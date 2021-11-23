DHA'nın haberi ses getirdi, Ahmet Arda hayalini kurduğu okula yerleşti

ADANA (DHA) - ADANA'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) başvuruda okul yönetimi yanlış kayıt yapınca 'az gören öğrenciler' için hazırlanan, şekil ve grafik içeren sorularla karşılaşan yüzde 90 görme engelli Ahmet Arda Topak (14), bu soruların iptali için açtığı davayı kazandı. Puanı 353'ten 454'e çıkan Ahmet Arda yine de istediği okula yerleşemedi. Yaşadıklarını Dha'ya anlatmasının ardından bugün çok istediği Adana Anadolu Lisesi'ne eğitime başlayan Topak, "4 ay sonra istediğim okulu kazandım. Mutluluktan aklımı kaybedecek gibiydim" dedi.

Yüzde 90 görme engelli Ahmet Arda Topak, 6 Haziran'da LGS'ye girdi. Sınav başvurusunda 'az gören öğrenci' kategorisi işaretlendiği için Topak'a şekil, grafik ve sembolleri de içeren 30 soru daha soruldu. Başvurunun okul yönetimi tarafından yapıldığını belirten Topak, görme yetisi gerektiren soruları yanıtlayamadı. Sınavdan 353 puan alan Topak'ın ailesi, oğullarına 'yüzde 100 görme engellilere sorulan grafik ve şekillerin olduğu soruların sorulmaması gerektiği' yönünde itirazda bulunup, dava açtı.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı ise sınav başvurusunda yanlış kategorinin seçildiğini belirterek, "Küçük bir teknik hatadan dolayı sıkıntılar yaşandı ve sınavlarda muaf olması gereken sorularla sınava alındı. Mahkeme kararının ardından puanı yeniden hesaplandı ve Adana Anadolu Lisesi'ne yerleştirmesi yapıldı. Çok başarılı bir öğrenci. Bu okulda da başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.