Dha Yurt Bülteni-12

Başkanın koltuğuna oturan çocuk: Santrallerin gölgesinde bir nesil yetişmesini istemiyorum

Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çatalağzı Belde Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün koltuğuna oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Tuğberk Memiş, beldede bulunan termik santralleri eleştirerek, "Santrallerin gölgesinde bir nesil yetişmesini istemiyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde etkinlikler düzenlendi. Belediye önündeki törenin ardından Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ü ziyaret etti. Başkan Akgün'ün koltuğuna 4'üncü sınıf öğrencisi Tuğberk Memiş oturdu. Memiş, öncelikle beldedeki yolları yapmak istediğini söyledi. Ardından beldede bulunan termik santralleri eleştiren Memiş, şöyle dedi: "Beldemiz sanayi bölgesi. Santralleri buradan kaldırmak imkansız gibi. Santrallerin gölgesinde bir nesil yetişmesini istemiyorum. Bu nedenle tüm resmi kurumlarla birlikte beldemizin Filyos ve Türkali Köyü arasındaki hazine arazileri veya başka arazilere taşınması için elimden geleni yapacağım." Başkan Akgün ve makam odasında bulunanlar Memiş'i alkışlayarak destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Tuğberk Memiş'in koltuğa oturması

-Konuşması

-Alkışlanması

Süre: (6.03) Boyut: (25 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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23 Nisan'da pamuklu şeker sattılar

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli Hasan (11) ve Hüseyin (12) Sayyad kardeşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk parkında pamuklu şeker satarak kutladı.

3 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Halep'ten Adana'ya gelen Suriyeli Hasan ve Hüseyin Sayyad kardeşler, ailelerine katkıda bulunmak için çalışmaya başladı. Tüm yurtta kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan haberleri olmadığını söyleyen Hasan ve Hüseyin, parkta oyun oynayan çocukların arasında pamuklu şeker sattı. Oyun oynayan çocukları bir süre izleyen Hasan ve Hüseyin, bir süre sonra parktan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Parkta Pamuklu Şeker satan suriyeli çocuklar

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'31" BOYUT: 92,5 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Silopi'de 6 yıl sonra 23 Nisan kutlaması stadyumda yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları terör olayları nedeniyle 6 yıl aradan sonra ilk kez ilçe stadyumunda yapıldı.

Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, terör olayları nedeniyle daha önce kapalı alanlarda yapılırken, 6 yıl aradan sonra ilk kez ilçe stadyumunda yapıldı. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, askeri erkan, bazı siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalarda, Türkiye'nin birçok yöresine ait halk oyunları sergilenirken, öğrencilerin akrobatik gösterileri de büyük beğeni topladı. Programda Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri Kürtçe müzikler eşliğinde bölgeye özgü halaylar çekti. Müziğin etkisine kapılan bando takımında yer alan kız öğrenciler davul, borazanlarını yere bırakarak halaya durdu. Renkli görüntülerin oluştuğu stadyumunun ortasına Türk bayrağı işlemesi yapıldı. Ay ve yıldız etrafında toplanan öğrenciler havaya balon uçurdu. Kutlamalarda daha önce çeşitli spor branşlarda yapılan etkinliklere birinci olan okullara şampiyonluk kupasını Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş verdi. Işıktaş programı hazırlayan öğretmenleri de tebrik etti. Program daha sonra yapılan tören yürüyüşü ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinliğin yapıldığı stadyum

-Protokolden detay

-Stadyumdan detay görüntü

-Akrobatik gösteriler

-Kürtçe Müzikli halay

-Öğrencilerin halaya durması

-Bando takımının halaya durması

-Kaymakamın Ödül vermesi

-Tören yürüyüşünün yapılması

-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),

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Kilis'te 23 Nisan törenlerle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98'inci yıl dönümü Kilis'te, Suriyeli ve Türk çocukların düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan, nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 15 Temmuz İlkokulunda düzenlendi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, daire amir ve müdürleri ile öğretmen, öğrenci ile veliler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Suriyeli ve Türk öğrenciler 23 Nisan gösterisi sundu. Etkinlik, hafta nedeniyle düzenlenen yarışlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Programdan görüntüler

İstiklal marşının okunması

Öğrencilerin gösterilerinden görüntüler

Şiirleri okunması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 218 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

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Antalyalılar, çocuklar için yürüdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan yürüyüşü, her yaştan Antalyalıyı bir araya getirdi.

SGK Kavşağı'nda başlayıp Şarampol Caddesi üzerinde devam eden ve MarkAntalya AVM önünde son bulan yürüyüşe ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, eşi Ebru Türel, oğlu Akın Türel, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır eşlik etti. Çok sayıda Antalyalının katıldığı yürüyüş kortejinin önünde, Mehteran Takımı yer aldı. Kendilerine özgü yürüyüş şekliyle etkinliğe önderlik yapan mehteran, çocukların ilgi odağı oldu. 23 Nisan yürüyüşüne ellerinde balon, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle katılan çocuklar, İzmir Marşı başta olmak üzere şarkı ve marşlar söyleyerek eşlik etti. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atan çocuklar, evlerinin balkonlarından kendilerini izleyenlere de el sallayarak selam verdi.Yürüyüş boyunca esnafı selamlayan Türel ailesine, çocuklar eşlik etti. Başkan Türel, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Menderes Türel ve beraberindekiler

Mehter takımından görüntü

Yürüyüşe katılanlardan görüntü

Çocuklardan detay

Balkondan izleyen vatandaşlar

Detay görüntüler

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Öğrencilerden 23 Nisan'da komando marşı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından 23 Nisan'da komando marşı söyleyerek askerlere destek oldular.

İlçede Sengeto İlköğretim Okulunda 30 öğrenci 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrenciler komando marşı olan 'Korku nedir bilmeyiz' marşını söyleyerek askerlere destek oldular. Toplanan minik öğrenciler öğretmen ve askerler eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında komando marşı olan 'Korku nedir bilmeyiz' seslendirdiler. Marşın ardından minik öğrenciler askerler için dua ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerin komando marşı söylemesi

Öğrencilerin dua etmesi ve bitirmesi

Askerler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,

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Alanya'da 23 Nisan festivalle kutlanıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1 hafta sürecek olan uluslararası festival başladı. 'Barış' temasıyla başlatılan festivale belediyenin kardeş şehirleri olan 7 ülke çocukları da katıldı.

Alanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Hükümet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Meydanda bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakan protokol üyeleri saygı duruşunda bulundu. Etkinlikler kapsamında kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde 23- 29 Nisan tarihleri arasında çocuklar için düzenlenecek Alanya Uluslararası Çocuk Festivali ise Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı. 'Barış' temasıyla başlatılan festivalde Alanya Belediyesi'nin Finlandiya, Litvanya, Letonya, Polonya, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'daki kardeş şehirlerinden gelen çocuklar sahneye çıkarak ülkelerine ait dans, şarkı ve performans gösterilerini sergiledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu yıl ilkini düzenledikleri Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nde çocuklar ve aileleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Yücel, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği, dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dolu dolu kutlamak için, bu yıl Alanya Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'ni düzenliyoruz. 7 ülkeden çocukların katılacağı ve bir hafta sürecek festivalimizde kitap fuarı, söyleşiler, tiyatrolar, çocuk gösterileri gibi etkinlikler yer alacak. Ayrıca birbirinden ünlü yazar ve çocuk gelişimi uzmanları, değerli hocalarımız festivalimize konuk oluyor. Hem eğitici hem de keyifli bir festival olacağına inanıyorum" dedi.

41 BİN 480 KUMBARA HEDİYE EDİLDİ

Festivalde şehirdeki ilk ve ortaokul düzeyindeki özel ve devlet okullarının tamamında toplam 41 bin 480 kumbara çocuklara dağıtılarak, Alanya Uluslararası Çocuk Festivali öncesi birikim yapması teşvik edildi. Festival boyunca Alanya Kültür Merkezi'nde 23- 29 Nisan tarihlerinde çocuklara yönelik kitapları fuarı da açıldı. 22 yayınevinin yer aldığı fuarda Türk ve dünya çocuk edebiyatından kitaplar miniklerin ilgisine sunuldu. Öğrenciler kendilerine dağıtılan kumbaralarda biriktirdikleri paralarla fuardan istedikleri kitapları alabilecek.

19 ÇOCUK KİTABI YAZARI ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Bir hafta açık kalacak kitap fuarında 19 çocuk kitabı yazarı çocuklarla buluşacak. Ünlü çocuk kitabı yazarı Yalvaç Ural'ın yanı sıra Aydoğan Yavaşlı, Burcu Bahar, Nilgün Ilgaz, Aydın Ilgaz, Ali İbrahim Öz, Fatih Erdoğan, Fatih Tuncay, Gönül Simpson, Erkan İşeri, Defne Ongun Müminoğlu, Handan Derya, Esra Alkan, Feyza Hepçilingirler, Ulviye Alpay, Filiz Tosyalı, Özge Bahar Sunar, Tufan Çapar ve Nilbanu Engindeniz bir hafta boyunca Alanya Kültür Merkezi C Salonu'nda okuyucularıyla bir araya gelerek hem söyleşi hem de imza etkinlikleri düzenleyecek. Festivalde tiyatro gösterimleri de yer alacak. Alanya Belediye Tiyatrosu'nun gösterimlerinin yanı sıra Antalya Devlet Tiyatrosu'na ait çocuk oyunu da gösterime sunulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Protokol törenlerinden detay ve genel görüntüler

Kültür Merkezi etkinliklerinden görüntüler

Başkan Adem Murat Yücel'in konuşması

Katılımcı ülkelerin gösterilerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,

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Marmaris'te 23 Nisan kutlamaları 105 Sokak'a taştı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 105 Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Sokağı çocuklarıyla dolduran yaklaşık 3 bin kişi, bayram coşkusunu yaşadı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris'te sokağa taştı. Kemeraltı Mahallesi 105 Sokak'ta bu yıl beşincisi yapılan kutlamalarda, apartman büyüklüğünde bayraklar asıldı. İşyerleri ve evlerin balkonları, pencereleri Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslendi. Sokağın her bir köşesi kırmızı-beyaz kumaşlarla süslendi. Çocukların aileleriyle birlikte çizip, boyadıkları ve üzerine '23 Nisan kutlu olsun' yazılı pankart, sokağın ortasına asıldı. Gelin gibi süslenen 105 Sokak'ta saat 13.00'te kutlama programı başladı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Erbay, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri sokağa geldi. Alanı dolduran yaklaşık 3 bin kişi çocuklarla birlikte bayram coşkusu yaşadı. Atatürk ve şehitlere saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada, çalınan marşlara herkes eşlik etti. Kutlamalarda çocukların yüzleri boyandı, palyaçolar eğlendirdi. Çalan hareketli müzikler eşliğinde çocuklar, aileleriyle birlikte sokakta dans etti. Yiyecek ve içecek ikramının da yapıldığı etkinlikte, sokağı dolduran binlerce kişi, marşlar eşliğinde çocukların coşkusuna ortaklık etti. Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri, polislerin sirenleri ve 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde araçlarıyla kortej geçişi yaptı. Mandrake Kemal adlı sihirbaz kurulan sahnede hünerlerini sergiledi. Folklor ekipleri ve dans grupları sokakta oyunlarını oynadı. Beş yıldır kutlamayı organize eden 64 yaşındaki Terzi Salih Yazgan, "Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. Hepimiz çocuğunuz ve bu özel ve anlamlı günde evlatlarımızla kutlamalarımızı yaptık. Kutlamalar, çarşamba gününe kadar gece- gündüz devam edecek" dedi. Eğlence, çalan hareketli şarkılar eşliğinde devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sokağın girişinde polis sireni eşliğinde görüntü

İlçe protokolünün marşlar eşliğinde karşılanması görüntü

Sokaktaki eğlencelerden görüntü

Motosiklet grubunun sokaktan kortej geçişi

Terzi Salih Yazgan ve çocuklar röp.

Toplam: 4 dakika 26 saniye-320 MB

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kardak'a gitmek isteyen Yunan gazeteciye sahil güvenlik engeli

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Kardak kayalıklarına sürat teknesiyle gitmeye çalışan Yunan gazeteci G.L., ülkesinin sahil güvenlik botları tarafından adaya 1 mil kala durduruldu. Yunan gazeteci, geldiği Kilimli (Kalimnos) Adası'na döndü.

Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda yayın yapılan 'www.kosnews.gr' yerel haber sitesinin haberine göre, dün öğle saatlerinde, Kilimli Adası Limanı'ndan sürat teknesiyle ayrılıp, Kardak kayalıklarına gitmeye çalışan Yunan gazeteci G.L., Yunan sahil güvenlik ekiplerinin engeliyle karşılaştı. Kayalıklara yaklaşık 1 mil kala sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan G.L., ifadesi alındıktan sonra geldiği Kilimli Adası'na döndü. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, herhangi bir gerginliğe neden olmamak için daha önce de 2 kez Kardak'a geçmeye çalıştığı ileri sürülen G.L.'ye engel olduğu belirtildi. Bölgede halen 3 Türk sahil güvenlik botu ile Kilimli Adası yakınlarında, 2 Yunan sahil güvenlik botunun devriye gezdiği görüldü.

Haber: Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla),

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İnşaatta akıma kapılan baba-oğul öldü, 1 işçi yaralandı

Van'da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan Kadir Kara (15) ile onu kurtarmaya çalışan babası Hasan Kara (57) yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Olay, Van'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Yazıcı Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mahallede inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışan Kadir Kara, inşaat demirinin elektirik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Baba Hasan Kara ile işçi Ahin Yetişir, Kadir Kara'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Kara ile Ahin Yetişir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ablulanslarla Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Kara tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi, Yetişir'in tedavisi ise devam ediyor. Olay yerine gelen polisler, güvenlik şeridi çekip inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerine gelen polis ekipelir ve zırhlı araçlar

-Güvenlik şeridi

-baba ve oğulun akıma katıldığı evin üçüncü katındaki inşaat

-Battaniyelere sarılı cenazelere bakan polis ekipleri

-Elektrik iletkenleri

-Ambulansla götürülen yaralı

-Yaralı yakınları

-Detaylar

Haber: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,