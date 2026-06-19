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Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi Haber Videosunu İzle
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
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Survivor 2026 macerasında dev final günü geldi. Sercan Yıldırım ve Ramazan Sarı'nın elendiği yarı final maratonunun ardından büyük finalde yarışacak isimler Mert Nobre ve Nagihan Karadere oldu. Heyecan dolu geceye, Ramazan'ın eşinin sergilediği "Beyza" kıskançlığı damga vurdu.

  • Survivor 2026 finalistleri Mert Nobre ve Nagihan Karadere oldu.
  • Ramazan Sarı'nın eşi, kocasını yarışmacı Beyza'dan kıskandığı anlar kameralara yansıdı.
  • Şampiyon, 19 Haziran Cuma akşamı canlı yayında SMS oylamasıyla belirlenecek.

1 Ocak’ta başlayan ve aylardır ekranları kasıp kavuran Survivor 2026 serüveninde nihayet o büyük gün geldi çattı! Dominik’teki çeyrek ve yarı final mücadelelerinin ardından 19 Haziran Cuma (bugün) günü canlı yayında gerçekleşecek büyük finalin koltukları sahiplerini buldu. Kıran kırana geçen yarı final gecesinde adını finale yazdıran son isim Nagihan Karadere olurken, ekran başındakiler yarışma kadar aileler arasındaki tansiyona da kilitlendi.

FİNALİN ADI: MERT NOBRE VE NAGİHAN KARADERE

Nagihan, Sercan, Ramazan ve Nobre'nin son dörde kalarak şampiyonluk mücadelesi verdiği adada, ilk olarak çeyrek finalde Sercan Yıldırım elenmişti. Kalan üç isimle devam eden yarı final sembol oyunlarında ise ilk finalist eski futbolcu Mert Nobre olmuştu. Gecenin son ve en kritik eşiğinde ise ikinci finalist olabilmek için parkurların iki güçlü ismi, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı kıyasıya bir mücadeleye girişti. Nefeslerin tutulduğu, saniyelerin yarıştığı oyunda ağırlığını koyan Nagihan Karadere, Survivor 2026'nın ikinci finalisti olarak adını dev finale yazdırmayı başardı.

RAMAZAN’IN EŞİNDEN KISKANÇLIK ÇIKIŞI

Ekran başındakileri parkurdaki rekabet kadar heyecanlandıran bir diğer olay ise yarı final konseyine damga vuran kıskançlık krizi oldu. Elenen yarışmacılardan Ramazan Sarı'nın eşinin, kocasını yarışmacılardan Beyza’dan kıskandığı anlar kameralara yansıdı. Hatırlanacağı üzere adalar ayrıyken Beyza, yarışma kurallarını ve fiziki şartları zorlayarak Sercan Yıldırım'ın adasına yüzerek geçmiş, ikili bir ağacın altında baş başa yakalanarak uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Bu geçmiş olayların gölgesinde, Ramazan'ın eşinin canlı yayındaki kıskançlık dolu bakışları ve tavırları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

ŞAMPİYON BU AKŞAM BELLİ OLUYOR

Aylardır süren bu zorlu maratonun kazananı, 19 Haziran Cuma akşamı canlı yayında Mert Nobre ve Nagihan Karadere arasında yapılacak büyük SMS oylamasının ardından netlik kazanacak. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği Survivor 2026 kupası, bu gece sahibini buluyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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