Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın" şeklindeki önerisine sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ne sapkınlıktır ya!" diyerek yanıt verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Siz asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksınız. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız" ifadelerini eleştirdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"TBMM'de kabul edilen 2021 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçe, tüm ülkenin tüm milletin bütçesi haline gelmiştir. Böylesine kritik bir dönemde bütçe üzerindeki kritik tartışmaların hem daha yoğun, hem de daha ateşli olması elbette tabiidir. Önemli olan yalandan, iftiradan uzak her eleştiriye katılmasak da saygı duyarız.

Bu bütçe görüşmelerinde pek çok fikir ifade edilmiş, seviyeli olanlarına cevaplar verilmiştir.

Şahsımıza, partimize, grubumuza ahlak ve nezaket sınırlarını aşanların yaptıkları, içlerindeki kini, nefreti yansıtmaktan ibarettir. "Eskiler üslub-u beyan ayniyle insan1" diyor. Bunların da üslupları kişiliklerinin yansımasıdır.

1 DOĞRUYA 9 YALAN KATIYORLAR

Çamur at izi kalsın mantığı ile yürüyenlerle bir yere varamayız. Bizimle projede, hizmette yarışamayanların bunu yalan yarışına çevirmeleri acıdır. Üstelik bu yalanları milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak yapıyorlar. Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Bunlar kendilerini hala herkesi karşılarında hizaya diktikleri o tek parti devrinde sanıyor.

"BU İDDİALARDAN TEMİZLENMEDEN MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAMASI LAZIMDIR"

Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başka hayallerde figüran olmak bizim asla tasvip edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli olmak yerine beyhude çırpınıyor. CHP'nin eğer azıcık ar ve haya duygusu varsa bu iddialardan temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır.

"GÜN GEÇMİYOR Kİ BİR TACİZ OLAYI DUYMAYALIM"

Gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Bunların kendi içinde böyle yaptıklarında iktidara gelirse neler yapabileceğini Allah göstermesin görüyoruz.

"BU NE SAPKINLIKTIR YA!"

Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır ya!

TÜRKÇE KUR'AN TEPKİSİ

Bu zihniyet Mevlana'nın vuslat yıldönümü kılıfı altında asırların birikimi olan bir geleneği yer ile yeksan etmeye kalktı. Milletimizin yıktığı Kur'an-ı Türkçe okutma garabeti mevlevilik adı altında İstanbul'da sergilendi. Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı da hoş göremeyiz. Biz, hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz.

"DERT BU ÜLKENİN DEĞERİ İLE OYNAMAK"

Hz. Mevlana'nın izinden gidiyorsanız bu yolun geleneklerine saygı göstermek zorundasınız. Dert bu ülkenin değerleri ile oynamak. Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. Korkarız ki bu iş bir tarihçi yazarımızın dediği gibi İstiklal Mahkemeleri'nin kurulmasına kadar gider.

"BUNLARIN İÇERİDE BORAZANLIĞINI YAPANLAR AYNI KAPIYA ÇIKIYOR"

PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütlerini üzerimize salanlarla bunların içeride borazanlığını yapanlar aynı kapıya çıkıyor. 17-25 Aralık'ta TBMM kürsüsünden bu örgütlerin montaj kasetlerini sallayanlara bu görevi kimin verdiğini biliyoruz. 15 Temmuz'da milletimiz darbeye direnirken TV karşısında demokrasinin batışını bekleyenleri biliyoruz.

"FAŞİZMİN EN BÜYÜĞÜNÜ UYGULAYANLARDIR"

Bu zihniyet Suriye'de zalim rejimi överken mazlumlara terörist diyen zihniyettir. Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tezlerine sahip çıkanlardır. Türkiye'ye gelmeyin mesajı verenlerdir. Bunlar Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına diktatör diye bühtan ederken kendi içinde faşizmin en büyüğünü uygulayandır. Milletvekili pazarlarken bile demokrasiden söz edenlerdir. Bu zihniyetin başındaki kişi 'uyuşturucudan vergi alalım' diyecek kadar alçalmış biridir. İktidarı dışarıdan kırpılan gözlerde aradıkları sürece kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır.

"ZOR GÜNLER GEÇİRDİK, AMA MİLLETİMİZİN HAKKINI ÇİĞNETMEDİK"

2020 yılında koronavirüs nedeniyle sadece sağlık alanında değil birçok alanda sıkıntılı günler geçirdik. Karşılaştığımız bedel ne olursa olsun aziz milletimizin hak ve çıkarlarını kimseye çiğnetmedik. Allah'a hamdolsun bugün Türkiye denince akla ilk insanlık, adalet, haysiyetli dış politika geliyor. Türkiye'nin yıldızı yükseldikçe maruz kaldığı saldırıların şiddeti de artıyor.

"TÜRKİYE DEMOKRASİNİN NAMUSUNU KURTARMIŞTIR"

Ancak terörü de ezmeye, inlerine girmeye devam edeceğiz. NATO'da da teröristlerle göğüs göğüse çarpışan tek ülke Türkiye'dir. Libya'da darbecilere karşı meşru hükümete destek vererek demokrasinin namusunu kurtaran da Türkiye olmuştur. Somali'nin yeniden istikrar kavuşmasına imkan sağlamıştır. Karabağ'da 30 yıldır göz yumulan işgal ve yağma düzeninin sona ermesine imkan sağladık.

"TEHDİDE BOYUN EĞMEYECEĞİMİZİ ANLASINLAR"

Türkiye'nin yaptırım ve şantaj diline boyun eğmeyeceği başta müzmin muhalefet olmak üzere artık herkes tarafından idrak edilmelidir. Kimseye önyargılı değiliz. Gerilimlerin azaltılması için çalışmayı sürdüreceğiz. Çatışmacı uluslararası ilişkiler denkleminde bu altın oranı yakalamanın zor olduğunu elbette biliyoruz. Ancak bunu başarak azme, dirayete ve kabiliyete sahiptir.

2021 YENİ BURS VE KREDİ MİKTARLARI

Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300'e çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz. Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum.

AİHM "DEMİRTAŞ" KARARI

Bu mahkemeler iç hukuk yolları tüketilmeden istisnai olarak açıklamıştır. AİHM gibi mahkemeler bizim iç mahkemelerimizin yerine karar veremez. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak niteleyen bir mahkemenin 6-8 ekim olaylarının talimatını verene böyle bir karar alması çifte standarttır. Siyasetçi maskeli onlarca insanın kanı elinde olan biri olduğunu hatırlatıyorum. Bilmiyorlarsa biz bunu devamlı söyleyeceğiz. Bu iki yüzlülüktür.

BUNA TAHAMMÜL ETMEYİZ

Aynı mahkemenin FETÖ davaları için takınacağı tavrın işaretlerini şimdiden görüyoruz. FETÖ ile ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde bunca çifte standart ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmeyeceğimizin bilinmesini isterim"