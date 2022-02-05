Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür
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Koronavirüsün Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Erdoğan, "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabı aracılığıyla eşiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif atlattığını duyurmuştu. Açıklamanın ardından başta parti liderleri olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.
Ana muhalefet partisi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu isimler arasında yer alarak "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
Sosyal medya hesabından kendisine iyi dileklerde bulunanlara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleriyle teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajları paylaşan diğer parti liderlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.