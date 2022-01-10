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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı

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2008'de yayınlanmaya başlayan ve yıllarca en çok izlenen programlar arasında yer alan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Murat Eken'in son halini görenler inanamadı.

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi birçok ünlü ismi bulunduran Çok Güzel Hareketler Bunlar programının önde gelen oyuncularından Murat Eken'in yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Uzun bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Murat Eken, oyunculuktan hiç kopmayarak şimdilerde kendisini tiyatroya adadı. Eken'in son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü oyuncunun fotoğraflarına, "Yıllar acımanız yok mu?" ve "Abi çok yaşlanmışsın, bu ne ya" gibi yorumlar yaptı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANDI

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldığı dönem, meslektaşı Büşra Pekin ile aşk yaşayan Murat Eken, 2016 yılında Gizem Önen ile dünyaevine girdi ancak ünlü çift, geçtiğimiz yıl boşandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı

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