Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, modef expo'da (2)

09.10.2019 18:47

'SONRAKİ NESİLLERE, ÇOK DAHA DAYANIKLI TÜRKİYE TESLİM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilatı ile İnegölde bir otelde düzenlenen yemekte buluştu. Burada partililere seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke ekonomisini 17 yılda 3,5 kat büyüterek Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal güvenliğe her alanda ülkemize çağ atlattık. Yönetim sistemimizi değiştirmekten ülkemizi tehdit eden terör odaklarını kaynağında yok etmeye kadar pek çok tarihi adımı milletimizle omuz omuza attık. Biz durmadan gayretle çalışırken, her dönemde karşımıza başka engeller, başka tuzaklar, başka sıkıntılar çıktı, çıkartıldı. Sadece son 6 yılımıza baktığımızda bile, nasıl kesintisiz bir saldırı dalgası altında olduğumuzu görebiliriz. Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği ve teşkilat neferlerimizin kararlı duruşuyla, tüm bu saldırıları birer birer boşa çıkardık. İnşallah bizden sonraki nesillere her türlü saldırıya çok daha dayanıklı bir Türkiye teslim edeceğiz" dedi.

'DEAŞ, FİİLİ TEHDİT OLMAKTAN ÇIKMIŞSA TÜRKİYE'NİN BÜYÜK PAYI VARDIR'Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bir süredir ülkemizin en önemli önceliklerinden biri, Suriye kaynaklı tehditlerin yok edilmesi ve sorunların çözümü olmuştur. Türkiye, sınırlarının güvenliği ve topraklarındaki Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşleri konusundaki kararlılığını, her platformda ifade etmiştir. Eğer, siyasi çözüm yolunda en önemli aşamalardan biri olan Anayasa Komitesi 30 Ekim itibariyle çalışmaya başlayacaksa, bunda Türkiye'nin rolü ve yapıcı katkısı tartışmasızdır. Ayrıca Suriye'deki insani dramın rejimle birlikte en büyük sebebi olan DEAŞ tehdidine karşı tek ciddi ve etkin mücadeleyi Türkiye vermiştir. Biliyorsunuz DEAŞ, sadece Suriye ve Irak'ı değil, Türkiye'yi de hedef almaya kalkmıştı. Kendi sınırlarımız içinde aldığımız tedbirlerle bu yöndeki teşebbüslerin önünü kısa sürede kesmeyi başardık. Fırat Kalkanı Harekatıyla, Cerablus-El Bab bölgesinde 3 bin civarında DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik, Zeytin Dalı Harekatıyla da, özellikle Hatay ilimizi hedef alan PKK-YPG oluşumunu ortadan kaldırdık. Bugün bölgemizde özellikle DEAŞ fiili bir tehdit olmaktan çıkmışsa, bunda Türkiye'nin verdiği mücadelenin çok büyük payı ve etkisi vardır" dedi.'YPG'NİN VARLIĞI, SURİYELİ KARDEŞLERİMİN DÖNMELERİNE ENGEL'Sözlerine, "Verdiğimiz bu büyük mücadeleye rağmen, Suriye'de bir başka terör örgütünün ısrarla bize karşı korunduğunu ve güçlendirildiğini gördük" diyerek devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha gösteremeyiz. Hedefi ülkemiz olan bu örgütün, kendisine verilen tüm silahları ve araç-gereçleri, bulduğu ilk fırsatta ülkemize karşı kullanacağı apaçık ortadadır. Fırat'ın doğusundaki YPG varlığı, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin yuvalarına dönmelerine de engel teşkil etmektedir. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin geri dönebildikleri tek yer, Türkiye'nin fiilen güvenli hale getirerek Suriye halkının kendi yönetimine verdiği bölgelerdir. Rejim bölgesine de terör örgütünün kontrolü altındaki yerlere de kimse gönüllü olarak dönmüyor. Dolayısıyla, Türkiye'deki Suriyelilerin bu bölgelere dönüşlerinin yolu, Münbiç dahil Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan yerlerin gerçek anlamda güvenli hale getirilmesinden geçiyor" ifadelerini kullandı.'BARIŞ PINARI OPERASYONU BUGÜN FİİLEN BAŞLAMIŞTIR'Bugün itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nın resmen başladığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Suriye'nin batısındaki insani krizlere ve terör oluşumlarına, Rusya ve İran'la yapılan görüşmeler sonucunda çözüm bulunmuştu. Fırat'ın doğusu için de Amerika ile uzun süredir görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bugüne gelene kadar pek çok formül, pek çok yöntem denedik. Bu konudaki kararlılığımızı her düzeyde muhataplarımıza ifade ettik. Mesele tüm açıklığıyla kendileriyle görüşüldü, konuşuldu. Ancak, çeşitli sebeplerle bunların hiçbiri bizim istediğimiz neticeyi vermedi. Bu noktada 'Türkiye kendi yolunu kendi belirler; kendi göbeğini kendi keser' dedik ve harekete geçtik. Bu yaklaşımla, Fırat'ın doğusunda bir barış koridoru oluşturulmasına yönelik Barış Pınarı Operasyonu bugün itibariyle fiilen başlamıştır hayırlı olsun. Operasyonda görev alan ordumuzun kahraman mensuplarına ve güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun bizzat yakından takipçisidir, lideridir. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum: Tek amacımız sınırlarımızın emniyetini ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir. Ülkemizin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü operasyona Amerika'nın herhangi bir şekilde karışmayacağının tüm kademelerde açıkça ifade edilmiş olmasını da ayrıca önemli bulduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu.'SURİYE TOPRAKLARINI, BARIŞ PINARIYLA SULAMAKTA KARARLIYIZ'Geçtiğimiz 8 yıllık süreç içerisinde Suriye'nin çok ağır hasarlar aldığını ve çözümsüzlüğün merkezi haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülkelerine geri dönecek Suriyelilerin birçoğunun artık oturacak bir evlerinin olmadığını ve savaş ortamında hayatlarını idame ettirecek işleri bulamadıklarını belirtti. Bu sebeple oluşturulacak güvenli bölgede ilk etapta 1 milyon kişinin yaşayabileceği köyler ve ilçeler inşa ederek altyapıyı ayağa kaldırmayı amaçladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz bu yerleşim yerleri, Suriye'deki soruna kalıcı çözüm bulunması yolunda önemli bir adım olacaktır. Tüm bu çalışmaları, bölgenin tarihi demografik yapısına saygılı şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Suriye topraklarını barış pınarıyla sulamakta kararlıyız. Suriye'de, tüm kesimleri kucaklayan ve herkes tarafından kabul edilen bir siyasi çözüme ulaşıldığında, ülkenin diğer tüm bölgeleri gibi, güvenli bölgeler de tamamen Suriye halkının yönetimine geçecektir. Bu amaçla, Astana ve Cenevre süreçlerine her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Attığımız ve atacağımız adımların ülkemize, Suriyeli kardeşlerimize, bölgemize ve dünyaya hayırlar getirmesini, barışa ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.'GIPTAYLA TAKİP EDİLEN BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ'İnegöl'ün hizmet ve icraatlardan hak ettiği aslan payını alacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yapımı süren İnegöl-Yenişehir yolunun tamamı 2020'de tamamlanmış olacak. İnegöl'e Gedikpınar ve Hocaköy barajlarını inşa ediyoruz. Hocaköy Barajı'yla İnegöl ilçe merkezine içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmaktadır. İnegöl'de bulunan organize sanayi bölgelerinin, sanayicimizin ve iş insanlarımızın daima yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi tüm illeriyle, ilçeleriyle 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda inşallah tahayyül edilenin de ötesine taşıyacağız, gündemimiz budur. Türkiye'yi ısrarla, yalan ve iftira üzerine bina ettikleri kısır tartışmaların cenderesinde boğmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Gözleri olup görmeyenleri, kulakları olup duymayanları, dilleri olup doğruları söyleyemeyenleri milletimize havale ediyoruz. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça başka hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Her alandaki başarılarıyla dünyada gıptayla takip edilen bir Türkiye'de yaşıyor olduğumuzu asla unutmamalıyız. Kendimize ne kadar inanır ve ne kadar sağlam durursak, başarı çıtasını o derece yükseğe çıkartabiliriz" diye konuştu.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Yavuz YILMAZ/BURSA,



Kaynak: DHA