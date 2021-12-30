Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de koronavirüs salgını şartlarına rağmen önceki yıllarda olduğu gibi yoğun bir diplomasi trafiğine imza attı.

Birçok uluslararası programa video konferans yöntemiyle ya da video mesaj yoluyla katılan Erdoğan, ikili görüşmelerinin bir bölümünü de videokonferans ve telefonla yaptı.

Yurt dışı ziyaretler

Koronavirüs salgını dolayısıyla yılın ilk yarısında yurt dışı ziyaretlerine ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içinde 2'si Azerbaycan'a olmak üzere 14 ziyaret gerçekleştirdi.

İlk yurt dışı ziyaretini NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran'da Belçika'ya yapan Erdoğan, burada çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi. Erdoğan, zirvenin ardından 2020 yılında göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze görüşmesini yaptı.

Yıl içindeki ikinci ziyaretini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine 15-16 Haziran'da Azerbaycan'a gerçekleştiren Erdoğan, Aliyev ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de buluştu. Daha sonra Şuşa'ya geçen Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı. Yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev'in davetine icabetle 26 Ekim'de Azerbaycan'a yıl içindeki ikinci ziyaretini yaptı.

Erdoğan bu ziyarette işgalden kurtarılan Fuzuli'de inşa edilen Fuzuli Uluslararası Havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu. İki lider havalimanının açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Kurban Bayramını, arife gününden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde karşıladı. Erdoğan, Bayram namazını mevkidaşı Tatar ile Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos'ta Bosna Hersek'e, 28 Ağustos'ta ise Karadağ'a birer resmi ziyaret yaptı.

Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Programı boyunca çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü New York'ta Yeni Türkevi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül'de çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.

3 Afrika ülkesine ziyaret

Türkiye'nin, 2002 yılında 12 olan büyükelçilik sayısını 2021 yılında 43'e yükselttiği Afrika'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Erdoğan, bu doğrultuda ekim ayı içerisinde Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan bir dizi ziyarete imza attı. Togo ve Angola'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'den yapılan ilk ziyaretlerle birlikte Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde 30 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 30-31 Ekim'de bulunduğu İtalya'da çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un davetine icabetle 27-28 Kasım'da Türkmenistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde de Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında İran, Tacikistan, Pakistan ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son ziyaretini Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin davetine icabetle 6-7 Aralık'ta Katar'a gerçekleştirdi.

Ağırlanan konuklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında çok sayıda devlet ve hükümet başkanını Ankara ve İstanbul'da ağırladı.

Erdoğan'ın ilk konuğu 6 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ocak'ta ise Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Türkiye'ye 16 Mart'ta resmi ziyarette bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 10 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk SİHA ihracatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı konukları arasında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda da yer aldı. 24 Mayıs'ta gerçekleşen ziyarette baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki Cumhurbaşkanı anlaşmaların imza törenine katıldı ve ortak basın toplantısı düzenledi.

İmza töreninde "Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tedarik Sözleşmesi" de imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu tecrübe, kabiliyet ve imkanlarımızı NATO müttefikimiz Polonya'yla da paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Az önce imzalanan belgeyle Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir. Bu alandaki iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayının başında Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i ayrı ayrı kabul etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dönem Başkanlığı kapsamında 17 Haziran'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırladı.

Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi'ne katılan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'deki konukları arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu Huber Köşkü'nde ağırladı.

Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno'yu da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım'da ise Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi

İlki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü 16-18 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen ve 38 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ikili görüşme yaptı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta, Türkiye ve Rusya'nın ortak projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine videokonferans yöntemiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte katıldı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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