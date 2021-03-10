Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni gezdi

10.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile beraberlerindeki heyet, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Mecliste gerçekleştirilen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" açılışından sonra TBMM Tören Salonunda Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni gezdi.

Erdoğan ve Şentop, burada Akif Belgeseli'nden bir kesit izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Meclisten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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