Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti

Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun, tutuklu bulunduğu cezaevinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 362 sanıklı Daltonlar davasında 6’sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ve toplam 681 yıl 4 ay hapis cezası alan Boyun’un naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
- Barış Boyun suç örgütüne yönelik davalarda adı geçen Zafer Boyun cezaevinde hayatını kaybetti.
- Zafer Boyun, 362 sanıklı Daltonlar davasında 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet ve 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
- Zafer Boyun'un naaşı, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi.
Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen davalarda adı geçen Zafer Boyun’dan cezaevinde ölüm haberi geldi. Edinilen bilgilere göre Boyun, sabah saatlerinde rahatsızlandı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Zafer Boyun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DALTONLAR DAVASINDA AĞIR CEZALAR ALMIŞTI
Zafer Boyun, 362 sanıklı ve kamuoyunda “Daltonlar davası” olarak bilinen dosyada örgüt yöneticilerinden biri olarak yargılanmıştı. Mahkeme, Boyun’u 6’sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezasına ve farklı suçlardan toplam 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Söz konusu davada Barış Boyun’un da aralarında bulunduğu bazı sanıkların dosyaları, yakalanamamış olmaları nedeniyle ayrılmıştı.
NAAŞI ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ
Gazeteci Hatice Aksu'nun haberine göre cezaevinde yaşamını yitiren Zafer Boyun’un naaşı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi.
Zafer Boyun’un adı, Barış Boyun liderliğindeki yapılanmaya ilişkin soruşturma ve iddianamelerde de geçmiş; örgüt içindeki silah ticaretinden sorumlu isimlerden biri olduğu öne sürülmüştü. Olayla ilgili resmi makamların yapacağı açıklamalar ve adli incelemenin sonucu bekleniyor.