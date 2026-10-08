Haberler

Samsun Atakum'da engelli genç kıza cinsel saldırı iddiasıyla 60'lık adam tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Atakum'da zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki akrabası tutuklandı. Genç kızın olay sonrası sinir krizi geçirmesiyle ortaya çıkan olayda şüpheli cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde zihinsel engelli akrabası genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki adam tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yüzde 40 zihinsel engelli Z.K. (20), akrabası A.A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Genç kızın yaşadığı olayın ardından sinir krizi geçirmesi üzerine durum ortaya çıktı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'yı (60) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir

Bakan'ı hiç böyle görmediniz! Babasıyla ilgili iddiaya çok kızdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 'Soruşturma 2025'e uzanacak'

Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 2025'i işaret etti
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu

2 gündür okula gitmiyordu! Liseli kızın evine girenler kabusu yaşadı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz

AK Partili belediyede başkan yardımcısının mal varlığına bakın
Aksaray'da market sahibi kasada uyurken ürünleri çaldı! Uyanınca 'Yorulma sen dur' deyip sigara istedi

Market sahibi uyurken rafları boşalttı! Uyanınca dediği şaşırttı
İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın

İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi