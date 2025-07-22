Deniz Uğur, Mine Tugay'a ne dedi? Deniz Uğur'dan Bahar Şahin'e destek!

Deniz Uğur'un oyuncu Mine Tugay'a yönelik sözleri ve genç oyuncu Bahar Şahin'e verdiği destek, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uğur'un açıklamaları sonrası " Deniz Uğur, Mine Tugay'a ne dedi?", "Deniz Uğur Bahar Şahin'e destek mi verdi?" soruları merak konusu oldu. Peki, Deniz Uğur, Mine Tugay'a ne dedi? Bahar Şahin olayı ne? İşte detaylar…

DENİZ UĞUR NE PAYLAŞTI, MİNE TUGAY'A NE SÖYLEDİ?

Genç oyuncu Bahar Şahin ile deneyimli isim Mine Tugay arasında yaşandığı öne sürülen gerilim, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. "Zalim İstanbul" dizisinde birlikte rol alan iki oyuncu arasında sette yaşanan bazı olayların, yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

Deniz Uğur, Mine Tugay'a ne dedi

Bahar Şahin, konuk olduğu bir YouTube programında geçmişte bir projede çalıştığı meslektaşı tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade etti. Şahin'in doğrudan isim vermemesiyle birlikte, sosyal medya kullanıcıları bu iddiaların hedefinde Mine Tugay'ın olduğunu öne sürdü.

Bu açıklamaların ardından deneyimli oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden Bahar Şahin'e destek vererek çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Deniz Uğur yaptığı sosyal medya paylaşımı sırasında "Bu çocuk koskoca dizide en çok konuşulan karakteri oynadı ve hayatta tek başına ayakta duruyor. Uğraşmayın, fena yaparım." ifadelerini kullandı.

Deniz Uğur'dan Bahar Şahin'e destek

Ardından Bahar Şahin'in röportajını alıntılayarak Mine Tugay'a tepki gösteren Deniz Uğur; "Kanalın genel müdürüyle sevgili olup senaryoyu kendi kötü karakterinin eksenine döndürüp seyirciyi diziden soğutan ruh hastalarını da gördük mesela. Torpilli olanlar tabii ki birbirini kollar ama Bahar'ın arkasında torpil yoktu. Sinsi değildir, içi dışı biridir. Sakın konuyu uzatıp beni konuşturmayın. Çünkü sektörel eleştiri en sevdiğim şeydir ve başkaları gibi çekinmem." sözleriyle sosyal medyada büyük ses getirdi.

Kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşımların ardından Bahar Şahin'in yanı sıra Deniz Uğur'un Mine Tugay hakkında yaptığı paylaşımlar da yoğun ilgi gördü.İşte, Deniz Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar...

Deniz Uğur ve Bahar Şahin paylaşımları

Deniz Uğur ve Bahar Şahin paylaşımları