Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini belirterek, "Yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini belirterek, "Yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Yıllarca terörü ve terör örgütlerini bu ülkenin ayağında birer pranga gibi tutanların oyunlarını bozmak için başlattıkları samimi gayretlerin en yakın şahidinin milletin tamamı ve Erzurumlular olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı geçirdik mi? Gabar'ı geçirdik mi? Tendürek'i geçirdik mi? Bestler Deresi'nde bunları gördük mü? İnlerine girdik mi? İşte bütün bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı, hak arayışı değil kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir." dedi.

Erdoğan, "İşte bu sebeple diyoruz ki tek muhatabımız 81 vilayetimizdeki her 1 hanedir, 84 milyon insanımızın her biridir." diyerek, şunları kaydetti:

"Şimdi ben hanım kardeşlerimden, ana kademedeki kardeşlerimden, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum. Durmak yok, dolaşacağız. Halen emperyalistlerden umut umanlar varsa varsın boyunlarındaki zincirin ucunu kime istiyorlar ona versinler. Halen terör örgütlerinden medet umanlar varsa varsın kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Halen ülkesinin ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz, Erzurum'u ve Diyarbakır'ıyla, Hatay'ı ve Trabzon'uyla, Antalya'sı ve Tekirdağ'ıyla, Van'ı ve Bursa'sıyla bütün Türkiye'yi kucaklamaya, vatan topraklarının her karışına eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz, bu milleti tüm insanlar ile seviyoruz."

"Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müktesebatımız var"

Bu mesuliyeti maziden atiye kurdukları köprü ile büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak için üstlendiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin dünkü sorunlarının çözümü bizdeydi, neticeyi biz aldık. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının da çözümü de yarın ki hedeflerine ulaşma formüle de yine bizdedir. İşte bunun için sizlerden 2023 için şimdiden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe, yedi düvel üzerimize gelse ne yazar? Allah'ın izniyle hepsini beraberce püskürtür, yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Erdoğan, Erzurumlulardan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için destek isterken öyle başkaları gibi kuru sıkıp atıp tutmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müktesebatımız var. Mesela son 19 yılda Erzurum'a toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla 30 katrilyon, yeni rakamla 30 milyar. Eğitimde 3 bin 804 adet yeni derslik kazandırdık. Atatürk Üniversitesi bünyesinde açık öğretim fakültesini kurduk. Erzurum'a ikinci devlet üniversitemiz olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrencileri için 14 bin 148 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Şehrimizin çeşitli yerlerinde 52 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar yaklaşık 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlık alanında toplamda 2 bin 17 yatak kapasitesine 25 hastane ile birlikte 103 adet sağlık tesisi yaptık."

Şehir hastanesinin resmi açılışını da bugün yaptıklarını aktaran Erdoğan, Erzurum'da da TOKİ eliyle inşa ettikleri 10 bin 22 konut ile beraber dükkanlar, okullar, ticaret merkezleri, hastaneler, millet bahçeleri, camiler stadyumdan oluşan çok sayıda tesisi vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Erdoğan, yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 3 bin 532 konutun inşasına sosyal bölümleriyle birlikte devam ettiklerini kaydetti.

Erzurum'daki millet bahçeleri

Erzurum'da yapılan millet bahçelerine ilişkin olarak da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Erzurum'da toplam alanı 337 bin metrekare olan 10 millet bahçesi projemiz var. Yakutiye ilçemizde, Yakutiye, Hilalkent, Aziziye, Yüzüncüyıl, ayrıca Oltu, Palandöken ve Horasan ilçelerimizdeki millet bahçelerimizin yapımını tamamladık. Aşkale Bahar Kalkanı ve Uzundere millet bahçelerimizde ise çalışmalarımız yüzde 90 seviyesine geldi. İspir Millet Bahçemizin ihalesini de yakında yapıyoruz."

Hükümetin Erzurum'a ulaştırma alanında yaptığı hizmetleri de aktaran Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Ulaştırmada 49 kilometreden devir aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 565 kilometre ilave ile toplam 614 kilometreye çıkardık. Yapımı süren Pirinkayalar Tüneli'nde ışık göründü, inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Erzurum ayrımı İspir yolunun 61 kilometresini proje bünyesindeki İspir Tüneli'ni, Özbağ Tünelleri'ni ve Özlüce Tüneli'ni tamamladık. Erzurum-İspir güzergahındaki Dallıkavak tünelinde yapım çalışmaları sürüyor. İnşallah projenin tamamını önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Erzurum Aşkale ayrımı ve İspir yolunda Kırık Tüneli ve bağlantı yollarının inşaatları devam ediyor. Uzunluğu 27 kilometreyi bulan Trabzon Aşkale yolu ve Kop Dağı Tüneli'nde yolun 19 kilometresi, tünelin beton kaplaması tamamlandı. Halen Erzurum'da yapımı süren 19 karayolu projemiz bulunuyor. İnşallah bunları 2023 yılına kadar bitirip hizmetinize sunacağız."

Erdoğan, Erzurum'un ticari potansiyeline önemli katkı sağlayacağını inandıkları Palandöken Lojistik Merkezi'ni hizmete açtıklarını da anımsatarak, "Demiryollarımızın şehir sınırlarındaki bölümlerini tamamen yeniledik. Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Projemizde ve Erzurum kent içi tramvay hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.

Baraj ve gölet yatırımları

Erzurum'a yapılan yatırımlarla havalimanının büyütüldüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erzurum'a 6 baraj ve 14 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. Son 19 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 416 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Erzurum'da tarımı bir adım daha ileri taşıdık ve çiftçilerimize yıllık 250 milyon lira ilave gelir artışı sağladık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 380 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu yıl Erzurum'da 500 bin dekar alanda mera ıslahı yapacağız. Verimli yüksek kaliteli büyükbaş hayvan sayısını artırmak amacıyla büyükbaş hayvanlarına ücretsiz suni tohumlama projesini başlattık."

Sanayi alanında şehre bir teknopark kurduklarını belirten Erdoğan, Erzurumlu 32 bin işverene toplam 1 milyar lira tutarında prim teşvikini de sağladıklarını söyledi.

Erdoğan, Hükümetin yaptığı hizmetlerin özetinin özetini aktardığını ifade ederek, Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" sözlerini dile getirerek, lafla değil eserlerle konuştuklarını kaydetti.

Erzurum'a daha nice eserler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, Erzurumluların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

"İlk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız"

Konuşmasında kendisinin de Rizeli olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de büyük bir felaketin yaşandığını söyledi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Rize'de olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendileri, milletvekillerimizle birlikte yaptıkları çalışma ve araştırmalarda özellikle çok büyük felakete maruz kalan yerlerde bir defa oraların Afet Bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Ben de buradan oraların yapılacak çalışma ile afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedik. O bölgeler Afet Bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de felakette ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi, kaybolanların da bir an evvel bulunması temennisinde bulundu.

Bayram vesilesi ile tüm vatandaşlara, İslam alemine, tüm insanlığa sevinç, huzur, esenlik ve sağlık afiyet niyaz eden Erdoğan, pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'a gideceklerini ve salı günü KKTC'de olacaklarını söyledi.

Vatandaşlardan Kovid-19 salgınına karşı tedbiri elden bırakmamalarını isteyen Erdoğan, "İnşallah bugünleri geride sağ salim bıraktığımızda, ülkemizin önünde aydınlık bir ufuk bizi beklemektedir. Yeter ki kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını ve geleceğini düşünerek dikkatli olalım." dedi.

Konuşmasının sonunda açılışı yapılan 9,5 milyarlık güncel yatırım eser ve hizmetlerin Erzurum'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımlarda emeği olanlara teşekkür etti.

Notlar

Açılış törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Erkan Kandemir, Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti Erzurum milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven