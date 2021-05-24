Deniz Türkali: Cilve olsun flört olsun

? Bu kadar çok ünlünün olduğu bir ailedeki ilişkileri nasıl tanımlarsınız: Yıldızlar takımı mı, yıldız savaşları mı?Tabii ki "yıldızlar takımı"... Hepsi alanının yıldızı. Bu arada ilk eşim Ernesto'yu niye öldürdünüz? Gayet hayatta.

? Bu kadar çok ünlünün olduğu bir ailedeki ilişkileri nasıl tanımlarsınız: Yıldızlar takımı mı, yıldız savaşları mı?

Tabii ki "yıldızlar takımı"... Hepsi alanının yıldızı. Bu arada ilk eşim Ernesto'yu niye öldürdünüz? Gayet hayatta. (Gülüyor) Barış da aslında şair. ve çok iyi bir şair. Yeni kitabını herkese tavsiye ederim: "Büyük Atlas Küçük Canlılar". Kezban'ın da ekimde açacağı sergi "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" kaçırılmasın...

? Oyunculuğun yanında seslendirmeciliğiniz, senaristliğiniz, yazarlığınız, prodüktörlüğünüz de var. Ekranın önü mü, arkası mı?

Elbette önü. Asıl mesleğim oyunculuk. Diğerleri zaman zaman yaptığım işler...

? Hangi evladınıza daha çok pozitif ayrımcılık yaptınız: Müzik mi, tiyatro mu?

Tiyatro tabii... Pozitif de olsa ayrımcılığı sevmem. Ama bazen tiyatroya ve diğer bazı konulara yapabilirim pozitif ayrımcılık...

? Hem kardeşiniz hem ömrünüzün yarım asrını geçirdiğiniz merhum eşiniz yönetmen. "Kardeşin" sinemasında mı, "koca"nın sinemasında mı daha çok etkiniz vardır?

Aaa kocanın! Kardeşime kendi eşi, etki etsin! (Gülüyor)

? Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

Kara mizah... En eğlencelisi o da ondan.

? Peki kim çekerdi: Kardeşiniz Barış Pirhasan mı, eşiniz Atıf Yılmaz mı?

Elbette Woody Allen...

BAZILARI SICAK SEVER

? Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

Valla duruma göre... Ne için ağladığıma bağlı. Bazı durumlarda yalnız, bazı durumlarda birinin omuzunda.

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

İlkbahar-yaz! Sakın unutma: "Bazıları Sıcak Sever"... (Marilyn Monroe'nun oynadığı 1959 yapımı komedi filmi.)

? Cihangir'de Leyla adında çok popüler bir mekan işlettiniz. Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

Cilve olsun, flört olsun da hangisi olsa olur. Hepsi yerine göre.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

Hah, bu güzel soru bak! Beyaz yalanı en çok ben söylediğim zaman severim. (Gülüyor)

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Elbette kimseye aşık olmamak. Ne kadar dövünse yeridir, eline hiç diken batmayan. (Sezen Aksu'nun "Yeridir dövünse eline hiç diken batmayan" şarkı sözüne gönderme yapıyor.)

? Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

Duruma göre ikisi de olabilir. Ohoo o... Hangi aşk olduğuna bağlı.

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

Gel, Marianne Faithfull'dan "Milva" diyelim biz ona.

HAYAT BİLGİSİ

Yalanı yakalarsam... Mucckk!

? Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?

Bilemedim... Dinlerim ama karar, genellikle kendi kararım olur.

? Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

Mümkün olduğu kadar planlamamak...

? Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

İkisinden de korkmam... Yılanları çok severim. Yalanı da söyleyen korksun. Yakalarsam... Mucckk!

? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Bir komşum Marilyn, öbürü Brigitte olamıyor mu?

? En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

Kiraladığım tekne... Keyfi benim, zorluğu sahibinin...

? Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

Güzel, akıllı, zeki... E biraz da paralı. (Gülüyor)

? İmkan olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

Ben her şeyi isterim... Sanırım hayat oburu olduğumdan.

? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

Bir geçmişe bir geleceğe... Gezip dururdum. Dedim ya, hayat oburuyum.

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Vejetaryenim diyelim, konu kapansın.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Geçmiyor sana galiba: Vejetaryenim!

GÜNDELİK HALLER

İtiraf: Satranç bilmiyorum

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

Kitap-pijama-laptop... Yetmez ama bu: Mutfakta yemek denemeyi de eklemek lazım.

? Twitter mı, Instagram mı?

İkisinden de vazgeçilmez. İşlevleri farklı çünkü.

? Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

İyi bir masaj, güzel bir müzik alsam olmuyor mu?

? Bodrum mu, Çeşme mi?

Soruyu düzeltebilir miyim: Amalfi mi, Positano mu? Cevap: Positano.

? Kedi mi, köpek mi?

Kedi, köpek, penguen, yunus, yılan, tilki, koala, kuzu, timsah, ayı...

? Tavla mı, satranç mı?

Tavla. Al sana itiraf: Satranç bilmiyorum.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Hepsi.

? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

Rakı-yeşillik-Ayvalık.

? Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

Rapunzel.

? Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Woody Allen.

Kaynak: Hürriyet