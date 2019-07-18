Cuma Mesajları 19 Temmuz 2019: Cuma Gününe Özel Resimsiz Resimli Mesajlar

En yeni, anlamlı Cuma mesajları sizler için haberimizde. Temmuz ayının 3. cuma gününe erişmenin sevincini sevdiklerinize Cuma mesajları göndererek paylaşabilirsiniz. Cuma günü, Peygamber Efendimiz tarafından "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür." denilerek taltif edilmiştir. Mübarek Cuma gününün önemi anlatan resimli Cuma mesajları içinden seçtiklerinizi de Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte kısa, en yeni Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları 2019 ...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2019

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allahım bizi bize bırakıp şeytanın ve Nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi Rızanı kazanıp,Cennette Cemalini görenlerden eyle. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah.

Bir kapıya bir kere gidersin, İkincisinde utanırsın... Ama Rabbine hergün gidersin Doyamassın... Hayırlı Cumalar Dostlar...

Her "cuma" bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar.

Ey Benim Güzel Mevlam, Benim Senden istediklerimi Değil; Senin Bende Görmek İstediklerini Yaşat Bana. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allahım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü Yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı Cumalar.

Ey gönül Olmadı mı "nasip değilmiş" de talip ol rızaya Tevekkül et,kaderi gör Aşkla yönel yüce Mevlâya. Hayırlı Cumalar.

Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme. Hayırlı cumalar.

"Size açık bir nur (Kur'an) indirdik. Müminlere yol gösterici ve mujdecidir. Ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar. " (nisa-174, Neml-21, Sad-29) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

CUMA GÜNÜNÜN KIYMETİ

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır!

1- Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Allah katında günlerin efendisi Cuma'dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş özellik vardır: 1- Hazret-i Âdem o gün yaratıldı.

2- O gün yeryüzüne indirildi.

3- O gün vefat etti.

4- O günde öyle bir an vardır ki, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir.

5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.

CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ

1- Cuma günü yıkanmak ve güzel koku sürünmek sünnettir

2- Cuma günü tırnak kesmek sağlığa sebeptir

3- Cuma gününe perşembeden hazırlanmak sünnettir

4- Cuma günü gusletmek günahların affına vesiledir

5- Cuma günü ilim meclislerine gitmek faziletlidir

6- Cuma günü sadaka vermek müstehaptır

7-Cuma günü Cuma namazına kadarki zamanı ahiret işlerine ayırmak gerekmektedir

8- Cuma günü Cuma namazından sonraya kadar yolculuk tavsiye edilmemiştir!

9- Cuma günü kehf suresi okunmasının fazileti yüksektir

10- Cuma günü duhan suresi okuyana cennette köşk ihsan edilir

11- Cuma gecesi Yasin suresini okumak günahların affına vesiledir

12- Cuma günü tesbih namazının kılınması faziletlidir

13- Cuma günü getirilen salâvatları Peygamber Efendimiz vesilesiz bizzat kendisi aldığını haber vermiştir

RESİMLİ CUMA MESAJLARI