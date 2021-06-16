Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, canlılar ölüyor
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Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, canlılar ölüyor

İhlas Haber Ajansı / Huriye Ferah Vanlı - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'nin dibinde, dalgıç Levent Şişman tarafından görüntülenen deniz salyası, yengeçleri öldürdü. Çürümeye başlayan deniz salyası ortaya tedirgin eden görüntüler çıkardı.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası, denizin dibinde görüntülendi. Gölcük ilçesinde bulunan Halıdere'de dalış yapan Levent Şişman, müsilajın suyun altında beyazlaşarak, alt tabakada çürümeye başladığını fark etti.

"İLK KEZ DENİZ SALYASININ SİYAHLAŞMIŞ HALİNİ GÖRÜYORUM"

İlk kez deniz salyasının siyahlaşmış halini gördüğünü söyleyen Şişman, "Bu bizim ilk kez gördüğümüz bir görüntü. Suyun altında beyazlaşıp, alt tabakada da siyahlaşmış yani çürümeye başlamış. Müsilaj ocak ayında ortaya çıktı. Bunlar aslında kademe kademe ilerliyor. Birinci kademede suyun altında bir kar bulutu gibi başlamıştı, daha sonra şubat ve mart aylarında tabaka tabaka sakız şeklinde bir kıvamda oldu. Daha sonra bu yoğunlaştı ve denizin üstüne çıkmaya başladı" dedi.

YENGEÇ ÖLÜMLERİ VE ÇÜRÜME BAŞLADI

Müsilajla ocak ayından bu yana mücadele edildiğine değinen Şişman, "Bu daha önce ki yıllarda da oluyordu. Bu yoğunlukta değildi, ilk defa bu yoğunlukta oldu. Şimdi bu gördüğüm görüntü, deniz tabanındaki tahribat ilk kez karşıma çıkıyor. Evet bundan 1 ay öncesine kadar ölü canlılar, ölü balıklar oluyordu. Solungaçların içine giren müsilaj, hayvanın solumasına engel olarak öldürüyordu. Şimdi yengeç ölümleri ve çürüme var. 'Metan gazı üretmeye de başlayabilir' konusu var. Bunlar araştırılacak" ifadelerini kullandı.

"CANLILARI BOĞMUŞ, RESMEN ÖLDÜRMÜŞ"

Levent Şişman, deniz tabanında beyazlaşma olduğuna dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Beyazlaşma dikkatimi çekti. Topak topak deniz tabanını örtmüş, altında kalan canlıları da boğmuş, resmen öldürmüş. Bunun altında yengeç var, ekosistemdeki canlılar var, deniz otları, deniz çayırları, yosunlar var. Bunlar, balıkların yumurtalarını bıraktıkları yerler. Bunların ölümlerine sebep olmuş. Tabakayı kaldırdığımız zaman da siyahlaşmış var, çürüme söz konusu. Bunu gördüğümde şaşırdım. Sürekli dalış yapan bir derneğiz. Bunun ilerisinde daha kötü senaryolar var. Marmara Denizi bize ait bir deniz.

Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, canlılar ölüyor
Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, canlılar ölüyor
Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, canlılar ölüyor
Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, canlılar ölüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huriye Ferah Vanlı

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