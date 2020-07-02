"Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü" masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü" masaya yatırıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının, 'Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü' başlığıyla gerçekleştirdiği online konferansta, günümüzde giderek yaygınlaşan sahte, yanlış, çarpıtılmış haberlerin neden olduğu sonuçlar masaya yatırıldı.

02.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:27

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının, 'Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü' başlığıyla gerçekleştirdiği online konferansta, günümüzde giderek yaygınlaşan sahte, yanlış, çarpıtılmış haberlerin neden olduğu sonuçlar masaya yatırıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), online olarak 'Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü' konferansı düzenledi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, Gazeteci ve teyit.org'un kurucusu Mehmet Atakan Foça konuşmacı olarak katıldı.

"'Herkes inanmak istediği habere inanıyor' gibi bir eğilim var Türkiye'de"

Konferansın açış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Kızıltan, bilginin, insanlık tarihinin başladığı dönemden bu yana en önemli değeri olduğunu söyledi. Bazen çok küçük bir bilginin, olumlu ya da olumsuz anlamda dünyayı değiştirebildiğine işaret eden Kızıltan, "Doğrulanmamış, yanlış, art niyetli, hatalı bilgiler, çok farklı sonuçlara neden olabiliyor. Bir anda bir ülkeyi batırabilir de ama olumlu, doğru, onaylanmış bilgi bir ülkeyi çok yukarılara da götürebilir. Bu yüzden bilgi tüm insanlık için çok önemli. Toplumumuzda doğru bilginin verilmesi çok önemli" dedi.

Özellikle gazetecilikte dezenformasyonun yol açtığı sonuçlara değinin Kızıltan, "'Herkes inanmak istediği habere inanıyor' gibi bir eğilim var Türkiye'de. Herkes inanmak istediği haberi okuyor, onun doğru olduğunu daha okumadan peşinen kabullenmiş oluyor. Bu da ülke için çok üzücü bir durum. Bu eğilim, gazeteciliğin gidişatını etkiliyor mu? Gazeteciler, bazı kesimlere hoş gelecek haberler yayınlama eğilimine doğru mu gidiyor? Bunun irdelenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Çarpıtılmış bilgi ile basın özgürlüğü uyuşmaz"

Konferansta konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, yanlış, doğrulanmamış bilginin, bilgi olmadığının altını çizdi. Yanlış bilginin kamu düzenini bozacağını vurgulayan Berger, "Çarpıtılmış bilgi ile basın özgürlüğü uyuşmaz. Gazetecilik, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Gazetecilerle projeler üretiyoruz. Amacımız, gazeteciliğin niteliğini artırmak. Medyada tekelleşme olmamalı. Haber özgür ama doğru olmalı" şeklinde konuştu.

Avrupa'da bu konuda neler yapıldığına dair bilgi veren Berger, "Avrupa'da stratejik iletişimde doğru enformasyona odaklanıyoruz. Özellikle korona sürecinde bizler, kurumlar ne yapıyor, bunları anlatmak zorundayız. Bizim anlatacağımız doğru bilgiler, yanlış bilgileri ortadan kaldıracaktır. Dezenformasyonu ortadan kaldıracak şeylerden birisi şeffaflıktır" ifadelerini kullandı.

"Mutlaka bir yasanın çıkması gerekir"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Karaca ise iletişim mezunlarının istihdam edilmeleri konusunda çok büyük mücadeleler verdiklerini söyledi. "Anadolu basını batıyor. Anadolu basınını virüs de kurtaramaz" şeklinde açıklamaları olduğunu belirten Karaca, "Ne yazık ki, son 4 yılda bin civarında gazete kapandı. Gazeteler, bu dönemde daha fazla kapanmaya devam edecek. Bu dezenformasyon çağında gazetecilik mesleğini yapmak gerçekten zor ama Anadolu basınında biraz daha zor. Haber doğrulama konusunda, eğer bu doğrulama bir de kamu kuruluşundaysa yapmanız mümkün değil. Siz haber doğrulamayı yapıncaya kadar haberler çeşitli mecralarda yalan yanlış olarak kamuoyuna yansıyor. Bu konuda TBMM'de çalışmalar yapıyoruz. Sosyal medyada ve internet gazeteciliğindeki çelişkinin sona ermesi için mutlaka bir yasanın çıkması gerekir. 15 Temmuz'a kadar bu konuda bir yasanın çıkarılacağı haberini aldık. İşimiz zor. Biz gazeteciyiz ama elinde bir teknolojik telefonu olan herkes gazeteci. Bunun önüne geçilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Gazetelerin ajans haberciliğinden çıkıp gerçek gazeteciliğe odaklanması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Hazır haberciliği bırakmak zorundayız. Gazetelerde basım ve dağıtım tekeli bir sorundur ve dağıtım tekeli kırılmalıdır. Gazeteler, gazeteci olmayanların elinde bir tehdit aracı haline gelmemeli. Gazetelerde iletişim fakültesi mezunları yer almalıdır. İnsanlar haberi sorgulamıyor" dedi.

"Yeni medya araçları, yanlış bilginin yayılmasını kat be kat artırabiliyor"

MEÜ Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Çobaner de dezenformasyon konusunun neredeyse gazetecilik kadar eski olduğunu vurguladı. Günümüzde dezenformasyon konusunun, sahte, yalan haberler ya da bilgi bozukluğu ve formattaki türlerinin çok daha yaygın, çok daha can yakıcı, zarar verici boyut kazandığının, birçok bilim insanı ve uygulamalar tarafından ortaya konulduğunu belirten Çobaner, "Özellikle pandemi sürecinde sağlıkla ilgili bilginin yayılması söz konusu olduğunda da bu konu çok gündeme geldi ve herkesi etkileyecek boyutlarda bilgi bozukluğu yayıldı. Dezenformasyon, kasıtlı olarak çarpıtılmış, yanlış bilgi ki, bu bazen haber de olabilir ama pandemi sürecinde gördüğümüz gibi bazen haber olmadan da sadece bilginin farklı mecralarda paylaşılması olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi sürecinde henüz tam anlamıyla kanıtlanmamış birçok bilginin yayıldığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Yeni medya araçları bu bilginin yayılmasını kat be kat artırabiliyor. Sonuç aşamasında artık bireylerin, toplumların sosyal davranışlarını, karar verme aşamalarını etkileyebilecek, tüketimi arttırabilecek, yanlış yöne sevk edebilecek, siyasi ve toplumsal değişimi de etkileyebilecek boyutlarıyla karşımıza çıkıyor dezenformasyon" ifadelerini kullandı.

"Haber değerinin yerini beğeni aldı"

Gazetecilik boyutundaki değişimlere değinen Çobaner, geleneksel gazeteciliğin temel sacayaklarında bazı değişimler yaşandığını kaydederek, "En temel değişimler, geleneksel gazeteciliğin üzerine kurulduğu, gazetecinin bir meslek olarak kamu hizmeti yaptığı ve bir uzmanlık alanı olduğu anlayışının değişmesi. Artık gazeteciliğin, toplumun tüm kesimlerinin haber süreçlerinin içerisine dahil olduğu bir süreç var. Bu süreç, bilginin doğrulanmasını aksattı. Yeni iletişim teknolojilerinde artık haber değerinin yerini beğeni ekonomisi dediğimiz daha çok beğeni almaya yönelik, daha çok tık almaya yönelik 'tık haberciliği' dediğimiz bir anlayışla kışkırtan yapıya kavuştuğunu görüyoruz. Yine habere ulaşma açısından sosyal medya platformlarının çok yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu da yanlış, bozuk bilginin hızla yayılmasına yol açıyor. Bu da yeni medyayla birlikte gazeteciliği etkileyen süreçlerden birisi" şeklinde konuştu.

"Birlikte bu sorunu dair çözümler geliştirmemiz gerekiyor"

Gazeteci Foça ise geldiğimiz noktada, özellikle Covid-19 boyunca korku, panik ya da birbirine yardımcı olma gibi nedenlerle zaman zaman kasıtlı ama çoğu zaman farkında olmadan yanlış haberlerin paylaşıldığını dile getirdi. Yanlış bilgi probleminin sistemsel bir sorun olduğunu vurgulayan Foça, "Eleştirel düşünme anlayışı olmayan toplumlarda sahte haber, dezenformasyon daha hızlı artıyor. Artık gazeteciler için haber teyit etmemenin bir bahanesini duymamak gerekiyor, çünkü internet sayesinde bu süreçler çok daha kolay gerçekleştiriliyor" dedi.

Sorunun çözümü için herkese görev düştüğünü belirten Foça, "Sadece doğrulama organizasyonlarının çözebileceği bir sorun değil bu. İfade özgürlüğü ile yasal düzenlemeler arasında ciddi bir gerginlik var. Bu noktada, üniversitelerin, sivil inisiyatifin, meslek odasının daha fazla çaba sarf etmesi, birlikte hareket etmesi gerekiyor. Birlikte bu sorunu dair çözümler geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Haber
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor Haber
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi Haber
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Cahit Özkan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Ebru Şallı Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: "Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü" masaya yatırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 17:28:41. #1.14#
title