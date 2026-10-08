İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti

Girdiği iş görüşmesinden çıkan bir kadın, işverenin teklif ettiği maaşa isyan etti. Teklif edilen ücrete ulaşım ve yemek masraflarının da dahil olduğunu belirten kadın, geçim şartlarının zorluğuna vurgu yaptı.

"KALAN 30 BİN LİRAYLA NE YAPALIM?"

Görüşme sonrası yaşadıklarını dile getiren kadın, "Bana diyorlar ki 40 bin TL maaş, içinde yol ve yemek de var. Biz ne yiyelim, ne içelim? 10 bin TL yol ve yemeğe gitse, kalan 30 bin lirayla ne yapalım?" ifadelerine yer verdi.