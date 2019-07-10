DHA YURT BÜLTENİ - 10

Şehit Uzman Onbaşı, Burdur'da toprağa verildi

Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun (27) cenazesi, memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Ayşe Mertoğlu, oğlunun tabutunun üzerine kapanarak, "Allah'ım ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Hakkari'deki törenin ardından dün akşam Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, Burdur Belediyesi morguna konuldu. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde de buradan alınarak Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyündeki baba ocağına getirildi. Helallik alındıktan sonra Mertoğlu için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik, CHP'li Mehmet Göker, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Iparta Belediye Başkanı AK Harti'li Şükrü Başdeğirmen İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, şehidin annesi Ayşe, babası Ali ve kız kardeşi Ümmü Mertoğlu (16) ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Ayşe Mertoğlu oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, "Oğlum, böyle mi gelecektin. Allah'ım ben bu acıya nasıl dayanacağım" diye ağladı. Şehidin kız kardeşi Ümmü Mertoğlu da tabuta sarılıp, "Abim, abim" diye gözyaşı döktü.

Bekar olan Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, İl Müftü Vekili Yüksel Güzel tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, -

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Lastik botta, 26'sı çocuk, 41 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriye uyruklu 26'sı çocuk 41 kaçak, yakalandı.

8 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Sivrice burnu açıklarında yaklaşık 10 metre uzunluğundaki lastik bot, mobil radar ile tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, bölgeye hareket etti. Durdurdukları lastik bottaki Suriye uyruklu 26'sı çocuk, 41 kaçak sahil güvenlik botuna alındı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Kaçakların yakalandıkları anlar ise Sahil Güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Kaçakların yakalanma anlarına ait görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Arıtma tesisinden denize bırakılan su kirliliğe yol açtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Balyanoz Koyu'na arıtma tesisinden bırakılan atık sular denizi kirletirken çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Gebze Cumhuriyet Mahallesi 2259 Sokak'taki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSU) ait atık su arıtma tesisi, kapasite yetersizliği nedeniyle günün belirli saatlerinde Darıca Balyanoz Koyu'na atık suları boşaltıyor. Evsel atık suların toplandığı Gebze Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki yoğunluk nedeniyle dereye akan atık sular Balyanoz Koyu'nu kirletiyor. İSU yetkilileri, "Kapasite yoğunluğu nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde su kullanımının artmasına bağlı olarak atık su dere vasıtasıyla denize bırakılmakta. Yeni bir havuzun yapılması durumunda bu yaşanan sorun giderilebilir" dedi.

Çevre sakinleri ise denizdeki kirliliğe tepki göstererek, "Eskiden burada çeşitli balık türleriyle birlikte ördekler vardı. Şimdi hepsi hızla yok olmaya başladı. Denizdeki kirlilik nedeniyle kimse yüzmüyor, yüzenlerin ise olası bir hastalığa yakalanması söz konusu. Buraya lağım suları boşaltılıyor, bu nedenle kimse denize giremiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Gebze Atıksu Tesisleri girişi

Gebze Atıksu Tesisleri tankları

Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği kirliliği anlatan konuşması ve denizdeki kirlilik

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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Ön lastiği çıkan traktör devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ön sağ lastiği yerinden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü Halil Ertürk (45), ağır yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Sandıklı ilçesi yakınlarındaki Susuz mevkiinde meydana geldi. Halil Ertürk idaresindeki arkasında arpa yüklü römork takılı 03 LF 051 plakalı traktör, ön sağ lastiğinin çıkması nedeniyle şarampole devrildi. Traktörün römorkundaki arpa şarampole dökülürken, ağır yaralanan Halil Ertürk için yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ertürk, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ertürk'ün ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden geniş açı görüntü

-Kaza yerinden çıkan lastiğin görüntüsü

-Kaza yerinden traktörün, römorkun ve dökülen arpaların görüntüsü

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),

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Feyzioğlu: Yargı Reformu Paketi, Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıçtır

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 'Yargı Reformu Paketi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmeden önce yasallaşması gerektiğini belirterek, "Bu paket, Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıçtır" dedi.

Elazığ Barosu tarafından düzenlenen 'Disiplin Hukuku' eğitim semineri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun katımıyla yapıldı. Seminerde konuşan Feyzioğlu, Türkiye'nin bir diktatörlük olduğunu iddia eden ve bu algıyı ABD ve Avrupa toplumlarında yerleştirmek için çalışan PKK, FETÖ ve onların tetikçisi DHKP-C el birliğiyle lobi yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Feyzioğlu, 'Yargı Reformu Paketi'nin, Türkiye'nin önünü açacak başlangıç olduğunu kaydetti. TBMM'nin tatile girmeden paketin yasallaşması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Paket Ekim'e kalabilir gibi cümleler duymaktayım. Bu bizi Türkiye adına üzüyor. Paketi küçümseyenlerin niyetlerini biliyoruz. Ancak o niyetlere su taşımanın da anlamı yoktur. Bu paket, Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıçtır. Olağanüstü hal döneminin sonrasında Türkiye'nin yeniden eskisinden daha güçlü bir hukuk devleti inşası sürecine yönelimidir. Bu niyeti kimsenin küçümseme hakkı yoktur. Çünkü bu millet içindir. Evlatlarımız ve geleceğimiz içindir. 1,5 yıldır binlerce insanın emek harcayarak, Türkiye'nin, önünü açacak bir 'Yargı Reformu' çalışması yapması, Türkiye'de diktatörlüğün olmadığının ispatıdır. Bu ispatın alenileşmesi için bir paketin, meclis tatile girmeden geçmesi lazımdır. Ekim çok geçtir."

Görüntü Dökümü

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Metin Feyzioğlu'nun salona gelmesi

Feyzioğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 424 MB

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Şanlıurfa'da bahis operasyonuna 18 tutuklama

ŞANLIURFA'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen kişilere yönelik, polisin drone ile düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 32 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel hareket polislerinin destek verdiği ve havadan da drone ile görüntü alınan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 otomobil, 4 tabanca, 4 av tüfeği, başka kişiler adına açılmış banka hesap cüzdanları, kredi kartları ile yasa dışı bahisten elde edilen 15 bin 645 Türk Lirası ve 5 bin doları ile altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Operasyon için şubeden çıkan ekipler

Drone destekli bahis operasyonu

Özel hareket polisleri evlere girmesi

Evde yapılan aramalar

Ele geçirilen malzemeler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Yüksekova'da bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan, geçen Mayıs ayında da tamalanarak su tutmaya başlayan Dilimli Barajı'nın yanına ise bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyor.

Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde kurulan ve 1995 yılında yapımına başlanan Dilimli Barajı'ndaki çalışmalar geçen yıl tamamlandı. Yaklaşık 2,5 kilometre alan üzerinde, yüksekliği 93, genişliği ise 374 metre olan baraj 2045 yılına kadar yaklaşık 100 bin nüfuslu olan Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. Geçtiğimiz yıl sonbahar aylarından itibaren su tutulmaya başlanan barajın yayına da su arıtma tesisi kuruluyor.

Vatanadşların arıtılmış su ihtiyacının karşılanması için bu yıl yapımına başlanan arıtma tesisi yaklaşık 80 milyon liraya mal olacak. Önümüzdeki yıl tamamlanacak olan su arıtma tesisi ile ilgili bilgi veren şantiye sorumlusu İbrahim Yılmaz, çalışmaların yüzde 40'lık bölümünün tamamlandığını söyledi. Yıldız, "Tesiste, idare, Isı merkezi, klor, havalandırma, kimya, bel fitre binası ve ana tesis bulunuyor. önümüzdeki yıl bu aylarda inşaatı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İnşaattan detaylar

-Çalışan işçilerden detaylar

-Binalardan detaylar

-Genel detaylar

-İnşaat sorumlusu İbrahim Yılmaz'ın açıklaması

-Şehirden görüntü

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

Kaynak: DHA