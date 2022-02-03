DEAŞ liderinin öldürüldüğü operasyonda korkunç görüntüler! Çok sayıda kadın ve çocuk da öldürüldü
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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Suriye Sivil Savunma örgütü tarafından yapılan açıklamada, dün gece düzenlenen operasyonda 6'sı çocuk 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü belirtildi.
Abd Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirdi.
BİDEN BİZZAT AÇIKLADI
Abd Başkanı Joe Biden bugün yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Biden, "Dün gece, Suriye'nin kuzeybatısındaki ABD askeri güçleri, benim talimatım doğrultusunda ABD halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı kuvvetlerimizin yeteneği ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik" dedi.
6 ÇOCUK, 4 KADIN DA ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye Sivil Savunma örgütü tarafından yapılan
açıklamada, dün gece düzenlenen operasyonda 6'sı çocuk 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü belirtildi.