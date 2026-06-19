Vincenzo Montella: Maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye gerek yok / Haber eklendi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Her şeye karar veren bir oyun değildir, bir maç değildir. Orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da maça hazır. Sonuçta biz daha önce sizin bizimle gurur duymanızı sağladık, yine onu yapmak için buradayız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. Paraguay'ın gol atma konusunda iyi olduğunu dile getiren Vincenzo Montella, "Brezilya ile aynı puanları elde etti elemelerde, sadece 1 puan gerideydi Ekvador, arkadan geldi Arjantin de. Fakat Paraguay hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi. Çok ciddi saygı duyuyoruz. Tabii ki her zaman birkaç değişiklik yapmışızdır, yapabiliriz. Burada mesele taktik sebeplerle ve başka bakış açılarıyla futbolcuları oyun dışı bırakmak değil. Yarın tabii ki de bazı değişiklikler olabilir ama bu değişiklikler sadece taktiksel anlamda olur. Maçın stratejisine göre. Oynamayınca bir futbolcu 'Birinci maçta böyle yaptı' diye değil, sadece maçın stratejisine göre" ifadelerinde bulundu.

'BİRAZ DAHA SAYGIYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Bazı söylemler sebebiyle milli takımdaki oyuncuların olumsuz etkilendiğini ifade eden Montella, "Avustralya maçında ikinci devrede İsmail'i devreye soktuk çünkü Avustralya'nın kontrataklarını biliyorduk, adeta neşter atar gibi oynadılar. Dünya Kupası'nda aslında Avustralya'ya karşı 30 şut pozisyonu elde ettik. Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı oynadığında sadece 1 kez bunu yakalayabilmişti. Dolayısıyla rakip takım son 25-30 metrede 10 kişi bir araya geldiği zaman bunu aşmak çok zor oluyor. Dolayısıyla mesafeden şut atabilmek lazım ve bunu yapmakta da haklıydık ama belki yeteri kadar iyi gidemedik. Ama her bir maç birbirinden farklıdır. Ne şekilde hazırlandığınız, ne şekilde oynadığınız farklıdır. Biz analizini yaptık bu maçın. Bazı açılardan, bazı aşamalarda çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik. Bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik ama zaman zaman da bu top hakimiyetiyle ilgili değişiklikleri kabul etmek lazım. Bütün bunları açıklığa kavuşturduk ve epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim; bunun yansımaları oldu ve ben bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık oluşturuyorlar. Bu beni etkilemiyor, benim yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, gençler ve bu tür durumlar onları üzebiliyor, onlara acı verebiliyor. Çok muhteşem futbolcular olarak onlara güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor bu Dünya Kupası'nda oynamaya devam edebilmek için" ifadelerini kullandı.

'YENİLGİDEN SONRA FUTBOLCULARIN TUTUMLARINI DAHA FAZLA SEVİYORUM'

Futbolcuların morali üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Son birkaç gün içerisinde futbolcuların morali üzerinde olumlu bir etki oluşturduğumu düşünüyorum. Hep onlara akıllarının, zihinlerinin berrak olması, rahat olmaları gerektiğini söyleyerek telkinde bulunuyorum. Bu kolay değil tabii ki mağlubiyet aldıktan sonra. Bir yenilgiden sonra yeniden bir sıçrayış yaşamak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla haklı olarak böylesine ciddi eleştirilerden sonra ki adil eleştiriler de vardı. Onların etkilenmesi son derece normal. Aynı zamanda onları övmek de gerekiyor, işimin bir parçası da bu. Ama kamuoyuna baktığım zaman mutlaka insanların birtakım kusurlar, hatalar bulduğunu görüyorum, bunun farkındayım. Milli takımın başındaki teknik direktörüm. Ama tabii ki rahatlamalılar, yüzde 100 potansiyellerini ortaya koyabilmeliler ve ruh hallerini de yönetebilmeliler. Çok nitelikli oyuncular. Bütün bu koşulları sahada bir araya getirebildiğiniz zaman büyük bir hayalimiz var; taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var ve futbolcular bütün bunların farkında, son 3 yıl bunu gösterdi. Ben aslında yenilgiden sonra futbolcuların tutumlarını daha fazla seviyorum. Kişisel olarak bu sevginin, ihtiyaç duyulduğunda da oyunculara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece maç kazanıldığında değil" dedi.

'MAKİNE VEYA ROBOT DEĞİLLER'

Vincenzo Montella, milli takımdaki futbolcuların tepkilerden dolayı etkilendiklerini fakat sahaya çıkmak için de çok istekli olduklarına değindi. Montella, "Futbolcuların yeniden sahaya çıkmak için çok istekli olduklarını görüyorum. Çünkü incindiler, sonuçta onlar makine veya robot değiller. Bazı tepkilerin aşırı olması onları etkiledi ama ben güveniyorum kendime ve onlara. İlk düdük çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum" diye konuştu.

Paraguay'ın fizik olarak çok güçlü oyuncularının olduğunu dile getiren 52 yaşındaki teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Paraguay fiziksel olarak çok güçlü, duyguları, karakterleri hep öne çıkıyor. Her bir maç farklı, dolayısıyla mutlaka rakip takıma odaklanmamız gerekiyor ama ben kendi takımıma odaklanmayı tercih ediyorum. Mümkün olduğunca en iyi koşullarda olsunlar ve performanslarını daha iyi sergilesinler."

'HEDİYE OLARAK BU ZAFERİ ALMAYI ÜMİT EDİYORUM'

Dün doğum günü olan Vincenzo Montella, hediye olarak Paraguay karşısında galibiyet almayı dilediğini söyledi. Montella, "Hep evde kutlamıştım, kendi ülkemde kutlamıştım doğum günümü. İkinci kez takımımla birlikte, futbolcularla birlikte doğum günümü kutlayacağım. Avrupa şampiyonası ve Dünya Kupası bunun bir parçası ve ümit ediyorum ki futbol ailemle kutlayabilmeyi diliyorum bundan sonraki, iki yıl sonraki doğum günümü de. 50'nci yaş günüyle ilgili çok güzel hatıralarım var. Avrupa şampiyonasında açılış hediyem ve futbolcuların zaferiydi tabii ki. Yarından sonraki gün hediye olarak bu zaferi almayı ümit ediyorum" dedi.

'ARİZONA'DA SICAKTAN PİŞİYORDUK'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Arizona'da çok iyi antrenman alanları vardı ama sıcaktan pişiyorduk. Çöl sıcağında. Akşam 8'de dahi antrenman yapsak çok zor oluyordu. Fakat biraz daha serin iklimlere geldiğimizde o zaman biraz daha tazeleniyoruz. Tabii bunları değiştiremezsiniz ve buna adapte olmanız lazım."

'SU MOLALARI YERİNE GÖRE OLUMLU OLABİLİR'

Maç içerisindeki su molaları hakkında da yorumlarda bulunan Montella, "Maçlar başlamadan önce su molalarının lehineydim. Son maçlarda aslında baskı vardı, gol geliyordu. Dolayısıyla bir skor ihtimali ortaya çıktığında, bir su molası olduğunda o oyunu durdurdu. Bazı durumlarda işe yaradığı da olabiliyor, o zaman pozitif olduğunu da düşünebilirsiniz. Sizin durumunuza da bağlı tabii o su molasının ne zaman geldiği, o anki şartlara bağlı. Dolayısıyla bunun için de biraz esnek olmanız gerekiyor. Yerine göre olumlu olabilir, çünkü oyuncularla da iletişim kurma fırsatı da veriyor size su molası tabii ki" diye konuştu.

'MAÇI KAYBETTİK DİYE HER ŞEYİ BERBAT ETMEYE GEREK YOK'

Ay-yıldızlı oyuncuların desteğe ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Vincenzo Montella, "Gerçekten onları daha da çok seviyorum şimdi. Çünkü tabii ki yenilgiden sonra hayal kırıklığına uğradılar, tabii ki oyunu inceledik, hataları düzeltmek için konuştuk. Ama ben sonuçta adil bir insanım, ben oyuncuların tarafındayım. Çünkü bizi buraya getiren onlar, milli takımı buraya getiren bu oyuncular. Dolayısıyla Türkiye'nin bir ülke olarak dünyanın her yerinde saygı görmesine de katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla oyuncular bunu yapıyor. Onun için bu olanlar bitenler biraz beni, oyuncuları da daha çok üzüyor. ve umuyorum ki oyuncular bütün bunlarla başa çıkabilirler; benim başa çıktığım gibi tabii, ben 20-30 yaş daha büyüğüm onlardan, benim için belki daha kolay ama sonuçta oyuncuların da desteğe ihtiyacı var, saygıya ihtiyacı var. Çünkü o saygıyı kazandılar zaten. Bir olumsuz sonuç, o sonuç nasıl ortaya çıkmış tabii bunun hakkında fikirleriniz olabilir ama sonuçta her şeye karar veren bir oyun değildir, bir maç değildir. Orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da maça hazır. Sonuçta biz daha önce sizin bizimle gurur duymanızı sağladık, yine onu yapmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIN AİLELERİYLE BİRKAÇ SAAT VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLADIK'

Futbolcuların ailelerini de ABD'ye getirdiklerini ifade eden Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Böylesine bir nesli sosyal medyadan koparamazsınız. Bu mümkün değil, ben bunun farkındayım. Onun için ben daha çok önümüzdeki işle ilgilendim. Yapmaları gereken şeylere odaklanmaları gerektiğini düşündüm ve o maçları analiz etmek ve antrenman planlarını yapmak konularına odaklandım. Çok da boş bir vaktim yok. Oyuncuların biraz daha fazla boş zamanı var. Zaten bu nedenle bugün aileleri de getirdik. Aileleriyle birkaç saat vakit geçirmelerini sağladık. 2-3 saat çok güzel bir vakit geçti. O 2 saat boyunca da yarın sahada yapacaklarımızı hiç düşünmedik. Bence bu iyi oldu."

Kritik grup maçlarının aynı anda başlama ihtimaliyle ilgili gelen bir soru üzerine Vincenzo Montella, şöyle dedi:

"Çok bir şeyi değiştirmiyor diye düşünüyorum. Hem biz hem Paraguay birer yenilgiden çıktık. Her iki taraf da dolayısıyla bu maçı kazanmak istiyor. Ama şuna katılıyorum; üçüncü grup maçının aynı anda başlıyor olması önemli. İkinci çok fark etmez ama üçüncüde olması iyi. Beraberliğe razı geleceğimize de inanmıyorum çünkü üçüncü maçın ne olacağı belli değil."

'BEN OYUNCULARI ÇOK İYİ TANIYORUM'

Takımdaki her oyuncuyla çok iyi bir ilişkisinin olduğunu dile getiren Montella, "Teknik direktörün görevlerinden bir tanesi de neye ne zaman müdahale edeceğine karar vermek. Ben oyuncuları çok iyi tanıyorum, her biriyle çok iyi bir ilişkim var. Bu da zaten teknik direktör olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi" dedi.

'YARIN KAZANIRSAK İNSANLAR YİNE 'EVET, DÜNYA ŞAMPİYONU OLMALIYIZ' DİYECEKLER'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok tarihi sonuçlardan sonra da 'çok büyük bir başarı elde ettik' diye kendimi belli bir yerde görmem. Her zaman takımla beraber elimden geleni yapalım. Bunun örnekleri var. İnsanlar bazen değerlendirmelerinde biraz abartıya kaçabiliyorlar. Benim görevim ise her şeyi bir dengede tutmaya devam etmek. Bunu hem işler iyi giderken hem işler zor giderken yapabilmem gerekiyor. Eğer yarın kazanırsak o zaman insanlar yine 'Evet, dünya şampiyonu olmalıyız, bütün müsabakaları kazanmalıyız' diyecekler, buna eminim. Bütün bunlar sonuçta Türk halkının karakteri. Biz her halükarda dengeli olmaya ve dengede gitmeye devam etmek zorundayız."

'BENİM YERİMDE OLMAK İSTEYENLER OLACAKTIR'

A Milli Futbol Takımı yönetiminde hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda mücadele etmenin kendisine neler hissettirdiğine dair gelen bir soru üzerine Montella, "Çok mutlu, şanslı ve ayrıcalıklı hissediyorum. Benim yerimde olmak isteyenler olacaktır, vardır diye düşünüyorum ve gerçekten de çok heyecan duyuyorum. Avrupa şampiyonasında çok beklenti vardı. Ayrıca çok da güzel bir atmosfer vardı ama tabii Dünya Kupası çok daha büyük, bütün dünyayı kapsıyor. Onun için bütün bu hisler daha da büyüyor. Unutulmaz şeyler bunlar. İçinde yaşamak unutulmaz bir his. Ben milli takımı hem Avrupa şampiyonasında hem de şimdi Dünya Kupası'na getirebilmiş olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Sürekli olarak bir heyecan kaynağı bence bu konu, bu tip turnuvada turnuvalar" yorumlarında bulundu.

'TÜRKİYE'DEKİ HERKESİ MUTLU ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Mücadelemizi devam ettiriyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi maçta yapacağız. Elimizdeki bütün kaynakları, enerjiyi kullanarak ülkedeki herkesi, Türkiye'deki herkesi mutlu, takımla gurur duyar hale getirebilmek ve başarılarını devam ettirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Onların desteğini hissetmek de bunu yapabilmek için çok önemli" dedi.

'BU KADAR SERT ELEŞTİRİLER OLACAĞINI BEKLEMEMİŞTİM'

Avustralya maçından sonra bu kadar sert eleştiriler beklemediğini dile getiren İtalyan teknik adam, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Bütün oyuncularımı farklı bir boyutta getirerek hazırlamaya çalışıyorum. Onların mental olarak özellikle hazır olmasına dikkat ediyorum. Çünkü burada her şeyi zaten oldukça büyük boyutlarda yaşanıyor. Onun için mental olarak onların kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamaya çalışıyorum. Çok sert eleştiriler olabiliyor. Ama ben bu sert eleştirileri hemen bir önceki maçtan sonra beklememiştim. Belki biraz eleştiri olur diye düşünmüştüm ama bu kadar sert olacağını beklememiştim. Fakat benim tecrübem bana fayda sağlıyor. Giovanni Trapattoni ile olan destek ya da ilişkilerim de bana burada önemli bir destek sağlıyor. Oyuncularla olan iş birliği ve bu dostluğumuz ve yakın ilişkimiz önemli olmaya devam edecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı