Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

Haberler.com, Emre İliksiz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

Koronavirüsün Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Erdoğan, "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabı aracılığıyla eşiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif atlattığını duyurmuştu. Açıklamanın ardından başta parti liderleri olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

Ana muhalefet partisi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu isimler arasında yer alarak "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

Sosyal medya hesabından kendisine iyi dileklerde bulunanlara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleriyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajları paylaşan diğer parti liderlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Güncel, Haber

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