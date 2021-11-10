Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla aşk yaşıyor
Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli'nin ünlü iş insanı Onur Arıkan'la aşk yaşadığı iddia edildi. Samyeli'nin Onur Arıkan'dan 9 yaş büyük olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Aşk hayatıyla sıkça magazin gündemine konu olan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Geçtiğimiz aylarda eski aşkı Serdar Bilgili ile ikinci bahar yaşayan Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un iddiasına göre; Cem Yılmaz ve Serdar Bilgili'den sonra Defne Samyeli'nin kalbine girmeyi başaran isim Onur Arıkan.
SEVGİLİSİNDEN 9 YAŞ BÜYÜK
49 yaşındaki Defne Samyeli'nin iş insanı Onur Arıkan'dan 9 yaş büyük olması dikkatlerden kaçamadı.
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