği, akıl aldığı bir insandır. İnsanlara yol gösteren bir önderdir. Toplumsal çarpıklıkları eleştirerek doğru olanın adresini gösterir. Fakat bunu yaparken çok hoşgörülü davranır. Asla yıkıcı olmazö dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye, KKTC, Slovakya, Bosna Hersek, Şili, Bulgaristan ve Polonya'dan halk oyunları ekiplerinin sunduğu gösteriler büyük beğeni topladı. Sahnedeki gösterilerin ardından tüm gruplar, Eskişehir yöresine ait 'Halkalı Şeker' türküsü ile gönüllerince eğlendi.

=====================

Doğa sporları tutkunları Kemaliye'de buluştu

Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 40'ncısı çeşitli ülkelerden ve Türkiye'den bir çok doğa sporcusunun katılımıyla başladı. Karasu Nehri'nde düzenlenen dragon yarışları nefes keserken, Karanlık Kanyon'da düzenlenen feribot gezisi davetlilere keyifli dakikalar yaşattı.

İlçe merkezinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan şenliklere bu yıl 9'u Türk 6'sı yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusunun, yanı sıra su sporları ve bisiklet dalında toplam 100 sporcu katıldı. Fırtına nedeniyle ilk gün hava atlayışları olmazken, Karasu Nehri'nde drogon tabir edilen özel yapım teknelerle yarışlar düzenlendi. İlçe girişindeki Şırzı Köprü'sünün yakınlarında oluşturulan 200 metrelik parkurda herbirinde 10 kürekçinin bulunduğu özel yapım teknelerdeki sporcular startın verilmesinin ardından birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon'da düzenlenen feribot gezisi ile de davetliler keyifli anlar yaşadı.

VALİ YAZICIOĞLU BUGÜNLERİ GÖRSEYDİ GURUR DUYARDI

Şenlikler hakkında konuşan Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ferudun Çelikmen, Karanlık Kanyon'da gerçekleştirilen ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen 'base jump' ve ardından yarasa adam atlayışları ile artık her yıl uluslararası düzeyde artan bir sporcu katılımıyla bu yıl Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 40'ncısını düzenlediklerini ifade etti. Şenliklerin ilk gününde Karasu Nehri'nde dragon yarışları düzenlendiklerini belirterek; "Son derece heyecanlı bir aktivite ile festivalimiz başladı. Bir zamanlar kimsenin bilmediği ilçemiz şimdilerde dolup taşıyor. Tur otobüslerinin uğrak noktası haline geldi. Rahmetli Eski Erzincan Valimiz Recep Yazıcıoğlu bugünleri görseydi herhalde bizlerle gurur duyardı. Buraların günün birinde böyle turist kaynayacağını, insanların turizmden gelir elde edeceğini görseydi çok mutlu olurdu. Vali Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

