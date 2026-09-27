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İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti

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İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
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İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeyecek. Deneyimli eldiven, bu kararıyla ilgili "İsrail'e karşı yapılacak maçlarda oynamanın yanlış olacağını düşünüyorum. Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum" yorumunda bulundu.

  • İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldı.
  • Bazunu, kararının masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancına dayandığını ve tutumunun İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı olmadığını belirtti.
  • 24 yaşındaki kaleci, hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatının çok nadir geldiğini ifade etti.

İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldı.

''MAÇLARA KATILMAMIN YANLIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Bazunu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''KARARIM KİŞİSEL İNANCIMA DAYANIYOR''

24 yaşındaki kaleci, "Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Tutumumun İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı olmadığını, bölgedeki zulümlere karşı olduğunu belirtmek benim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

''ÇOK NADİR GELİR''

Bazunu, "Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCesaretister:

Masallah,Allah razi olsun.

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