Çizgi film karakterleri ve isimleri! Çizgi film karakterleri isimleri ve görselleri

Çizgi film karakterleri denince aklınıza Tweety, Pepee, Bugs Buny ve Garfield gibi birçok karakter geliyor. İşte merak ettiğiniz çizgi filmleri ve çizgi film karakterlerinin bilmediğiniz özellikleri. Çizgi film karakterleri isimleri ve görselleri Çizgi film karakterleri ve isimleri!

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Tweety

Tweety, Warner Bros.'un Looney Tunes ve Merrie Melodies serilerinde yer alan bir kanarya. Looney Tunes'da her zaman kendisini yakalamaya çalışan Sylvester adlı bir kediyle birlikte rol alır. Ancak Hector adlı köpek Sylvester'ı korkutur ya da Büyükanne kafasına şemsiyeyle vurur.

Tweety

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Bugs Bunny

Bugs Bunny tüm çocukların izleyeceği eğlenceli bir çizgi filmdir. Havuç yiyişi ve sivri zekası ve "Nasıl gidiyor canım?"(İngilizce: What's up, doc?) demesi ile ünlüdür. Bir tavşanı temsil eder. Sevimli şirin bir tavşandır. Sevdikleri Spooky'i tuzağa düşürmek:setup the trap for spooky eat the carrot vb.Türkiye'de Serkan Altunorak seslendirmektedir.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Winnie-the-Pooh

Winnie The Pooh (Türkçe "Ayı Vinniy"), Alan Alexander Milne'nin kurguladığı bir karakter ve bu karakterin hikayesidir. Milne, hikayeyi oğlu Christopher Robin'e (1920-1996) anlatmak için kaleme almış. Milne, bu hikaye bağlamında 1924 il2 1926 yılları arasında oğlunun oyuncak ayısından esinlenerek "Kalın Kafalı Ayı" adında bir kahraman kurgulamış.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Daffy Duck

Arsız Daffy veya Daffy Duck Ördek Daffy, Warner Bros.'un çizgi film dizileri olan Looney Tunes ve Merrie Melodies'deki bir çizgi film karakteridir.

Daffy Duck

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/Sylvester

II. Dünya Savaşının ardından Life With Feathers animasyon filmi olarak Amerika'da gösterime girdi. Yaratıcısı Warner Bros'tan Friz Freeleng'tir. 1945'ten 1947'ye kadar filmlerinde yalnızken 1947'de Bob Clampett'in Tweety'si ile birlikte maceralarına başladı.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ İyor

İngilizceden çevrilmiştir-Eeyore, Winnie the Pooh kitaplarında A.A. Milne'nin bir karakteridir. Genel olarak, baş karakter Winnie-the-Pooh'un arkadaşı olan karamsar, kasvetli, depresif, anhedonik, eski gri bir eşeğe benziyor.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Jerry

Fare Jerry kurgusal karakter ve yarısı akademi ödülü almış Tom ve Jerry çizgi filminin kedi-ve-fare ikilisidir. O kahverengi renkte insansı fare, İlk çıkışı 1940'ta yapılmış Puss Gets the Boot adlı kısa filmdir.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Yosemite Sam

Yosemite Sam, Warner Bros.'un yarattığı Looney Tunes ve Merrie Melodies serilerinde yer alan kurgusal karakter. Genellikle silah kullanır ve maden arayıcısı, kovboy, korsan veya haydut olarak rol alır. Ayrıca, Bugs Bunny'ye nefreti ile tanınır. Yosemite Sam, Friz Freleng tarafından yaratılmıştır.

Yosemite Sam

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Tazmanya Canavarı

Tazmanya Canavarı ya da Taz, Warner Bros.'un Looney Tunes serisinde yer alan hayali bir çizgi film karakteridir. Yaratıcısı Robert McKimson'dur. Çok hızlıdır ve sınır tanımaz iştahıyla istediği her şeyi yer. 1990'lı yıllarda çok popüler olmuştur. Şu anda da Looney Tunes'un en popüler karakterlerinden biridir.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Squidward Dokunaç

Squidward, SüngerBob KareŞort dizisindeki kurgusal bir karakterdir. Başarısız ve çalışmak istemeyen biridir. Yengeç Restoran'da kasiyerlik yapan ahtapottur. Bay Yengeç ile sıradan bir ilişkisi vardır. Zaman zaman Bay Yengeç maaşını ödemez. Burada çalışmaya SüngerBob'dan önce başlamıştır.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Patrick Yıldız

Patrick Yıldız, SüngerBob Kareşort dizisindeki kurgusal bir karakterdir. Patrick bir denizyıldızıdır. Doğum tarihi 26 Şubat 1986'dır. Saf ama iyi kalpli bir karakterdir. Sünger Bob onun en iyi arkadaşıdır. İş yapmaz, tek yaptığı şey televizyon izlemektir. Bir kayanın altında yaşamaktadır.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Elmer Fudd

Elmer Fudd, Looney Tunes dizisinde yer alan bir kurgusal karakter. Bugs Bunny'nin baş düşmanıdır. Warner Bros. evrenindeki kökeni tartışmalı karakterlerdendir. Amacı tavşanları avlamaktır ama çizgi filmler genellikle kendine ve diğer kötü karakterlere ciddi zarar vermesiyle sonuçlanır.

Elmer Fudd

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ İskeletor

İskeletor, Kainatın Hakimleri serisindeki baş kötü karakteri. Bu seri etrafında üretilen birçok ürün arasında; Filmation Stüdyoları tarafından üretilen çizgi film He-Man ve Kainatın Hakimleri Türkiye'de en çok bilinenidir.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Sizinkiler

Salih Memecan'ın 1991 yılında Türkiye ile tanıştırdığı Limon ile Zeytin, Türkiye'nin en sevilen ve en popüler lisanslı çizgi karakterleridir.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Snoopy

Snoopy, zaman zaman sahibi Charlie Brown'dan daha akıllı olduğunu düşündüren çizgi film kahramanı köpek. Kulübesinin üzerinde uyur, asla içinde değil. En ilginç dostlarından biri, sarı küçük bir kuştur.

Sylvester Jr. ya da sadece Sylvester Junior, Warner Bros.'un Looney Tunes ve Merrie Melodies dizilerinde animasyonlu bir çizgi film karakteridir. Robert McKimson tarafından tasarlanmıştır.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Şirinler

Aşağıdaki Şirinler karakterleri listesi Peyo'nun çizgi serisinde, Hanna-Barbera çizgi dizi serisinde ve yeni çekilen filmde yer alan karakterlerden oluşmaktadır. Fransız Spirou dergisinin 1964'teki 1354 numaralı sayısına göre toplam 105 Şirin vardır.

Şirinler

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Garfield

19 Haziran 1978'de Jim Davis tarafından yaratılan sevimli, filozof, kedi Garfield'in en önemli iki amacı uyumak ve yemek yemektir. Bu turuncu ve sarman kedi, pazartesilerden, örümceklerden ve postacıdan nefret eder. Sahibi tarafından sürekli şımartılan, obur, her daim yorgun ve aç, oldukça geveze, tembel ve uyanık olan Garfield, kedi olmanın verdiği mutluluğun felsefesini yaparak hayatın tadını çıkaran bir karakterdir.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Mickey Mouse

Mickey Mouse, Walt Disney'in kurucusu Walter Elias Disney'in 1928 yılında yayınladığı belki de dünyanın en popüler karikatür ve çizgi film karakteridir. Walter Elias Disney, herhangi bir gazetede karikatürlerini yayımlayıp düzenli gelir elde edemezken bir kilisenin garajında kalmaktadır. Bu garajı, zaman zaman fareler basmaktadır. Farelerden çok korkan Disney, bu durumu katlanılabilir hale getirmek adına farelerin karikatürlerini çizmeye başlar.

Mickey Mouse

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Temel Reis

Temel Reis, ilk kez 1929 yılında bir mizah dergisi olan Thimble Theatre'da yayımlandığında yalnızca yardımcı bir karakterdir. Yaratıcısı Elzie Segar'ın hikayeleri temel olarak Safinaz'ın ve ailesinin etrafında geçer. Fakat Temel Reis çok sevilip popüler olunca, çizer hikayenin merkezine onu oturtarak devam eder.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Red Kit

Red Kit, Belçikalı karikatürist Morris (Maurice De Bevere) tarafından çizilen bir çizgi roman kahramanıdır. İngilizce'de adı Lucky Luke olarak bilinir. Çizgi filminin maceralarının bazıları, 1926-1977 yılları arasında yaşamış olan Fransız yazar René Goscinny tarafından kaleme alınmıştır. Yaratıcısı Morris öldükten sonra bazı maceraları ise Fransız çizer Achdé tarafından çizilmiştir. Daltonların korkulu rüyası, kanun adamı ve kendi gölgesinden bile hızlı silahını çeken kovboy Red Kit, kendisine en sadık dostu beyaz atı Düldül ve sevimli köpeği Rin Tin Tin ile beraber suçluların ve adaletsizliğin amansız düşmanıdır. Red Kit dünyada çok kere çizgi film, animasyon ve televizyon serisi olarak filme çekilmiş ve yayınlanmıştır. 1983'ten sonraki yaşadığı maceralarda ağzındaki sigara yerine, bir saman parçası tutmaya başlamıştır.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Atom Karınca

Atom Karınca, Hanna-Barbera tarafından 1965 yılında yaratılan çizgi film karakteri ve aynı adlı serinin adıdır. Atom Karınca şehir halinde bir karınca kolonisinde yaşamakta ve kötülerle mücadele ederken uçabilmektedir. Süper hızlı, süper güçlüdür ve şehrin polisi ile işbirliği içindedir.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Bart Simpson

Sarı tenli Homer Simpson, karısı Marge, çocukları Bart, Lisa ve Maggie'nin maceralarının anlatıldığı Simpsonlar, karikatirüst Matt Groening tarafından yaratıldı. İlk bölümü 17 Aralık 1989'da yayınlanan çizgidizinin, karakterlerinin isimleri, Matt Groening'in ailesindeki kardeşleri, anne babası ve halasına ait isimler. Bir tek Bart, Brat'in anagram hali. Soyadları olan Simpson ise basitçe aptaloğlu demek.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Fred Çakmaktaş

Taş Devri, 1960 ve 1966 yılları arasında ABD'de tam 6 sezon oynayan bir çizgi filmdir. Yapımcısı Hanna-Barbera Productions'dır. Fred Çakmaktaş, karısı Vilma, çocukları Çakıl ve vefakAr ev hayvanları Dino, komşuları Barney Moloztaş, karısı Betty ve evlat edindikleri çocukları Bam Bam, Taş Devri'nin karakterleridir.

Fred Çakmaktaş

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Heidi

Ülkemizde de çok sevilen Heidi, İsviçreli yazar Johanna Spyri'nin kitabından, 1974 yılında Japonlar tarafından uyarlanan bir çizgi filmdir. 8 yaşında İsviçreli yetim bir kız çocuğu olan Heidi'yi teyzesi, dağ evinde yaşayan dedesine bırakır. Sonrasında teyzesi Heidi'yi Frankfurt'ta varlıklı Sesemann ailesinin evlerinde yaşaması için dedesinden ayırır. Heidi, Sesemann ailesinin yanında tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan Clara'ya refakatçilik yapar. Her zaman için dedesini ve dağ evindeki yaşantısını özleyen Heidi, mutsuzluğuna rağmen hep pozitife ve iyiye odaklanır.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Tsubasa

1981'de Yoichi Takahashi tarafından yaratılmış bir çizgi roman (manga) serisidir. Manga popülerlik kazanınca aynı isimle anime olarak da uyarlanmıştır. Japon genç takımının yıldız oyuncusu Tsubasa Oozora, 10 numarayı giyen başarılı orta saha oyuncusudur. Yeteneği Brezilyalı santrafor Roberto Hongo tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. Dünyaca ünlü bir futbolcu olmayı başarır. Golden 23 adlı manga serisinde Efsanevi Dünya Kupası'nı almayı başarır. Kendine özel şut teknikleri vardır. Rövoşatalarıyla, Drive Shoot (Aşırtma/Kavisli Şut) ve en iyi arkadaşı Misaki ile çektiği Twin Shoot (İkiz Şut) teknikleriyle bilinir.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Pembe Panter

Ekrana yansıdığı ilk günden beri süregelen başarısı ve pandomim bir karakter olması onu eşsiz kılar. Sofistike, kurnaz ve yaramaz Pembe Panter, çizeri David De Patie'ye göre tavrı ve etkisiyle anime bir James Dean.

Pembe Panter

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Casper

Casper bir hayalettir. Etrafındaki bütün canlılar ondan korkmakta, hiç arkadaş edinememektedir, bu durum onu çok üzmektedir. Fakat o diğer hayaletlerin aksine, insanları korkutmak yerine, onlara yardım etmeyi seçer. Her defasında kötülük yapmaya çalışan üç amcasını durdurmaya çalışır. Yaptığı iyilikler sonucunda bazen arkadaşlar edinir. Bazı bölümlerde beceriksiz cadı arkadaşı Wendy de onunla beraberdir. İkilinin en büyük ortak noktası güçlerini insanlara kötülük yapmak yerine, iyilik yapmaya adamış olmalarıdır.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ/ Pepee

Pepee, konuşma zorluğu çeken 4 yaşında bir erkek çocuktur. Genellikle mavi tulumu ve mavi şapkasını giyer. Çizgi filmin ilerleyen bölümlerinde konuşma güçlüğünü aşar ve düzgün konuşmaya başlar. Sevimli, sürekli yeni şeyler öğrenmek ve denemek isteyen bir çocuktur. Annesi, babası, kuzeni Şila, ninesi ve dedesi ile yaşar.

Pepee oyun oynamayı çok seven biridir. Kız kardeşi Bebee çok küçük olduğu için Pepee daha çok köpeği Köpüş, zürafa Zulu ve kuzeni Şila'yla oynar. Pepee kahvaltı yapmayı çok sever. Yumurta, bal, tahin pekmez Pepee'nin en sevdiği kahvaltılıklar. Aile yapısı, konuşması ve mizacı ile tam bir Türk çocuğu.

Pepee

PEPEE KARAKTERLERİ

Pepee, bir Türk çizgi dizisi ve aynı isimli çizgi dizinin kahramanı olan çizgi karakterinin adı. Tamamen Türk yapımı olan çizgifilmde öne çıkan karakterler "Pepee, Bebee, Şuşu, Şila" dır.

Şila

Pepee'nin kuzeni. Çok güzel dans ediyor. En çok da Pepee ile zeybek oynamayı seviyor. Okuldaki diğer arkadaşları zeybek dansını bilmedikleri için bütün sınıfa zeybek oynamayı Şila öğretmiştir.

Bebee

Pepee'nin küçük kız kardeşi. Hayatta en sevdiği insan annesi ama Pepee'ye de hayran. Bebee, Pepee ile oynayabilmek için bir an önce büyümek istiyor. Pepee gibi biraz konuşma zorluğu çekiyor.

Zulu

Pepee ve Şila'nın sevimli zürafa arkadaşları. Zulu hem Pepee'yi hem de Şila'yı çok seviyor, o yüzden de kavga ettiklerinde çok üzülüyor ama güzel bir oyun bularak onları güldürmeyi başarıyor. Bütün yöresel oyunları biliyor. Çok zeki birisi.

Annee

Pepee'nin sevgili annesi. Pepee ve Bebee de onun iki küçük yavrusu. Onun işi de tüm anneler gibi zor. Bizden duymuş olmayın ama Pepee küçük kardeşi Bebee'yi biraz kıskanıyor. Annee de her ikisini de sevdiğini Pepee'ye sık sık hatırlatmak zorunda kalıyor.

Babaa

Pepee'nin babası. Çocuklarını seven ve onlarla çok iyi ilgilenen bir baba.

Ninee

Pepee'nin ninesi. Karete yapabiliyor. Çok marifetli, komik ve eğlenceli birisi.

Dedee

Pepee'nin dedesi. O yaşlı bir dede ama en az Pepee kadar hareketli bir oyun arkadaşı. Uçan bir balonu vardır ve bazen balona binerek gökyüzünde dolaşmaktadır.

Köpüş

Pepee'nin köpeği.

Maymuş

Pepee'nin konuşamayan maymun arkadaşı.

