Çorum'da kazaya karışan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan sürücü, kazanın ardından otomobilini bırakıp kaçtı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen 05 KG 119 plakalı otomobile, arkadan gelen 31 AIL 407 plakalı başka araç çarptı. Kazada otomobilde bulunan Y.E. ve H.S.K. yaralandı. Kazanın ardından sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı