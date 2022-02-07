Derya Büyükuncu ne yazdı? Derya Büyükuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan tweeti ve paylaşımı ne? Derya Büyükuncu nerede?

Derya Büyükuncu tweeti ile skandal bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada skandal bir paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peki, Derya Büyükuncu ne yazdı? Derya Büyükuncu nerede? Derya Büyükuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan tweeti ve paylaşımı ne? Derya Büyükuncu ne yazmış? Derya Büyükuncu Erdoğan tweet i ve Derya Büyükuncu paylaşımı haberimizde...

DERYA BÜYÜKUNCU NE YAZDI?

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yaptığı paylaşımda helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

Derya Büyükuncu tweeti

DERYA BÜYÜKUNCU PAYLAŞIMI

Paylaşımı tepki çeken Büyükuncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" ifadelerini kullandı.

Derya Büyükuncu paylaşımı

DERYA BÜYÜKUNCU HAKKINDA NE KARARI VERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı ve Türkiye Yüzme Federasyonunca sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti kararı verilen belgeyi paylaştı.

DERYA BÜYÜKUNCU KİMDİR?

2 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Derya Büyükuncu, toplam altı kez (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü olma unvanını Lars Frölander ile birlikte paylaştı. Büyükuncu spor tarihinde, 27 sene boyunca milli takıma hizmet eden tek sporcudur. 1985-2012 yıllar arasında yaklaşık 500 defa yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı.

Büyükuncu, İzmir'de düzenlenen 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda beş altın madalya kazandı. Bulgaristan'da düzenlenen 1988 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunun Balkan rekorunun sahibi oldu beş altın madalya aldı. Yunanistan'da düzenlenen 1989 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda beş altın madalyanın sahibi oldu.

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