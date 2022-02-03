DEAŞ liderinin öldürüldüğü operasyonda korkunç görüntüler! Çok sayıda kadın ve çocuk da öldürüldü

Abd Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirdi.

BİDEN BİZZAT AÇIKLADI

Abd Başkanı Joe Biden bugün yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Biden, "Dün gece, Suriye'nin kuzeybatısındaki ABD askeri güçleri, benim talimatım doğrultusunda ABD halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı kuvvetlerimizin yeteneği ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik" dedi.

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi

6 ÇOCUK, 4 KADIN DA ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye Sivil Savunma örgütü tarafından yapılan

açıklamada, dün gece düzenlenen operasyonda 6'sı çocuk 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü belirtildi.