Dha İstanbul Bülteni - 4
1- SİRKECİ'DE TADİLATTAKİ İŞ HANINDA YANGIN (3)Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler panik yaşadıİskeledeki işçiler yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalıştıHaber-Kamera: Zeki GÜNAL -Ersan SAN - / İstanbul DHASirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan Çelikhan isimli handa...
1- SİRKECİ'DE TADİLATTAKİ İŞ HANINDA YANGIN (3)
Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler panik yaşadı
İskeledeki işçiler yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalıştı
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL -Ersan SAN - / İstanbul DHA
Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan Çelikhan isimli handa tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Yangın itfaiyeye alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Binanın dış cephesini saran alevlere ilk olarak tadilat çalışması yapan işçiler müdahale etti. Tadilat için kurulan iskelede bulunan işçilerin kovayla su attıkları görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan dış cephe
Binanın görüntüsü
İskele üzerindeki işçilerin görüntüsü
İşçilerin müdahale etmesi
Çevredekilerden görüntüler
Detaylar
06.07.2017 - 15.21 Haber Kodu : 170706167
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(havadan görüntüyle)
2- SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ İÇİN ÇAMLICA GİŞELERDE 4 ŞERİT KAPATILDI
Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL
Çamlıca gişelerinin yıkılarak serbest geçiş sistemine geçilmesi için çalışmalar başladı. İstanbul istikametine 4 şerit yol trafiğe kapatıldı. Çalışmaların 30 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasının ardından Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları başladı. TEM otoyolunun İstanbul istikametinde 4 şerit trafiğe kapatılarak bölgedeki gişelerin yıkılması için işlemler başladı. Otoyoldan geçişler İstanbul istikametine şu anda sag tarafta bulunan gişelerden yapılabiliyor. Bu bölgede gişelerin yıkılmasının ardından, serbest geçiş sistemi için kamera ve elektronik sistemlerini taşıyacak çelik taklar yerleştirilecek. Yapılan plana göre kademeli olarak bölgedeki tüm gişeler yıkılarak kaldırılacak.
30 AĞUSTOSTA BİTECEK
30 Ağustos'ta tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest geçiş sistemine geçilmiş olunacak.
Görüntü Dökümü:
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-Çamlıca gişelerin havadan görüntüsü
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(Drone görüntüleriyle)
3- JANDARMADAN HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ
Denetim havadan böyle görüntülendi.
Haber- Kamera : Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Şile yolu Ömerli mevkiinde hafriyat kamyonu denetimi yaptı.
Hafriyat kamyonlarının trafik kurallarını ihlal ettikleri ve hız sınırına uymadıkları şikayekleri üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim yaptı. Şile yolundaki denetimde "drone" da kullanıldı. Hafriyat kamyonları drone ile havadan böyle takip edildi.
Ekipler kurallara uymayan hafriyat kamyonlarını durdurarak işlem yaptı. Durdurulan bazı sürücüler çamurlu olan plakaları temizletildiği görüldü. Jandarma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Şile yolu üzerinde 2017 yılında meydana gelen 42 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 64 kişi de yaralandı.
Görüntü Dökümü
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EK GÖRÜNTÜ
-Drone ile çekilen denetim görüntüleri
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-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Motorize jandarma ekipleri
-Hafriyat kamyonlarının çevrilmesi
-Görevli jandarmanın konuşması
-Araç şoförüyle röp
-Araç şoförünün çamurlu plakasını silmesi
-Jandarma drone çalışması
-Genel ve Detay
06.07.2017 - 11.53 Haber Kodu : 170706072
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4- SULTANAHMET CAMİİ'NDE EN KAPSAMLI RESTORASYONU BAŞLIYOR
Osmanlı mimarisinin en görkemli camilerinden Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri 400 yıllık Sultanahmet Camii'nde tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmaları bir hafta içinde başlıyor.
2020'nin sonuna kadar bitirilmesi planlanan restorasyon çalışmaları sırasında cami badete ve ziyarete açık olacak.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak,
"Rabbim 400 yıl sonra başlattığımız bu projenin, bütün milletimize açılışını da göstersin"
Haber-Kamera: Enver ALAS İstanbul / DHA
Sultanahmet Camii'nin Koruma ve Restorasyon Çalışmaları kapsamında bugün caminin bahçesinde imza töreni düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve restorasyonu gerçekleştirecek firmaların temsilcileri katıldı.
İmza töreninde konuşan Veysi Kaynak, Sultanahmet Camii'nin bir dünya kültür mirası olduğunu aynı zamanda Türk medeniyetinin de bir şaheseri olduğunu vurguladı.
"MEDENİYETİMİZİN SEVİYESİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA GELİRLER"
Kaynak, "İstanbul'a gelen müminler muhakkak ki bir kez ibadet etmek için buraya uğradığı gibi yabancı misafirlerimiz de medeniyetimizin seviyesini görmek için buraya gelirler. Her medeniyet kendi mimarisiyle tebarüz eder. İstanbul'un ve Türkiye'nin vasıfları maalesef çeşitli erozyanlara uğradı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz son 15 yıldaki 4 bin 500'den fazla ecdat yadigarı eseri yeniden insanlığa sunmuştur" diye konuştu.
"RESTORASYONLARI SAHİPLENMEK ÇOK ÖNEMLİ BİR FAALİYETTİR"
Konuşmasında Sultanahmet Camii'nin restorasyonuna sponsor olan 'starwood' firmasının kurucusu işadamı Mehmet Yıldız'a teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, diğer tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına da hayırsever vatandaşların sponsor olabileceğini duyurdu. Veysi Kaynak, "Restorasyonlara sahiplenerek onun hamisi olmak en baştaki banileri kadar olmasa da çok önemli bir faaliyettir. Restorasyonu gerçekleştirecek firmalara şimdiden kolaylıklar diliyorum" dedi. Kaynak, "Rabbim 400 yıl sonra başlattığımız bu projenin, bütün milletimize açılışını da göstersin" ifadelerini kullandı.
"ENGELLEYİCİ MAHİYETTE BİR RESTORASYON ÖNGÖRMÜYORUZ"
Törende konuşan Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ise Sultanahmet Camii'nin restorasyon çalışmaları kapsamına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertem, "Bütün dünyanın gözü önünde olan bu eserin restorasyonuna şahit olmak her bürokratın görmek isteyeceği durumlardan birisidir. Restorasyon sırasında İstanbul turizmini en minimum müdahaleyi sonuçlandıracak tarzda gerçekleşmesini sağlayacağız. Yani ibadete ya da ziyarete kapatarak engelleyici mahiyette bir restorasyon öngörmüyoruz. Onun için restorasyon aşama aşama gerçekleştirilecek" diye konuştu.
SELİMİYE ÖNÜMÜZDEKİ YIL RESTORASYONA ALINACAK
Adnan Ertem, Edirne'deki Selimiye Camii'nin de restorasyon projelerinin hazırlandığını gelecek yıl restorasyon programa alınacağını bildirdi. Konuşmaların ardından 'Sultanahmet Camii Koruma ve Restorasyon Çalışmaları" protokolü İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve yüklenici firmaların yetkilileri tarafından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın huzurunda dua edilerek imzalandı. Bir hafta içinde başlayacak olan restorasyon çalışmalarının 2020 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Tarihinin en kapsamlı restorasyonuna alınacak olan camide, iç ve dış olmak üzere, bahçe ve minareler de de detaylı çalışmalar yürütülecek.
SULTANAHMET CAMİİ HAKKINDA
Sultanahmet Camii, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihi yarımadada, Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılmıştır. Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca mavi cami anlamına gelen "Blue Mosque" olarak adlandırılır.
Görüntü Dökümü
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-Törene katılan protokol
-Veysi Kaynak'ın konuşması
-Vakıflar Bölge Müdürü Ertem'in konuşması
-İmzaların atılması
-Toplu resim
-Camiden görüntüler
-Caminin ramazan ayında çekilen havadan görüntüsü
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(geniş haber)
5- HAVALİMANINDA TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI PATLADI
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN /İSTANBUL,
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan İngiltere'nin Birmingham kentine gidecek olan Hint asıllı İngiliz yolcu Raza Hamid, uçağa binmek üzere geldiği son kontrol noktasında cep telefonuna ait güç ünitesini yanına alamayacağını öğrenince sinirlenerek yere attı. Bunun sonucunda da cihazın yanarak duman ve kıvılcımlar çıkarması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda kısa süreli panik yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'nin Birmingham kentine gidecek olan ve açıkta park halinde bekleyen THY'nin tarifeli uçağı için Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki 702 numaralı kapıda yolcu alımına başlandı. Özel yer hizmetleri şirketinin terminalde yaptığı son kontroller sırasında İngiliz vatandaşı yolcu Raza Hamid'in yanında, halk arasında "powerbank" olarak bilinen 'Güç Ünitesi' taşınabilir şarj cihazının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine yolcuya, bu cihazların uçağa alınmasının yasak olduğu söylendi.
Yolcu, bu cihazı yanına alamayacağı konusunda kendisine daha önce bilgi verilmediğini söyledi. Ancak görevliler kendisine alamayacaklarını ve teslim etmesi gerektiğini söyleyince Raza Hamid sinirlenerek cihazı yere fırlattı. İngiliz yolcunun kendisine izin verilmemesine sinirlenerek fırlattığı cihaz 702 numaralı köprüdeki yolcuların geçtiği kapının yanına kadar gitti.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre sert bir şekilde yere çarpan cihazdan bu bölgede bir anda dumanlar çıktı. Yoğun dumanın arkasından da kısa devre sonucu şerareler çıktı. Bu sırada, terminalde kısa süreli bir panik meydana geldi. Olaya polis hemen müdahale etti. İtfaiye ve sağlık birimleri hemen olay yerine geldi. Yolcuya daha sonra polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Bir süre terminalde bekletilen Raza Hamid, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Raza Hamid'in çıkan tartışmada bir an öfkelenerek cihazı yere attığını, ne olduğunu anlamadan cihazdan dumanlar yükseldiğini kaydederek, olaydan dolayı pişmanlık ve üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Hamid'in görüntüsü
-Olay yeri
-Patlamış powerbank
-Detaylar
06.07.2017 - 14.38 Haber Kodu : 170706147