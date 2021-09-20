Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören

HACETTEPE Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Zafer Öner, Covid-19'dan yaşamını yitiren öğrencisi Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız (59) için düzenlenen törende, "Affet bizi Bülent; aşı karşıtı gafillerimizi affet. Maske, mesafe tanımayanlarımızı affet Bülent. Hep birlikte sebebin olduk yiğidim, aslanım, Bülent'im affet" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bbilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız, Covid-19 nedeniyle 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aşılarını yaptıran; ancak şeker rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen ve renkli kişiliği ile tanınan Prof. Dr. Tırnaksız için üniversitede tören düzenlendi. Törene Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, hekim arkadaşları, asistanları, öğrencileri, eşi Ece Tırnaksız ve diğer yakınları katıldı. Tören sırasında Prof. Dr. Tırnaksız'ın fotoğraflarından oluşan anı slaytı ekrana yansıtıldı. Prof. Dr. Tırnaksız'ın eşi Ece Tırnaksız, fotoğrafları görünce gözyaşlarını tutamadı. Slaytın sonunda Prof. Dr. Tırnaksız'ın sık sık kullandığı 'Ölüm yaşamın öğretmenidir' sözü yer aldı. Sahneye de Prof. Dr. Tırnaksız'ın cübbesi ve fotoğrafı konuldu.