Cumhurbaşkanımızın Daveti Çok Önemliydi"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne siyasi bölücüler dışındaki bütün siyasi partileri genel başkanlar düzeyinde davet etmiş olması gerçekten çok önemliydi." dedi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Destici, ramazanın, ruhuna uygun bir şekilde kardeşlik ve birlik duygusu içerisinde geçtiğini belirtti.

Türk ve İslam coğrafyalarında yaşanan zulümlerin yürekleri yakmaya devam ettiğini aktaran Destici, "Doğu Türkistan'dan Afrika kıtasına kadar Kafkaslar'dan Kırım'a, Filistin'den Suriye'ye, Irak'a Myanmar'a kadar bütün bu coğrafyalarda maalesef Müslüman kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif ayını da kan ve gözyaşı içerisinde geçiriyorlar." diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne siyasi bölücüler dışındaki bütün siyasi partileri genel başkanlar düzeyinde davet etmiş olması gerçekten çok önemliydi." diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hassasiyeti için BBP Genel Başkan olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bir iki genel başkan arkadaşımız da olsaydı, fotoğraf eksiksiz olarak tamamlanacaktı ama bu da büyük bir adımdır. Milletimiz, Türkiye ittifakı görmek istiyor. Bu açıdan Türkiye ittifakının bir fotoğrafıydı."

Samsun'da liderlerin bir araya gelmesi

Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve birliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin Samsun'da çektirdiği fotoğrafın önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, "31 Mart'tan önceki kararımızın arkasındayız. Biz 15 Temmuz'da darbenin karşısında nasıl durmuşsak, 16 Nisan Referandumu'nda nerede durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 31 Mart'ta, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz." şeklinde konuştu.

"S-400 projesi Türkiye için hayati bir proje"

Ramazanın ardından Fırat'ın doğusuna bir hareket başlatılmasını beklediklerini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Bu operasyonun başlatılması elzemdir çünkü orası onarılmayacak bir yara haline dönüşebilir. Daha ağır bedeller ödemeyle karşı karşıya kalabiliriz. Ha keza S-400 ve F-35 meselesi. S-400 projesi Türkiye için çok hayati bir projedir. Ben 'Türkiye'nin önündeki 100 yılın projelerinden bir tanesidir' dediğimde bunu abartılı bulanlar oldu. Bir kere daha söylüyorum çünkü bizim hava savunma sistemimizi ivedilikle güçlendirmemiz lazım."

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Destici, "Ben bunun yanlış olduğunu açık yüreklilikle ifade ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Bu konuda bizi hiç kimse ikna edemez. Çünkü olaya vicdanen bakıyorum. Şehitlerimizin, Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin ve kundaktaki bebeklerin anneleriyle babalarıyla görüşme şansı yok. Onların yoksa teröristbaşının hiç olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA