Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı

CHP’de "mutlak butlan" kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, Birgün TV’de gazeteci Timur Soykan’ın konuğu oldu. Parti içindeki liderlik krizine, yeni parti iddialarına ve uğradığı tasfiye sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Osmanlı coğrafyası" çıkışına çok sert sözlerle yüklendi.

"KEMAL BEY'İN SÖZLERİ UYKUMU KAÇIRDI"

En stresli dönemlerde bile soğukkanlılığını koruyup uyuyabildiğini anlatan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı, büyümeliyiz" şeklindeki açıklamalarının kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Özel, şu ifadeleri kullandı: "Ben 'butlan geliyor' dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm, miting yaptım, yattım uyudum. Sırrı Süreyya'nın cenazesinde biri geldi saldırıda bulundu, o gece yattım uyudum. Ancak Kemal Bey'in metninde 'Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP de burada yerini alacak' sözlerini görünce... Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde, 'Bu köşeyi de biz doldurabiliriz' tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim."

"BENİ İHRAÇ ETMEYE GÖZE ALAMAZLAR"

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) eliyle yürütülen ihraç süreçlerine de değinen Özel, mevcut yönetimin kendisini partiden tamamen atmaya cesaret edemeyeceğini savundu: "Beni ihraç etmeye kalkışacaklarını sanmıyorum. Partinin seçilmiş genel başkanını partiden ihraç etmeye niyet ederler mi, bunu göze alırlar mı? Yani Özgür Özel'i CHP'den ihraç ederlerse o zaman grup başkanlığı düşebilir."

"TUTUKLANMAYI BEKLEMİYORUM, HER ŞEYİ GÖZE ALDIM"

Siyasi baskılar sonucu bir tutuklama dalgası bekleyip beklemediği sorulan Özgür Özel, "20 yıl konforlu muhalefette oturma" teklifini reddettiği için hedef tahtasına oturtulduğunu belirterek adeta meydan okudu: "Tutuklanmayı beklemiyorum. Ama bu tip görevleri göze alanlar her şeyi göze alarak yola çıkıyorlar. 'Gel mutlu mesut 20 yıl muhalefette otur, keyfine bak' teklifine 'olmaz' dedim ve iktidarı hedefledim diye hedefteyim. Bu hedefin sonunda ne varsa ben onu göze almışım. Partilerini baraj altı yapmak isteyenler ancak böyle şeylere (tutuklamaya) kalkışabilir."

YENİ PARTİ SİNYALİ: MİLLETE SORACAĞIM

Parti içi krizin çözümü için son ana kadar zorlayacağını belirten Özgür Özel, krizin aşılmaması durumunda ise kendi yolunu çizeceğinin sinyalini şu sözlerle verdi: "Son çaba da boşa çıkarılırsa, 'ben bu taraftan yürüyeyim mi' diye millete soracağım."

Kaynak: Haberler.com