DEÜ hemşirelikte akredite eğitim farkı

Düzenlenen törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemiz her alanda olduğu gibi hemşirelik eğitiminde de kalitesini yükseltmek, bilimsel altyapısını güçlendirmek ve başarılı çalışmalara imza atmak amacıyla çıktığı bu yolda HEPDAK'ın akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eğitim programlarının iyileştirilmesi ve güncellenmesi amacıyla sürdürülebilir eğitim faaliyetlerine önem veren Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından verilen akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Bu sayede DEÜ Hemşirelik, bu belgeye sahip olma başarısını gösteren Türkiye'deki 9 fakülteden birisi oldu.

Akreditasyon belgesinin teslimi için düzenlenen törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemiz her alanda olduğu gibi hemşirelik eğitiminde de kalitesini yükseltmek, bilimsel altyapısını güçlendirmek ve başarılı çalışmalara imza atmak amacıyla çıktığı bu yolda HEPDAK'ın akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler, HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman, akademik ve idari personelin hazır bulunduğu etkinlikte konuşan Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yükseköğretim faaliyetlerinde sürekli daha ileriye gitme misyonu ile hareket ettiğini belirterek, "Üniversitemiz her alanda olduğu gibi hemşirelik eğitiminin de kalitesini yükseltmek; bilimsel altyapısını güçlendirmek ve başarılı çalışmalarını artırmak amacıyla çıktığı bu yolda, önemli bir adımı daha geride bıraktı. Sınırlı imkânlarla bir süreci başarıyla tamamlamak, hem zor hem de emek gerektiriyor. Ancak elde edilen başarı, daha değerli oluyor. Biz, böylesi bir akreditasyon sürecini başarıyla tamamladık. Amacımız, bu tür çalışmalarla kurumumuzun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yükselişini sürdürebilir kılmak. Üniversite yönetimi olarak temel sorumluluğumuz da zaten budur" dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPI TAŞI

Hemşirelerin sağlık hizmetlerinin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, "Sağlık çalışanları arasında en yakın hissedilen, en çabuk ulaşılan ve geri dönüş alınan meslek gurubu, hiç kuşkusuz ki hemşirelerimizdir. Onlar, üstlendikleri sorumluluklarla adeta hepimizin can simidi gibidir. Dolayısıyla hemşirelerimizin iş yüklerinin çok olduğunu biliyoruz. Bütün bu süreçlerde fedakârca çalışıyorlar" diye konuştu.Sağlık personelinin kendi görev alanlarında hassasiyetle çalışması gerektiğinin altını çizen Rektör Hotar, ortaya çıkan yükün verimliliği artıracak şekilde paylaşılması gerektiğin söyledi.

BAŞARI HEPİMİZİN

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin sağlık alanında da engin bir tecrübesinin bulunduğunu hatırlatan Rektör Hotar, "Bu birikimlerimiz sayesinde kurumumuz, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atıyor; atmaya da devam edecek. En son, TÜBİTAK'ın inovatif ve yenilikçi üniversite sıralamasında kurumumuz, 30. sıradan 16. sıraya yükseldi. Bu durum, hepimizin başarısıdır. Önceki dönemlerde yönetici olarak görev alan değerli hocalarımız da, kurumumuz adına çok ciddi katkılar sağladılar. Buradan hepsine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizim dönemimizde ise hedefimiz, dünyanın ilk 500 üniversite arasına girmek olacak. Bunu da mensuplarımızın destek ve gayretleriyle başaracağımıza inanıyoruz" ifadesinde bulundu.

STRATEJİK PLANA EKLEYECEĞİZ

Akreditasyon sürecine dahil olmanın bir takım katı kuralları yerine getirmekle mümkün olduğunu açıklayan Rektör Hotar, "Kısa süre önce üniversitemizin 5 yıllık stratejik planını hazırlamak için çalışmalara başladık. Orada akreditasyon sürecine ilişkin bir takım tespit ve değerlendirmelere de yer vereceğiz. Planımıza, eğitim kurumu açarken akredite olmaya yakın standartların getirilmesine yönelik hedefler koyacağız. Bu yaklaşımımızın uzun vadede ciddi kazanımlar getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTTI

Törende söz alan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler, fakültenin kuruluşundan itibaren eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu önemli bir yük ama bu süreci devam ettirmek için herkes özveriyle çalıştı. Öğrenci sayımız son 6 yılda artış gösterdi. Hastanenin ve hemşirelik hizmetlerinin desteğiyle uygulama alanlarını sağladık. Öğrenci ve öğretim elemanlarının geri bildirimiyle bu süreci yönettik. Herkesin katkısıyla sonuç buraya geldi" dedi.

DOKUZUNCU KURUM OLDU

Akreditasyon süreciyle ilgili bilgi veren ve hemşirelik eğitimiyle ilgili açıklamalarda bulunan HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman ise gelişim sürecini başarıyla tamamlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin akredite edilen dokuzuncu kurum olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından HEPDAK Başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman akreditasyon belgesini Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Dekan Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler'e takdim etti.

Kaynak: Bültenler