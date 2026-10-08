Samsun Atakum'da engelli genç kıza cinsel saldırı iddiasıyla 60'lık adam tutuklandı

Samsun Atakum'da engelli genç kıza cinsel saldırı iddiasıyla 60'lık adam tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'da zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki akrabası tutuklandı. Genç kızın olay sonrası sinir krizi geçirmesiyle ortaya çıkan olayda şüpheli cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde zihinsel engelli akrabası genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki adam tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, yüzde 40 zihinsel engelli Z.K. (20), akrabası A.A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Genç kızın yaşadığı olayın ardından sinir krizi geçirmesi üzerine durum ortaya çıktı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'yı (60) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.