Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
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Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı

Fenomen dizi Çukur'da Mahsun karakteriyle gönüllere taht kuran Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını açıkladı.

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
04.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:29

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da bir dönem Mahsun karakterini canlandıran başarılı oyuncu Berkay Ateş, Tarkan anısıyla kırdı geçirdi.

ANISINI ANLATIRKEN KAHKAHALARA BOĞULDU

Alican Yücesoy'un Instagram canlı yayınına katılan Ateş, 19 yaşındayken Tarkan konserlerinde koruma olarak görev yaptığını açıklayan oyuncu, o günleri kahkahalarla anlattı.

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı

"TARKAN'IN KORUMA İŞİNİ YAPAR MISIN?"

Ünlü oyuncu anısını şu sözlerle anlattı:"19 yaşındayım. Ablam sektörün içinde. Bir gün 'Böyle bir mesele var, Tarkan'ı koruma işi. Yapar mısın?' dedi. Ben de o dönem TİM Maslak Show Center'da yer gösterme işi yapıyorum. 'Yaparım' dedim. Bir güvenlik şirketinin numarasını verdi. Aradım, 'Ben Nilay'ın kardeşiyim' dedim. 'Siyah pantolon, beyaz gömlek giy gel' dediler. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'na gittim. 4 gün üst üste Tarkan çıkacak, ortalık yıkılıyor. Güvenlik görevlilerinin yanına gittim. Koca koca adamlar, ben göğüs hizalarına geliyorum. 'Pardon ben de koruyacaktım' dedim. 'Bu oğlanı nereye versek acaba' dediler."

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı

"TARKAN'A EN UZAK KORUMA BENDİM"

"İşin başında kulisin oradaydık, sert ve öfkeliydik. İçeriye kimseyi sokmamak için orada duruyorduk. Sonra bana dediler ki; 'Harbiye'nin en arkasında, Maçka Parkı tarafına bakan ormanın orada demirler var, sen oraya git, demirlerden atlayan olursa onları tut'. Dört akşam orada bekledim. Gerçekten demirlerden atlamaya çalışanlar vardı. 'Pardon' diyordum onlara nazikçe, 'Pardon beyefendi yasak.' Rica minnetle dört akşam korumalık yaptım yani. Tarkan'dan 2 kilometre uzaktaydım. Ona en uzak koruma bendim. Ne Tarkan beni gördü, ne ben onu."

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
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