Destan dizisi oyuncuları! Ebru Şahin, Edip Tepeli, Derya Uluğ kimdir? Alpagu, Ulu Ece, Timur, Kaya kimdir, gerçek adı nedir?

Destan Dizisi oyuncuları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV Ekranlarında yayınlanan Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor. Destan oyuncuları kimdir? Destan dizisi tüm oyuncu kadrosu! İşte, Destan dizisi oyuncuları, karakterleri ve isimleri...

ATV DESTAN DİZİSİ BAŞROLÜNDE KİMLER VAR?

Dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yer almaktadır.

DESTAN DİZİSİ TÜM OYUNCULARI

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

DESTAN OYUNCULARI, İSİMLERİ VE KARAKTERLERİ

Ebru Şahin - Akkız

Cesur, güzel ve genç bir savaşçı. Küçük yaşlardan beri savaşmaya ve kılıçlara meraklı olan Akkız, Dağ Hanlığı'nın güçlü bir kadını olarak öne çıkıyor.

Edip Tepeli - Batuga



Gök Hanlığı'nın 'eksik' olarak nitelendirilen tegini. Taht adayları içinde diğer kardeşlerinden daha geride olan Batuga, sessiz bir kahraman.

Selim Bayraktar - Alpagu Han



Gök Hanlığı'nın güçlü ve acımasız lideri. Batuga'nın babası ve kutluğunu göklerden alan bir Gök Hanlığı kağanı.

Deniz Barut - Ulu Ece



Güçlü ve acımasız bir lider olan Alpagu Han'ın karısı. Gök Hanı'nın ulu kağanı ile evlenerek Türk'e eş olan Ulu Ece aynı zamanda, Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg



Alpagu Han'ın kardeşi, Batuga'nın amcası... Batı Gök Hanlığı'nın yabgusu olan önemli bir komutan.

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg



Gök Hanlığı'nda güçlü bir komutan. Hanlığın mert savaşçılarından biri.

İpek Karapınar - Çolpan Hatun



Hırslı ve sabırlı bir kadın. Alpagu Han'ın sürgün ettiği bir Han. Dağ Hanlığı'nın başı. Aynı zamanda, Akkız'ın da hanı.

Elif Doğan - Tutkun



Dağ Hanlığı'nın, Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızı. Gözü pek, hırslı, kararlı ve güzel bir savaşçı.

Burak Burkay Akgül - Kaya Tegin

Batuga'nın ağabeyi. Gök Hanlığı tahtının en güçlü adaylarından biri. Annesi Ulu Ece, babası Alpagu Han.

Burak Tozkoparan - Temur Tegin



Batuga'nın bir diğer ağabeyi. Ulu Ece ve Alpagu Han'ın ortanca oğulları. Gök Hanlığı tahtının varislerinden biri.

Buse Meral - Sırma

Dağ Hanlığı'nın güçlü kızlarından biri. Akkız'ın en yakın dostu. Yüreği ile hareket eden kahraman bir kadın.

Ahmet Olgun Sünear - Yaman



Sırma'nın nişanlısı. Akkız'ın yakın dostlarından biri. Dağ Hanlığı'nın cesur savaşçılarından biri.

Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun



Sıcak, cana yakın ama güvenilmez bir kadın. Gök Hanlığı'nın varislerinden olan Kaya'nın karısı.

Esra Kılıç - Mei Jin



Çin İmparatorluğu'nun Gök Hanlığı'nı yıkma planlarının en önemlisi. Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı.

Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek



Balamir Beg'in kızı. Alpagu Han'ın yeğeni ve Batuga'nın sözlüsü.

Osman Albayrak - Vargı Beg



Batı Gök Hanlığı'nın Yasavul'u.

Alper Düzen - Danış Ata



Gök Hanlığı'nın danışmanı. Hayatını Gök Tengri'ye adamış bir insan. Danış Ata'nın çok güvendiği yoldaşı.

Şahin Ergüney - Kün Ata

Dağ Hanlığı'nın hastaları iyi eden, görüleri hayat bulan atası.

Meltem Pamirtan - Yibek Kadın



Ulu Ece'nin sağ kolu, sadık hizmetkarı, kıymetlisi.

Evren Erler - Çalayır



Gök Hanlığı'nın her taşında kulağı olan; her nefesinden haberdar, kapalı kapıları ardında on dümen çevirip de birinden de yakalanmayan künebaşı.

