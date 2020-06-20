Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak

Cumhurbaşknı Erdoğan Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün İslamofobiye karşı kuracağı kanal için İstanbul merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
20.06.2020 23:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:40

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, SETA'nın "2019 Avrupa İslamofobi Raporu"nun tanıtıldığı web panelinin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Altun İslamofobiye karşı kurulacak kanal ile ilgili "Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, Malezya ve Pakistan'ın liderleriyle birlikte, İslamofobi'nin neden olduğu sorunlarla mücadele etmek üzere İstanbul merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuşmasında, SETA'nın son 5 yıldır Avrupa İslamofobi Raporu'nu yayımlayarak önemli bir kamu hizmeti ifa ettiğini belirterek, bu dönemde dünyanın her yerinden insanların Avrupa'daki Müslüman karşıtı ırkçılığın gelişimini takip etmesini mümkün kılan raporun, Avrupalıların, kıtada ortaya çıkan bazı toplumsal ve siyasi trendlerle ilgili kaygılarını ortaya koyduğunu dile getirdi.

"RAPORUN AMACI BİRİLERİNİ SUÇLAMAK DEĞİL"

Avrupa İslamofobi Raporu'nun esasen Türkiye'nin endişelerini veya Türk perspektifini değil Avrupalıların kendilerinin kaygılarını konu aldığına işaret eden Altun, "Raporun amacı birilerini suçlamak değil; dostlar arasında açık ve dürüst bir diyalog çağrısı yapmaktır. Bu vesileyle Avrupa Birliği'nin bu kritik projeye verdiği maddi desteği vurgulamak ve AB ile ilgili kuruluşlar arasında devam eden işbirliğinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İSLAMOFOBİ'YLE MÜCADELE, AVRUPA'DA BAŞLAYABILIR VE BAŞLAMALIDIR"

Müslüman karşıtı ırkçılığın yalnızca bir Avrupa sorunu olmadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Asya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar her yerde insanların hayatını tehlikeye atan küresel bir tehditten bahsediyoruz. Aklımıza hemen bazı örnekler aklınıza gelecektir. Hindistan'da her yıl binlerce insan, Hindu milliyetçilerinin Müslüman halka yönelik sistematik yurtsuzlaştırma ve korkutma çabaları kapsamında öldürülüyor veya yaralanıyor. Myanmar'da Nobel barış ödüllü bir siyasetçi, Müslümanlara yönelik soykırımda aktif rol oynuyor. Son olarak Yeni Zelanda'da, daha önce terör saldırıları gerçekleştiren Avrupalılardan esinlenen bir aşırı sağcı terörist, geçtiğimiz yıl yerel bir camide onlarca insanı katletti. Yine de İslamofobi'yle mücadele, Avrupa'da başlayabilir ve başlamalıdır. Zira Avrupa kıtasının benzersiz bir tarihi var. Avrupalılar nesiller boyunca Atlantik Okyanusu'nda gerçekleştirilen köle ticareti sayesinde zenginleşti. Avrupalı imparatorluklar, yüzyıllar boyunca uzak diyarları kolonize ederek; onların kaynaklarını sömürüp, zenginleşti. Son yüzyılda ise Holokost başta olmak üzere tarihte görülmüş en büyük katliamlar Avrupa'da yaşandı. Faşizmden komünizme kadar en ölümcül ideolojiler Avrupa'da yeşerdi. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen Avrupalılar hatalarından ders almaya; özeleştiri yaparak, demokrasi, insan hakları ve hürriyet temelinde yeni bir toplumsal sözleşme oluşturmaya gayret etti. Avrupalılar, bugün de aynı gelişim kapasitesinden faydalanarak, Müslüman karşıtı ırkçılığı aşmanın bir yolunu bulmalıdır. Bu nedenle Avrupa İslamofobi Raporu'nun çok önemli olduğuna inanıyorum."

"SON BEŞ YILDA BU SALDIRILARIN SAYISINDA ÜSSEL BİR ARTIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Altun, 2019 Avrupa İslamofobi Raporu'nun maalesef durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini gösterdiğini söyledi. Öncelikle Müslümanlara, İslam'ın dini yapılarına ve toplum merkezlerine yönelik saldırılarda gözle görülür bir artış yaşandığına işaret eden Altun, "Üstelik son beş yılda bu saldırıların sayısında üssel bir artış olduğunu gördük. Bu saldırıların artan sıklığı, normalleştirilmelerini mümkün kılmakta; hatta mağdurların, kendilerini hedef alan saldırılar nedeniyle suçlanması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim saldırılar öyle bir korku atmosferi oluşturmuştur ki, ayrımcılığa maruz kalan Müslümanların sadece çok küçük bir kısmı bu suçları yetkili mercilere bildirmektedir" dedi.

Uluslararası aşırı sağ yapıların da Avrupa'da ellerini kollarını sallayarak faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Altun, "Bu örgütlerden biri olan Hannibal, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de varlığını sürdürmektedir. Böyle bir grubun eski ve muvazzaf askerleri, polis memurlarını cezbedebilmesi, Müslümanlara ve Avrupa demokrasilerine yönelik tehdidin ciddiyeti hakkında önemli bir fikir vermektedir. Büyük Yer Değiştirme başta olmak üzere komplo teorilerinin popülerliği, yalnız Avrupa'nın toplumsal dokusuna zarar vermemekte; aynı zamanda bu toplumları dezenformasyon kampanyaları ve enformasyon operasyonlarına karşı daha zayıf hâle getirmektedir" diye konuştu.

"BU KASITLI İHMAL POLİTİKASI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇOK CİDDİ BİR ENDİŞE KAYNAĞIDIR"

Fahrettin Altun, Avrupalı medya kuruluşlarının, kıtada yükselen Müslüman karşıtı ırkçılık suçuna nasıl iştirak ettiklerine de değinerek şunları kaydetti:

"Ana akım medya kuruluşları, İslamofobi'ye 'siyasal doğruculuk' temelinde karşı çıkmakla birlikte; radikal sol terörizmi övmekte bir beis görmüyorlar. Özellikle yabancı terörist savaşçıların gittiği Suriye ve Irak'ta yapılan haberler neredeyse tamamen DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerine katılan Avrupalı Müslümanları konu almıştır. Öte yandan Batı medyasının PKK ve diğer radikal sol terör örgütlerine katılan yabancı terörist savaşçıları ya görmezden geldiğine ya da onlardan övgüyle bahsettiğine şahit olduk. Bu tarafgirlik, ANTIFA başta olmak üzere bazı grupların Avrupa'daki Müslüman karşıtı ırkçılıktan nemalanarak, genç insanları radikalize etmelerini ve ölüme göndermelerini mümkün kılmıştır. Üstelik radikalleşen ve radikal sol terör örgütleri tarafından eğitilen şahıslar, Avrupa'yı işgal ettiklerine inandıkları Müslümanlara karşı çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Birleşik Krallık gibi bazı Avrupa ülkeleri, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye katılan yabancı terörist savaşçıları cezalandırma noktasında bazı adımlar atsa da bu şahısların büyük çoğunluğu Avrupa'da ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadır. Yaklaşık 5 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'da uygulanan bu kasıtlı ihmal politikası, Türkiye Cumhuriyeti için çok ciddi bir endişe kaynağıdır."

"AVRUPALI LİDERLER, BU YANLIŞTAN DÖNMELİ"

İletişim Başkanı Altun, son yıllarda 'İslam'ın ve Avrupalı Müslümanların güvenlikleştirilmesi' sorununun bir başka endişe kaynağı olduğunu belirtti. Avrupalı devletler, kanaat önderleri ve karar alıcıların İslam'ı bir güvenlik tehdidi, Müslümanları ise potansiyel suçlu görmekten vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Altun, "Maalesef bu alanda bir liderlik eksikliği olduğunu görüyoruz. Ana akım siyasi partiler, Avrupalı Müslümanları savunup, ayrımcılıkla mücadele kanunlarını uygulayacaklarına, Müslüman karşıtı ırkçılığı kabullenip, aşırı sağın suyuna gitmeye çalışıyor. Avrupalı liderler, daha fazla gecikmeden, bu yanlıştan dönmeli, rotalarını düzeltmelidir" dedi.

Fahrettin Altun, "Endişelerimiz, korona virüs pandemisi nedeniyle de artmıştır. Küresel ekonominin yıllık bazda yüzde 5,5 küçülmesi beklenirken, Avrupa'da Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılarda bir artışla karşılaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Son ırkçılık patlamasının 2015-2016 mülteci krizi sırasında yaşandığını hatırlarsak, Avrupalı devletlerin gereken tedbirleri zamanında alması gerektiği aşikârdır. Bugün adım atılmaması ve şiddet olaylarının henüz yaşanmadan engellenmemesi hâlinde Avrupa Birliği'nin eşitlik ve farklılıklar konusundaki ciddiyeti sorgulanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZİN ZENGİN KÜLTÜREL MİRASINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Altun, farklılıkların ve eşitliğin destekçisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dini ayrımcılıkla mücadele noktasında tarihi adımlar attığını vurguladı. Fahrettin Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi 2000'li yıllarda gayrimüslim vakıflarının geçmişte el koyulan mallarının iadesi sağlanmıştır. Bugün, Avrupa'da camilere ve toplum merkezine saldırılar gerçekleştirilirken, biz kamu kaynaklarımızla kiliseleri ve sinagogları restore ediyoruz. Eşit vatandaşlık ilkesi doğrultusunda, Türk toplumunun asli unsuru olarak gördüğümüz tüm inanç gruplarını destekliyoruz. Van'daki Akdamar Kilisesi'nden Büyük Edirne Sinagogu'na kadar her yerde ülkemizin zengin kültürel mirasını korumaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aynı zamanda dost ve müttefikleriyle yakış işbirliği içerisinde ayrımcılıkla, nefret söylemiyle, Müslümanlara karşı şiddetin teşvik edilmesiyle mücadele etmektedir. Geçtiğimiz Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, Malezya ve Pakistan'ın liderleriyle birlikte, İslamofobi'nin neden olduğu sorunlarla mücadele etmek üzere İstanbul merkezli, İngilizce yayın yapacak bir medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını vermişlerdir. Liderlerin New York'ta vardığı anlaşmaya istinaden, Malezya'da bir mutabakat zaptı imzaladık. Pakistan'ın da yakında bu zapta imza koymasını bekliyoruz. İletişim Başkanlığı olarak bu projenin hayata geçirilmesi için ortaklarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz. Avrupa devletlerinin de benzer projelere iştirak etmelerini memnuniyetle karşılar; bunu nefret söylemine karşı verilmiş bir sevgi ve dayanışma mesajı olarak değerlendiririz" ifadesinde bulundu.

"MÜSLÜMAN KARŞITI IRKÇILIK KONUSUNDA DA DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türkiye ve Avrupa Birliği, birçok alanda yakın ortaklardır. Müslüman karşıtı ırkçılık konusunda da daha yakın işbirliği yapabileceğimize inanıyorum. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Avrupalı dostlarımıza, Müslümanlar ve diğer dini cemaatlere eşitlik sağlanması noktasında gösterecekleri çabalara destek vermeye hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. El birliğiyle bu çok ciddi sorunu aşabileceğimize ve herkes için güvenli bir gelecek inşa edebileceğimize güvenim tamdır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, konuşmasının sonunda, SETA'ya bu raporu yayınladıkları ve Avrupa'daki İslamofobi'yi belgelendirme konusundaki kararlılıkları için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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