DHA YURT BÜLTENİ - 13

04.11.2019 14:46

Haluk Levent'ten annesine en acı veda

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil (93), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından "Dün gece annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap'lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" paylaşımıyla duyurdu.

Acil'in cenazesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Haluk Levent'i burada yakınları ve hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil'in cenazesi dualarla toprağa verildi.



Kardemir Başkanvekili Öz: Savunma ve otomotiv sanayine çelik üretmeye başladık

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz, her geçen gün inşaat demiri rekoltesini düşürüp kıymetli çeliğe doğru geçtiklerini belirterek, "Şu anda otomotiv sanayine ve savunma sanayine çelik üretmeye başladıkö dedi.Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) sürekli döküm makinesini törenle devreye aldı. 150 milyon TL harcama yapılan yıllık kapasitesi 1 milyon 250 bin ton olan sürekli döküm makinesiyle 150 milimetre ve 170 milimetre kare kesitli kütük üretilecek. Yine bu tesiste, vakumda gaz giderme tesisine yakın olması nedeniyle vakumlu çelik üretimlerinin yapılabilmesi mümkün olacak, çapak giderme sistemiyle de haddehaneler için sorun olan çapak problemleri azaltılacak. Bu tesisle birlikte kütük döküm kapasitesi yıllık 3,5 milyon tona ulaştı.Çelikhane ünitesinde düzenlenen törende konuşan Kardemir Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz, bünyelerinde bulunan dünyanın 16'ncı demiryolu tekeri fabrikasının üretime başladığını söyledi. Öz devreye aldıkları tesisin kıymetli çelik üreteceğini belirterek, öBu devreye aldığımız tesisin bir özelliği de kıymetli çelik üretecek. Kangal, otomotiv ve savunma sanayinde kullanılan kütükler burada üretilmiş olacak. Dolayısıyla kıymetli çeliğe geçiş noktasında da elimizi rahatlatmış olacak. Her geçen gün inşaat demiri rekoltesini düşürüp kıymetli çeliğe doğru geçiyoruz. Şu anda otomotiv sanayine ve savunma sanayine çelik üretmeye başladık. Biraz zor oldu, kolay olmadı. Hamd olsun başardık. Artık Kardemir, çelik sektörü daralsa bile üretmiş olduğu farklı çeliklerle hem Türkiye'nin ithalatını engellemiş olacak hem de katma değeri yüksek çeliklerle ayakta durmaya devam edecektir.ö Dedi.Yapılan duanın ardından açılışı yapılan tesis gezildikten sonra pasta kesildi.







Gözaltına alınan Furkan Vakfı üyeleri adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te izinsiz eylem yapmak isteyen grupta bulunan, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyesi 4'ü kadın 30 kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Dün öğle saatlerinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinden oluşan grup, tutuklu bulunan vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un serbest bırakılması için eylem yapmak amacıyla toplandı. Ulu Cami önünde bekleyen grubu uyaran polis ekipleri, izinsiz eylem yapılamayacağını söyleyerek, uzaklaşmalarını istedi. Döviz ve pankartlarla eylem yapan grup, polisin ikazlarına rağmen alandan ayrılmayınca polis müdahale etti. Ekipler mukavemette bulunan 4'ü kadın 30 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayda 4 polisin ise hafif yaralandığı öğrenildi.







Adana'da modern hayvan barınağı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla sürdürülen yeni ve modern hayvan barınağında sona gelindi. Yeni modern barınağın devreye girmesiyle sokak hayvanlarına daha iyi bir tedavi ve yaşam ortamı sağlanacak.Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, çalışmalarına devam ediyor.Vatandaşların 153 hattı üzerinden yaptığı ihbar ve rutin kontroller sırasında yaralı ve acil hastalığı olan sokak hayvanları ekipler tarafından toplanarak hayvan barınağına getirilerek burada tıbbi müdahalesi yapılan hayvanların iyileşme süreci deneyimli ekipler tarafından izleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından ise hayvanlar tekrar doğal hayata bırakılıyor. Doğal hayatta yaşama olanağı olmayan hayvanlar ise hayatlarının geri kalanını hayvan barınağında geçiriyor. Sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı barınakta hayvanlar ameliyat edilerek eski sağlıklarına kavuşturuluyor.YENİ BARINAK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADIAdana Büyükşehir Belediyesi, 117 dönüm arazi üzerine kurulu, tamamlandığında Türkiye'nin en modern hayvan barınaklarından biri olacak tesis için çalışmalarına hız verdi. İçerisinde kedi ve köpek evi, ameliyathane, klinik, aşılama, kısırlaştırma, at ve eşekler için haralar, mutfak, soğuk hava deposu, kafeterya, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu hayvan barınağının hizmete girmesi ile birlikte sokak hayvanları daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda yaşamını sürdürecek.







Menemen'de rahvan at yarışı heyacanı yaşandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda kıyasıya mücadele yaşandı. 13 kategoride toplam 200 atın katıldığı yarışlar büyük heyacana sahne oldu.Menemen Belediyesi tarafından ata sporu ve ilçe geleneği olan rahvan atçılığını yaşatmak için 7'incisi bu yıl düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, binlerce yarışseveri Menemen'de bir araya getirdi. Kırsal Seyrek mahallesi'nde düzenlenen alandaki yarışlar 13 farklı kategoride 200 atın katılımıyla yapıldı. Güreşleri yaklaşık 4 bin kişi izledi. Tribünlere yetmeyince bazı yarışseverler yarışları, kamyon kasaları veya traktör römorklarından izledi. Başta deve sucukları ve helvalar olmak üzere getirilen yerel ürünler panayır havasında kurulan stantlarda pişmiş ya da çiğ olarak satıldı. Yarışları izlemeye gelenler, çalan onlarca davul zurna eşliğinde değişik noktalarda gruplar halinde zeybek oynayıp, eğlenceli bir gün geçirdi. Menemen Belediyesi Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin zeybek gösterileri ile renklenen yarışların centilmenlik içerisinde geçmesini dilediğini belirten CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yarışların yüzyılllar öncesinden gelen bir gelenek olduğunu söyledi. Başkan Aksoy, "Rahvan isminin çok önemli bir karşılığı var.Bu gelenek Orhun Yazıtları'na dayanıyor. Türkler Rahvan atlarıyla Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ettiler. Bu yüzden Rahvan At Yarışları bizim ata sporumuzdur. Geleneğimizi, göreneğimizi nakış nakış işlemiştir. Bunları devam ettireceğiz" diye konuştu. 900 metrelik kum piste sahip Seyrek Arena'da 6 saat süren ve baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü tay, 3'lü tay, Tozkoparan, taze 5'li, köylü, dörtnal, İthal A ve İthal B olmak üzere 13 farklı kategoride yapılan yarışlar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışlar sonunda dereceye girenlere, düzenlenen törenle kupaları ve toplam 99 bin 500 lira para ödülü verildi.





Kaynak: DHA