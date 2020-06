Çoklu kişilik bozukluğu nedir? Çocuklu kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır? Çoklu kişilik bozukluğu temalı filmler Çoklu kişilik bozukluğu türleri nelerdir? Çoklu kişilik bozukluğu tıptaki adı nedir? Çoklu kişilik bozukluğu nedenleri nelerdir? Çoklu kişilik bozukluğu temalı kitaplar ve çoklu kişilik bozukluğu hakkında merak edilen her şey

Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun %2'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır. Bu rakam, pay olarak az gelebilir. Fakat dünya nüfusu için yüksek bir rakamdır. Filmlerde ve kitaplarda da sıkça yer bulan psikolojik durum hakkında merak edilen pek çok şey vardır. Çoklu kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir? Çoklu kişilik bozuklu tedavisi nedir? Hepsi haberimizin detaylarında

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Tek beden içinde birden fazla kişiliğe sahip olma durumudur. Kişilik iki veya daha fazla kimliğe bölünür. Kişi bir kimlikten başka kimliğe geçtiğinde hafıza kaybı yaşanır. Bu durum unutkanlık gibi basit bir terimle açıklanamaz.

Çoklu kişilik bozukluğu kimliklerin parçalanması olarak görülür. Psikolojik bir rahatsızlık olan çoklu kişilik bozukluğundaki asıl problem, parçalanan kişiliklerin aynı karakterde olmaması. Psikolog yardımı almak isteyen birey, bu durumla ilgili bir problem yaşayacağını düşünüyorsa sahip olduğu kişilik buna müsaade etmeyebilir.

Burada önemli olan nokta bölünmüş kişiliklerin, bireyden farkı kolay anlaşılamaz. Bazı uzmanlar çoklu kişilik bozukluğuna sahip bireylerin kolay bir şekilde hipnotize olduğunu ve bölünmüş kişiliklerinin bu terapilere karşı olacak şekilde çıktığını belirtiyor. Bazı uzmanlar ve araştırmalar ise, kimlik geçişlerinde beyni görüntüleyerek bu durumu çözmeye çalışıyor.

Çoklu kişilik bozukluğuna sahip bireyin büründüğü her kimlik farklı bir hikayeye, imaja, davranış biçimine sahiptir. Bu kimlikler, asıl kişiyi temsil etmez. Bilinç, hafıza ve kimlik kavramlarının parçalandığı ve tek bir kişide barınmadığı bu psikolojik rahatsızlıkta; her kimlik farklı bir özelliği taşımaktadır.

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN TIPTAKİ ADI NEDİR?

Halk arasında çoklu kişilik bozukluğu olarak bilinen terimin tıptaki adı; Dissosiyatif Kişilik Bozukluğudur. DKB olarak kısaltılır.

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU NASIL ANLAŞILIR? ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoklu kişilik bozukluğu yaşayan bireyler, 2 kimliği de sahip olabilir, 100 kimliği de. Bunun sınırı belirlenememiştir. Terapi alan kişilerin bütün kimliklerini gösterip göstermediği de bilinmemektedir. Bireyin baskın olan bölünmüş kişiliği, diğer kişilikleri kontrol altına alır.

Bu kimliklerin her biri farklı hikayeye, davranış şekline, fiziksel özelliğe ve isme sahiptir. Psikososyal strese bağlı olarak oluşan kimlikler, kısa sürede değişebilir. Bazı karakterler kendine özgü konularda ortaya çıkabilir. Aile sorunuyla ilgili yaşanan bir durumda ortaya çıkan karakter, sadece burada kendini gösterebilir.

Çoklu kişilik bozukluğuna sahip bireylerin geçmiş, insanlar ve mekanlarla olan bağlantılarına dair zayıf bulgular vardır. Genellikle geçişler sebebiyle hafızada ciddi boşluklar olur. Farklı kimlikler farklı olaylara hakimdir. Pasif karakterlerin ise hafızaları daha sınırlıdır.

Çoklu kişilik bozukluğu olan bireylerde depresyon, pasiflik, bağımlılık, anksiyete ve suçluluk gibi semptomlar görülür. Bir diğer semptom ise kendine zarar verme ve fazla agresif davranışlarda bulunmaktır. Genellikle bireyin çevresi bunu geç fark eder ve geç tanı konur.

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU TÜRLERİ NELERDİR?

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Revision) tarafından belirlenen kişilik bozuklukları tanısı 3 gruba ayrılır. Bu üç grup içerisinde bulunan kişilik bozuklukları aşağıdakilerdir;

Paranoid kişilik bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu

Şizotipal kişilik bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu

Borderline kişilik bozukluğu

Histrionik kişilik bozukluğu

Narsistik kişilik bozukluğu

Çekingen kişilik bozukluğu

Bağımlı kişilik bozukluğu

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

Antik çağlardan beri araştırılan kişilik, karakter ve kişilik bozukluğu kavramları hala tam anlamıyla çözülebilmiş değildir. Uzmanlar ve bilim insanları bunları bir sonuca ulaştırmak yerine, her gün daha da ilerletmeye odaklanmışlardır.

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDENLERİ NELERDİR?

Sebeplerinin tam olarak ne olduğunu belirtmekte fayda var. Kesin bir şey söylenemeyen bu konu hakkında bazı uzmanlar, bireyin çocukluğunda yaşadığı kötü olaylardan kaynaklandığını söylemektedir. Kalıtımsal sebepleri de bir diğer faktördür.

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ NEDİR?

Uzun süreli psikoterapi ile amaçlanan olgu şudur: Parçalanmış kişilikleri tek bir karakterde birleştirmek. Özel bir ilacı olmadığı için antidepresan ve anksiyete için kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilaçlarla hastalığın semptomlarının hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU TESTİ NEDİR? TEST VAR MIDIR?

Dissosiyatif bozuklukların teşhis edilmesi için doğrudan yapılan bir test bulunmamaktadır. Tıbbi hasta öyküsü ile başlayan tedaviye ek olarak, görüntüleme tanı testleri ve kan testleri dahil olmaktadır. Her uzman tarafından ilgi görmeyen bazı özel tanı testleri de bulunmaktadır. Bu testler;

DES - Dissosiyatif deneyim ölçeği

SCID-D - Dissosiyatif için yapılandırılmış olan klinik görüşmeler

100'DEN FAZLA KİŞİLİĞİ OLAN KADIN: KİM NOBLE

Kim Noble tedavi olmayı isteyen çoklu kişilik bozukluğu sahiplerinden biridir. Onu özel yapan ise bilinen en fazla kişiliğe sahip olan kişi olması. Sanatçı ruhu sebebiyle kendini daha fazla açabilen Kim; kadın, erkek, çocuk, Latince konuşan, homoseksüel bir adam ve anoreksik bir çocuğun bulunduğu bilinmektedir. Kim Noble'un bir gün içinde kişilikleri arasında 3-4 geçiş olduğu belirtilmiştir.

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEMALI FİLMLER NELERDİR?

Fight Club IMDb: 8.8

Psycho IMDb: 8.5

Shutter Island IMDb: 8.1

Persona IMDb: 8.1

Black Swan IMDb: 8.0

Sybil IMDb: 7.7

Dr. Jekyll and Mr. Hyde IMDb: 7.7

Primal Fear IMDb: 7.7

The Machinist IMDb: 7.7

Identity IMDb: 7.3

Split IMDb: 7.3

The Three Faces of Eve IMDb: 7.2

The Jacket IMDb: 7.1

Çekmeceler IMDb: 7.0

Me, Myself & Irene IMDb: 6.6

Frankie & Alice IMDb: 6.5

Beyza'nın Kadınları IMDb: 6.2

The Crowded Room

Çoklu kişilik bozukluğunu konu alan bir diğer yapım ise Güney Kore yapımı "Kill Me Heal Me" dizisidir.

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU HAKKINDA KİTAPLAR

Chuck Palahniuk - Dövüş Kulübü

Kim Noble - Hakkımda Her şey: Birden Fazla Karakterle Bedenimi Paylaşarak Yaşamayı Nasıl Öğrendim?

Thigpen - Eve'ın Üç Yüzü

Frank W. Putnam - Çoklu Kişilik Bozukluğu

Cameron West - First Person Plural - My Life As A Multiple

Robert Louis Stevenson - Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'in Tuhaf Hikayesi