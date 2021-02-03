Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye nasıl alınır? İşte Clubhouse ile ilgili bilmeniz gerekenler

Sosyal ağ platformlarından biri olan ClubHouse son dönemde popüler uygulamalar arasında yer alıyor. iOS kullanıcılarına indirme imkanı sunan clubhouse ile ilgili kullanımı, üyeliği ve davetiye zorunluluğu merak ediliyor. Sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyan Club House nedir? Clubhouse davetiye nasıl alınır?

Sohbet odaları üzerinden kullanıcılara sesli etkileşim imkanı sunan Clubhouse sosyal medyada rağbet görüyor. İlk önce davetiye alma zorunluluğu bulunuyor. Peki Club House nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiye nasıl alınır? İşte Clubhouse ile ilgili bilmeniz gerekenler

CLUB HOUSE NEDİR?

Davetiyesistemi ile çalışan clubhouse son günlerin en popüler uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Club house Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur. Aynı zamanda uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davet almak üye olmanın şartları arasında yerini alıyor...

CLUB HOUSE'A NASIL DAVETİYE ALINIR?

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

İşte clubhouse hakkında tüm detaylar...

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUB HOUSE HAKKINDA BİLİNMEYENLER!

Club House sesli sohbet odaları aracılığıyla davet sistemiyle çalışan bir platformdur. Clubhouse'da kullanıcılar sesli odalar oluşturarak burada ses kayıtlarını paylaşıyor. Her isteyenin kayıt olamadığı bu platform, sadece davetiye sistemi ile çalışıyor. Eğer ki sizi davet edebilecek bir tanıdığınız yoksa, sistem sizi sıraya alıyor. Sıranız geldiğinde ise üyelik işleminiz tamamlanıyor.

CLUBHOUSE ANDROID TELEFONLARDA VAR MI?

Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap ediyor. Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.

YAŞ SINIRI 18!

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat başta olmak üzere çoğu sosyal paylaşım platformunda 13 olan yaş kısıtlaması, Clubhouse'ta 18 olarak belirtiliyor. Clubhouse'un Gizlilik Politikası'nda bu sınır şöyle ifade ediliyor:

"Hizmetimiz, 18 yaşın altındaki bireylere yönelik değildir."

ODADAKİ KONUŞMALARI 'GEÇİCİ' OLARAK KAYDEDİYOR...

Bir diğer kritik unsur ise, "Bu odalardaki konuşmalar kaydediliyor mu?" endişesi… Zoom ve Teams gibi platformlardaki oturumlarda kayıt yapılabilirken, Clubhouse'ta kullanıcılar sohbet/paylaşım/ses kayıtlarını tutamıyor. Sohbetler sadece yapıldığı sırada, odada olanlar tarafından dinlenebiliyor. Ancak Clubhouse açısından bu durumun bir istisnası var. O da yine gizlilik politikasında şu ifadelerle yer alıyor:

"Yalnızca olay incelemelerini desteklemek amacıyla, oda canlıyken bir odadaki sesi geçici olarak kaydederiz. Bir kullanıcı oda aktifken bir güvenlik ihlali bildirirse, olayı araştırmak amacıyla sesi saklarız ve ardından araştırma tamamlandığında sileriz. Bir odada herhangi bir olay bildirilmezse, oda bittiğinde geçici ses kaydını sileriz. Sessiz konuşmacılardan ve dinleyici üyelerinden gelen ses, hiçbir zaman yakalanmaz ve tüm geçici ses kayıtları şifrelenir."