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İngiltere'de ABD üssü yakınında 5 gözaltı! Trump: Kalemize büyük hasar vermeyi amaçlıyorlardı

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İngiltere'de ABD üssü yakınında 5 gözaltı! Trump: Kalemize büyük hasar vermeyi amaçlıyorlardı
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İngiltere'de ABD savaş uçaklarının kullandığı Fairford Üssü yakınında 5 şüphelinin Patlayıcılar Yasası'nı ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmasına ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki geldi. Şüphelilerin 'kalemize büyük hasar vermeyi' amaçladığını söyleyen Trump, 'İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık' dedi. Olay nedeniyle üssün bitişiğindeki Whelford köyünde 85 ev tahliye edilmişti.

  • İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Üssü yakınında 5 şüpheli, Patlayıcılar Yasası'nı ihlal suçlamasıyla gözaltına alındı.
  • Üsse bitişik Whelford köyünde acil durum ilan edilerek 85 ev tahliye edildi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili İngiltere ile işbirliğinin sonuç verdiğini belirterek şüphelilerin kaleye büyük hasar vermeyi amaçladığını söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İngiltere'de ABD askeri uçaklarının kullanıldığı Fairford Üssü yakınında 5 şüphelinin, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal etmek" suçlamasıyla gözaltına alındığı olaya ilişkin, "İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık." dedi.

Başkan Trump, havalimanında gazetecilere İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan Fairford Üssü yakınlarındaki olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olayda 5 şüphelinin gözaltına alınmasını "harika" olarak nitelendiren Trump, "İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık. Onlar hakkında soruşturma başlatmıştık." diye konuştu.

Trump, "Kalemize büyük hasar vermeyi amaçlıyorlardı ama İngiltere'yle işbirliğimiz harika sonuç verdi." diye konuştu.

ÜSSÜN YANINDAKİ KÖYDE 85 EV BOŞALTILDI

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyünde acil durum ilan edilmişti.

Gloucestershire Emniyet Müdür Yardımcısı Richard Ocone, şüpheli görülen 3 aracın RAF Fairford yönüne gittiği ihbarı aldıklarını ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

Ocone, Patlayıcılar Yasası'nı ihlal suçlaması yöneltilen 5 erkek şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini, köydeki 85 evin tahliye edildiğini söylemişti.

İRAN SALDIRILARINDA KULLANILAN ÜS

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amacıyla kullanıldığını da öne sürüyor.

Kaynak: AA
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