Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir
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Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne ''Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir'' mesajını yazdı.

Büyük zaferin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda!

ERDOĞAN, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda!

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMİN ELLERDEDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı: ''Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhur ile cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun.''

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir - Haberler
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