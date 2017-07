Dha Yurt Bülteni-13

BURSA HAMİTLER KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDA YANGIN



1)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi İlçesi'nde bulunan Hamitler katı atık depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Hamitler katı atık depolama alanında saat 15.00'de başlayan yangına Bursa Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Su ve kum atılarak yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.



Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.



BURSA/DHA



=======================================================



2)SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDUĞU SEVGİLİSİNİ BU DEFA HASTANELİK ETTİ



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aşçılık yapan 38 yaşındaki F.Z. (Fatih Zencir), geçen Nisan ayında havalimanında çiçekler ve mumlarla sürpriz evlilik teklifi yaptığı İngiliz vatandaşı olan kadın arkadaşı 41 yaşındaki Faiza Drid'i çıkan tartışmada boğazı ve yüzünden bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan F.Z., 10 saat sonra saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.



Aşçı F.Z., İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan yaşayan ve süper market müdürü olan Faiza Drid'e geçen 18 Nisan'da Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü'nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla İngilizce 'Will you marry me' (Benimle evlenir misin) yazarak, karşılayıp, sürpriz evlenme teklifi yapmıştı. Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid, duygulanıp, F.Z.'nin boynuna sarılmış, ardından teklifi kabul edip, çevredeki diğer yolcuların alkışları arasında kendisine uzatılan yüzüğü parmağına takmıştı. Ancak, ikilinin bu mutlulukları fazla sürmedi. F.Z., sık sık tartıştığı kadın arkadaşı Drid ile bugün saat 04.00 sıralarında Bitez Sahili'nde buluşup, aralarındaki sorunu çözmek istedi. Bir yandan da içki içen F.Z., aralarında çıkan tartışa üzerine kadın arkadaşı Drid'i cebinden çıkardığı bıçakla boğazı ve yüzünden bıçakla yaralayıp, kaçtı. Drid, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası genç kadın, yaralarının derin olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



10 SAAT SONRA YAKALANDI



Polis, olayın ardından kaçan F.Z.'yi bugün saat 14.00 sıralarında, saklandığı Turgutreis Mahallesi'ndeki bir evde yakalayıp, gözaltına aldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde suçunu itiraf eden F.Z., "Onu çok sevmiştim. Evlenme teklifi etmiştim ama o Bodrum'a geldikten sonra barlardan diskolardan çıkmadı. Kendisini de beni de rezil etti. Alkollüydüm bir anlık sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, üzgünüm. Davranışlarıyla beni de kendini de yaktı" dedi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-F.Z.'nin havalimanındaki sürpriz evlilik teklifinden arşiv görüntüsü



-F.Z.'nin polis tarafından gözaltına alınıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Yaşar ANTER - Kamera : Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),



=================================================



3)TABANCAYLA OYNARKEN ÖLEN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ



KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde, oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki Esat Gökgöz gözyaşları arasında toprağa verildi.



Olay, geçen Cuma günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kabalar Köyü'nde meydana geldi. Esat Gökgöz ile yaz tatilini geçirmek için köye gelen kuzenleri 13 yaşındaki Osman ve 9 yaşındaki İlker Bakır kardeşler, evde buldukları tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre Osman Bakır'ın elindeki tabanca tetiğe dokununca ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Osman ve İlker Bakır kardeşler ile Esat Gökgöz yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esat Gökgöz ile kuzeni İlker Bakır yaşamını yitirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tabancanın sahibi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Esat Gökgöz'ün babası Yavuz Gökgöz mahkemece tutuklanarak, İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



İZİNLE OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI



Olayda yaşamını yitiren çocuklardan Esat Gökgöz, köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Tutuklu baba Yavuz Gökgöz, alınan izinle jandarmalar eşliğinde çocuğunun cenazesine katıldı. Yavuz Gökgöz, oğlunun mezarı başında "Beni de yanına gömün" diyerek ağladı. Olayda yaşamını yitiren İlker Bakır'ın da akşam saatlerinde Küre'nin Topçu Köyü Kayaarkası Mahallesinde defnedileceği belirtildi



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Esat Gökgöz'ün cenazesinin evinin önünden omuzlar üstünde taşınması



-Cenaze namazında imamın silahlanmama üzerine konuşması



-Cenaze namazında tutuklu baba Yavuz Gökgöz'ün jandarma koruması altında ayakta zor durması



-Cenaze namazından görüntü



-Baba Yavuz Gökgöz'ün fenalaşması



BOYUT: (01.36 DK) BOYUT: (62.7 MB)



HABER-KAMERA: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu)



==========================================================



4)HAVUZDA FENALAŞAN 12 YAŞINDAKİ NİLAY, KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ







KAYSERİ'de 12 yaşındaki Nilay Bengü Utkulu, gittiği havuzda yüzdükten kısa süre fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Utkulu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



Merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait olimpik havuzuna gelen, Zirve Yüzme Kulübü sporcularından Nilay Bengü Utkulu antrenman yaptı. Yaklaşık 1 saat havuzda kalan 7'nci sınıfa geçen Nilay, rahatsızlanarak havuzdan çıktı. Göğüs ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nilay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nilay'ın yapılan otopsisinde kalp krizinden dolayı öldüğü belirlendi.



KAYSERİ, -



==================================================



Müftülük binasına girip polislere baltayla saldırdı (2)



5)KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ



Samsun'da Müftülük binasına girerek binaya zarar verip, polislere baltayla saldıran şüphelinin 39 yaşındaki Salih Ç. olduğu tespit edildi. Şüphelinin işsiz olduğu, zaman zaman inşaatlarda çalıştığı öğrenilirken, Müftülük binasına neden girdiğinin ise araştırıldığı belirtildi.



DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun - Hakan ÇELİKBAŞ



========================================



6)BURDURLULAR YAYLA ŞENLİĞİNDE BULUŞTU



BURDUR'un Çavdır İlçesi'nden 19'uncu Yayla Şenliği ve Domates Festivali yapıldı.



Kozağacı Köyü Çukuryurt mevkisinde yapılan şenliğe Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile vatandaşlar katıldı. Şenlikte konuşan Burdur Valisi Şerif Yılmaz "Ecdadımızın Anadolu'ya ilk ayak basığı günlerde ilk çadırın kurulduğu yerlerdeyiz. Atatürk, 'Arkadaşlar Toroslara gidin bakın, orada bir Yörük çadırı var ve o çadırda duman tütüyorsa, biliniz ki bizleri ne içerden ne dışardan bölemezler, parçalayamazlar' diyor. Bugün burada binlerce çadırın dumanı tütüyor. Dumanı tüttürmeye gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Raşat Petek'te birlik ve beraberliğin öneminden bahsederek katılımcılara teşekkür etti. Köy Muhtarı Osman Ali Çağatay, Vali Şerif Yılmaz'a el yapımı 3 telli cura hediye etti. Şenlikte vatandaşlar yerel sanatçılar eşliğinde eğlendi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Şenlik alanından detay,



Sanatçılar



Konuşmalar



Detay



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



================================================