Haberler

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti Haber Videosunu İzle
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş görüşmesinden çıkan bir kadın, yol ve yemek dahil 40 bin TL teklif edilmesine tepki gösterdi. "10 bin TL yemeğe gitse kalan 30 binle ne yapalım, ne yiyip içelim?" diyerek düşük teklife isyan etti.

Girdiği iş görüşmesinden çıkan bir kadın, işverenin teklif ettiği maaşa isyan etti. Teklif edilen ücrete ulaşım ve yemek masraflarının da dahil olduğunu belirten kadın, geçim şartlarının zorluğuna vurgu yaptı.

"KALAN 30 BİN LİRAYLA NE YAPALIM?"

Görüşme sonrası yaşadıklarını dile getiren kadın, "Bana diyorlar ki 40 bin TL maaş, içinde yol ve yemek de var. Biz ne yiyelim, ne içelim? 10 bin TL yol ve yemeğe gitse, kalan 30 bin lirayla ne yapalım?" ifadelerine yer verdi. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Göksel Arsoy'un cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyenlere Serdar Gökhan'dan tepki

Efsane oyuncunun cenazesinde büyük ayıp! Serdar Gökhan çıldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması

Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı

Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor

Galatasaray'dan bomba hamle! Gelirse ligin içinden geçer

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

İstanbul'da çöken bina için hesap vakti! Gözaltılar art arda geldi
Gemilere saldırı sonrası Karadeniz'de hareketli saatler! Türk, Rumen ve Bulgar savaş gemileri göreve çıktı

Gemilere saldırı sonrası savaş gemileri görevde! Türkiye dahil