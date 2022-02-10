Çukurova'daki çiçek mezatları "Sevgililer Günü" öncesi hareketli

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI/OZAN EFEOĞLU - Türkiye'nin önemli çiçek ve üretim merkezlerinden Mersin ve Adana'da açık artırma usulüyle satış yapılan mezatlarda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Adana ve Mersin'de haftanın 3 günü düzenlenen mezatlara, Türkiye'nin birçok ilinden üreticiler açık artırma ile satılmak üzere çiçek gönderiyor.

İstediği ürünü almak isteyen çiçekçiler ise mezatlarda "tatlı bir yarışa" giriyor. Kırmızı gül ve orkidenin rağbet gördüğü mezatlarda, en yüksek fiyat teklifi veren esnaf çiçeğe sahip oluyor. Her iki ildeki mezatlarda, Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala satışlarda artış gözleniyor.

Mezatlarda, normal zamanlarda günlük ortalama 6 bin dal çiçek satılırken, Sevgililer Günü öncesi satış günlük ortalama 30 bin dala kadar çıkıyor.

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Serkan Semen, AA muhabirine, Türkiye'nin kesme gül üretiminde önemli bir yere sahip olduklarını söyledi.

Çiçekçilerin en kıymetli günlerinden olan 14 Şubat için büyük heyecan yaşadıklarını dile getiren Semen, "14 Şubat Sevgililer Günü çiçekçilerin 'altın günü'dür. En önemli günlerden bir tanesidir. Hazırlıklar en üst seviyede. Çiçekçi arkadaşlarımız altyapılarını tamamıyla hazırladı. Çiçek alımlarına devam ediyorlar. Mezattan, toptancılardan ve şehir dışından gelen çiçeklerle tüm hazırlıklarını yapıyorlar." diye konuştu.

"Mezatlarda ciddi bir yarış var"

Semen, Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında yoğunluk yaşandığını belirterek, şunları aktardı:

"Tatlı bir telaş var çünkü mezatta en yüksek fiyatı veren arkadaşlarımız ürüne sahip oluyor. Bazı ürünler çok fazla çıkmayabiliyor. Onu daha iyi fiyata almaya çalışıyorlar ama maalesef mezat artırımı olduğu için yüksek fiyattan alabiliyorlar. Mezatlarda ciddi bir yarış var. İyi bir gün olacağına inanıyoruz. Bu heyecanı bizler şu an yaşıyoruz. Müşterilerimiz de o gün yaşayacak."

Mezatlarda satışa sunulan gül ve orkide çeşitlerinin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Semen, esnafın 14 Şubat'tan beklentisinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

"Şu anda gül fiyatları 10-15 lira bandında değişiyor"

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Adana Şube Müdürü Barış Ballıkaya, şubat ayının ilk haftasıyla birlikte yoğunluklarının arttığını söyledi.

Adana'da gül üzerine yoğunluk oluştuğunu belirten Ballıkaya, "Adana'daki üreticileri, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ağırlıklı olarak gül üretimine yoğunlaştırıyoruz. Üreticimizi de mağdur etmemek adına en fazla talep gören çiçek cinsi gül olduğu için onları gül üretmeye teşvik ediyoruz." dedi.

Ballıkaya talep yoğunluğundan dolayı birçok ilden mezatlara çiçek ve gül getirttiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize Antalya, Yalova, İzmir ve Tokat bölgelerinden, kasımpatı, biçme gibi süslemede kullanılan çiçekler de geliyor. Bugünlerde mezatlarımıza gelen koli sayısı 300 ve önümüzdeki hafta da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Talebin çok olması ve üretimin azlığı fiyatları da etkiledi. Şu anda gül fiyatları 10-15 lira bandında değişiyor."