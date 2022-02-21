'Cinci Hoca'nın 84 yıla kadar hapsi istendi

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'din alimi' olarak tanıtıp yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla tutuklanan Bahadır Koyuncu'nun 84 yıla kadar hapsi istendi. Koyuncu'nun eşi Ş.K. ile yardımcısı A.Ç. hakkında ise 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Koyuncu'ya ait bir hard diskte 727 erkek ve kadına, bilgisayardaki bir klasörde ise 833 kadına ait cinsel içerikli fotoğraf ve videonun tespit edildiği kaydedildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl 22 Eylül'de gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi. Koyuncu'nun ev ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 4 yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 fişek, 1 pala, mınçıka, 1 kelepçe, 12 mermi, 1 dedektör, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 5 yüzük, 5 obje, Kur'an-ı Kerim ile sözde 'büyü yapma' ve 'cin çıkarma' seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, dini ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kağıtları, muskalar ve çeşitli kitaplar bulundu. Koyuncu'nun yanı sıra kendisine yardım ettiği tespit edilen eşi Ş.K. ile yardımcısı A.Ç. de gözaltına aldı.

İddianamede, Bayram Koyuncu'nun ifadesi de yer aldı. Koyuncu ifadesinde, "Evimde ele geçirilen dijital materyaller içerisinde biyoenerji seansı görüntüleri, dualar ile müzikler bulunuyor. Görüntüler içerisinde para karşılığı ve özel arkadaşlarımla cinsel ilişkiye girdiğim video ile fotoğraflar bulunuyor. Biyoenerji olarak kadının vücuduna değişik simgeler çizdim. Amacım vücuda enerji vermesi. Bunun karşılığında 200 lira aldım. Fotoğrafları bayanın kendi rızası ile çektim. Yöntemi her gelene kullanmadım. Vücutlarında şekil bulunanlar ve etnobik konuşmalar fantezi amaçlıdır. Hoca değilim ve cin çıkartmadım. Videoların tamamı fantezi amaçlı" dedi.