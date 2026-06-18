Haberler

Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu

Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te dut toplamak için ağacı silkeleyen Dursun Kurt (60), fenalaşarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Karabük'te dut toplamak için ağacı silkelediği sırada fenalaştığı değerlendirilen bir kişi, evin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Kurt'u (60) babasına ait evin bahçesinde yerde hareketsiz yatar vaziyette gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dursun Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, dut toplamak için ağacı silkelediği sırada fenalaştığı değerlendirilen Kurt'un son bir haftadır çevresindekilere kendisini hasta hissettiğini ve halsizlik yaşadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu

Bahçeye girenler korkunç manzarayla karşılaştı
Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Cami inşaatında kahreden olay! Biri öldü, diğeri ağır yaralı
Zonguldak'ta mendilleri elinde alınan satıcıdan akıl almaz oyun: Kendini yerden yere vurdu

Mendilleri elinden alınan satıcıdan zabıtaya akılalmaz oyun
Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı

Tek bir makine, 200 dönümü küle çevirdi
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor

Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor